Epic Games Store miễn phí tựa game thẻ bài Foretales trị giá 10 USD trên iOS và Android Epic Games Store mở đợt tặng miễn phí tựa game thẻ bài Foretales trị giá 4,99 USD mỗi nền tảng di động cho Android và iOS, áp dụng đến ngày 30/07.

Epic Games Store tiếp tục mở rộng chương trình ưu đãi sang hệ sinh thái di động bằng đợt tặng miễn phí tựa game thẻ bài cốt truyện Foretales. Trò chơi có giá niêm yết 4,99 USD trên mỗi hệ điều hành di động, giúp người dùng tiết kiệm khoảng 10 USD nếu nhận đồng thời trên cả hai nền tảng Android và iOS trước thời hạn quy định.

Chương trình tặng game di động mới nhất của Epic Games Store có tổng trị giá khoảng 10 USD khi quy đổi đồng thời trên Android và iOS.

Lối chơi dựa trên thẻ bài và cốt truyện hấp dẫn

Foretales là tựa game thẻ bài tập trung vào yếu tố dẫn dắt câu chuyện (story-driven card game). Nội dung trò chơi xoay quanh hành trình của một tên trộm mang niềm tin rằng thế giới đang đứng trước bờ vực tận thế. Người chơi sẽ sử dụng các lá bài để đưa ra quyết định, giải quyết tình huống và thay đổi số phận của các nhân vật.

Trò chơi nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng người chơi trên cả di động lẫn máy tính. Trên hệ điều hành Windows, Foretales hiện được bán với mức giá 19,99 USD. Tuy nhiên, đợt ưu đãi lần này trên máy tính không hỗ trợ hệ điều hành macOS.

Cách thức nhận game trên các nền tảng di động

Đối với hệ điều hành Android, người dùng trên toàn thế giới có thể dễ dàng tải và nhận game trực tiếp thông qua ứng dụng Epic Games Store dành cho di động mà không gặp rào cản về địa lý.

Đối với người dùng iOS và iPadOS, việc cài đặt ứng dụng Epic Games Store hiện vẫn bị giới hạn địa lý, chỉ khả dụng tại khu vực Liên minh Châu Âu (EU) và Nhật Bản. Dù vậy, người chơi ở các khu vực khác vẫn có thể nhận Foretales bằng cách truy cập liên kết thanh toán trực tiếp (instant checkout link) trên trình duyệt web và đăng nhập vào tài khoản Epic Games để lưu game vào thư viện cá nhân.

Thời gian diễn ra chương trình ưu đãi

Chương trình tặng game miễn phí Foretales trên các nền tảng di động sẽ kết thúc vào lúc 16:00 GMT ngày 30/07. Sau khi hoàn tất quá trình nhận game trong thời gian này, trò chơi sẽ thuộc sở hữu vĩnh viễn trong tài khoản Epic Games của người dùng.