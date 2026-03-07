Epic Games Store tặng bộ đôi Nova Lands và Tattoo Tycoon từ ngày 9/7 Epic Games Store công bố danh sách game miễn phí tiếp theo gồm Nova Lands và Tattoo Tycoon. Người chơi có thể nhận vĩnh viễn hai tựa game này từ ngày 9/7 sau khi đợt tặng River City Girls 2 kết thúc.

Epic Games Store vừa chính thức xác nhận lộ trình tặng game miễn phí cho tuần tới, mang đến hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt: Nova Lands và Tattoo Tycoon. Chương trình dự kiến bắt đầu từ ngày 9/7 và kéo dài trong vòng một tuần, cho phép game thủ sở hữu vĩnh viễn các tựa game này trong thư viện cá nhân sau khi kích hoạt thành công.

Epic Games Store's logo.

Trước khi bước sang đợt tặng game mới, người dùng hiện vẫn có cơ hội nhận bộ đôi "I Have No Mouth, and I Must Scream" và "River City Girls 2". Cả hai trò chơi này sẽ duy trì trạng thái miễn phí cho đến hết ngày 9/7. Đây là thời điểm thích hợp để cộng đồng game thủ bổ sung những cái tên chất lượng vào bộ sưu tập mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Nova Lands: Sự kết hợp giữa sinh tồn và tự động hóa

Nova Lands là một tựa game thế giới mở đầy sáng tạo, nơi người chơi phải cân bằng giữa việc khai thác tài nguyên, xây dựng chuỗi sản xuất và khám phá hành tinh bí ẩn. Điểm nhấn kỹ thuật của trò chơi nằm ở hệ thống tự động hóa linh hoạt. Thay vì thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại một cách thủ công, người chơi có thể chế tạo và lập trình các robot hỗ trợ để tối ưu hóa quy trình vận hành căn cứ.

Khi quy mô công nghiệp mở rộng, người chơi sẽ mở khóa các công nghệ mới và có cơ hội thám hiểm các hòn đảo khác nhau. Mỗi khu vực đều sở hữu hệ sinh thái (biome) riêng biệt, đi kèm với những sinh vật lạ, hang động sâu thẳm và các bí mật ẩn giấu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích dòng game xây dựng nhà máy nhưng mong muốn một phong cách đồ họa tươi sáng và lối chơi khám phá chiều sâu.

Tattoo Tycoon: Thử thách quản lý đế chế nghệ thuật

Trái ngược với sự bận rộn của máy móc trong Nova Lands, Tattoo Tycoon đưa người chơi vào vai một quản lý tiệm xăm tại khu vực Tattuga Bay. Nhiệm vụ chính là khôi phục lại vị thế của nghệ thuật xăm mình trong thành phố bằng cách bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ và dần dần mở rộng quy mô kinh doanh ra các phân khu khác nhau.

Trò chơi đòi hỏi sự tỉ mỉ trong việc thiết kế các hình xăm phù hợp với yêu cầu và cá tính riêng biệt của từng khách hàng. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, khía cạnh quản trị kinh doanh được mô phỏng khá chi tiết. Người chơi phải thực hiện các công việc như quản lý nhân viên, trang trí nội thất cửa hàng, mua sắm thiết bị hiện đại và đưa ra các quyết định chiến lược hàng ngày để tối ưu hóa lợi nhuận.

Cơ hội cho game thủ di động và cách thức nhận game

Bên cạnh các tựa game dành cho PC, Epic Games cũng mở rộng ưu đãi cho phân khúc di động với tựa game "Sophia the Traveler". Đây là động thái cho thấy tham vọng của Epic trong việc thu hút người dùng trên đa nền tảng, không chỉ giới hạn ở máy tính cá nhân truyền thống.

Theo quy định của Epic Games Store, một khi người dùng đã thêm game vào thư viện trong thời gian diễn ra sự kiện, trò chơi đó sẽ thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn. Game thủ có thể tải xuống và trải nghiệm bất cứ lúc nào, ngay cả khi chương trình khuyến mãi đã kết thúc. Để nhận game, người dùng chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Epic Games, truy cập mục "Free Games" và nhấn "Claim" cho các tựa game đang được niêm dịch miễn phí.