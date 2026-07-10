Epic Games Store tặng miễn phí Echo Generation và Luto: Cơ hội sở hữu bộ đôi game đánh giá cao Epic Games Store công bố danh sách game miễn phí từ ngày 16/07 gồm Echo Generation: Midnight Edition và Luto, nối tiếp đợt tặng Nova Lands và Tattoo Tycoon hiện nay.

Epic Games Store vừa chính thức xác nhận danh sách trò chơi miễn phí cho tuần tới, mang đến cho người dùng cơ hội sở hữu vĩnh viễn hai tựa game nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng: Echo Generation: Midnight Edition và Luto. Đợt ưu đãi này sẽ bắt đầu ngay sau khi chương trình tặng Nova Lands và Tattoo Tycoon hiện tại kết thúc.

Epic Games Store tiếp tục chiến dịch tặng game miễn phí hàng tuần để thu hút người dùng.

Echo Generation: Midnight Edition – Hành trình phiêu lưu thập niên 90

Echo Generation: Midnight Edition là một tựa game phiêu lưu theo lượt lấy bối cảnh tại Maple Town, một thị trấn mang đậm phong cách những năm 1990. Trong game, người chơi sẽ dẫn dắt một nhóm trẻ em điều tra các hiện tượng siêu nhiên, chiến đấu với những sinh vật kỳ dị và giải mã bí ẩn đằng sau một vụ tai nạn bí ẩn tại quê hương.

Điểm nhấn của trò chơi là sự kết hợp giữa cơ chế chiến đấu theo lượt chủ động, khám phá thế giới và giải đố. Game cung cấp hơn 30 cuốn truyện tranh (Comic Books) để người chơi thu thập, giúp mở khóa các kỹ năng mới, tăng chỉ số và tham gia vào các minigame độc đáo trong trận chiến. Ngoài ra, người chơi có thể thu phục các thú cưng đồng hành với những khả năng đặc biệt hỗ trợ đắc lực trong quá trình thám hiểm. Trên nền tảng Steam, tựa game này hiện duy trì mức đánh giá "Very Positive" (Rất tích cực).

Luto – Trải nghiệm kinh dị tâm lý đầy ám ảnh

Trái ngược với phong cách phiêu lưu của Echo Generation, Luto là một trải nghiệm kinh dị tâm lý góc nhìn thứ nhất. Người chơi vào vai một nhân vật không thể rời khỏi chính ngôi nhà của mình, tạo ra cảm giác tù túng và cô độc tuyệt đối.

Trò chơi tập trung khai thác bầu không khí căng thẳng, nỗi sợ tâm lý và các chủ đề nhạy cảm như sự mất mát, lo âu và trầm cảm. Thay vì những pha hành động kịch tính, Luto dẫn dắt người chơi qua những không gian phức tạp đầy rẫy bí mật, đòi hỏi khả năng giải đố và sự kiên nhẫn để thấu hiểu câu chuyện. Với hơn 1.160 đánh giá "Very Positive" trên Steam, đây được xem là một trong những tựa game kinh dị độc lập đáng chú ý nhất thời gian qua.

Lịch trình nhận game và lưu ý cho người dùng

Theo thông báo từ Epic Games Store, lộ trình tặng game được phân bổ cụ thể như sau:

Giai đoạn Tựa game miễn phí Từ nay đến 23/07/2026 Nova Lands và Tattoo Tycoon Từ 16/07/2026 đến 23/07/2026 Echo Generation: Midnight Edition và Luto

Người dùng chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Epic Games Store và thêm các trò chơi này vào thư viện trong khoảng thời gian quy định để sở hữu chúng vĩnh viễn. Sau ngày 23/07, bộ đôi này sẽ được thay thế bằng những cái tên mới trong danh sách giveaway tiếp theo của nền tảng.