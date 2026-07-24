Epic Games Store tặng miễn phí tựa game thẻ bài Foretales trên nền tảng Android và iOS Epic Games Store chính thức phát tặng tựa game thẻ bài Foretales trên Android và iOS đến ngày 30/7, giúp người dùng di động tiết kiệm khoảng 10 USD.

Epic Games Store vừa khởi động chương trình ưu đãi mới dành cho người dùng di động trên toàn cầu. Theo đó, tựa game thẻ bài theo cốt truyện Foretales hiện được phát tặng hoàn toàn miễn phí trên hai hệ điều hành Android và iOS cho đến hết ngày 30/7.

Chương trình tặng game miễn phí mới nhất của Epic Games Store trên di động có trị giá khoảng 10 USD nếu nhận cùng lúc trên cả Android và iOS.

Giá trị ưu đãi và lối chơi của Foretales

Thông thường, Foretales được bán với giá 4,99 USD trên mỗi nền tảng di động và khoảng 19,99 USD đối với phiên bản dành cho hệ điều hành Windows. Việc nhận game đồng thời trên cả hệ điều hành Android và iOS trong đợt ưu đãi này giúp người dùng tiết kiệm tổng cộng khoảng 10 USD.

Về mặt nội dung, Foretales là một tựa game thẻ bài tập trung mạnh vào yếu tố dẫn truyện. Trò chơi xoay quanh hành trình của một tên trộm mang niềm tin rằng thế giới sắp đi đến hồi kết. Tựa game đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng người chơi kể từ khi ra mắt trên các thiết bị di động.

Cách thức nhận game và các hạn chế theo khu vực

Đối với người dùng thiết bị Android, việc nhận game không gặp bất kỳ rào cản địa lý nào. Người chơi có thể truy cập trang web của Epic Games để tham khảo hướng dẫn cài đặt cửa hàng ứng dụng Epic Games Store lên thiết bị của mình.

Trái lại, đối với các thiết bị iPhone và iPad chạy iOS/iPadOS, việc cài đặt trực tiếp cửa hàng Epic Games Store hiện vẫn chịu giới hạn địa lý, chỉ áp dụng tại khu vực Liên minh Châu Âu và Nhật Bản. Dù vậy, người dùng trên toàn thế giới vẫn có thể nhận game bằng cách đăng nhập tài khoản Epic Games và sử dụng liên kết thanh toán trực tiếp.

Chương trình tặng miễn phí tựa game Foretales trên di động sẽ chính thức khép lại vào lúc 16:00 GMT ngày 30/7. Sau thời điểm này, trò chơi sẽ quay trở lại mức giá niêm yết ban đầu.