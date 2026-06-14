Erik ten Hag và đòn hồi mã thương dành cho Barcelona trên bàn đàm phán Trong vai trò Giám đốc kỹ thuật của Twente, Erik ten Hag vừa thành công giữ chân tài năng trẻ Ruud Nijstad trước sự dòm ngó của Barcelona, khép lại nỗi đau từ thương vụ Frenkie de Jong năm xưa.

Erik ten Hag vừa giành một chiến thắng quan trọng trên thị trường chuyển nhượng, nhưng không phải trong vai trò huấn luyện viên. Trên cương vị Giám đốc kỹ thuật của Twente, ông đã trực tiếp chặn đứng tham vọng của Barcelona đối với "viên ngọc quý" Ruud Nijstad, đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng sau những biến cố tại Manchester United và Bayer Leverkusen.

Ten Hag ghi dấu ấn trên cương vị mới.

Màn đáp trả sau 4 năm từ thương vụ Frenkie de Jong

Chiến thắng này mang đậm dấu ấn cá nhân của Ten Hag, gợi nhắc về thất bại cay đắng nhất trong triều đại của ông tại Old Trafford. Vào mùa hè năm 2022, chiến lược gia người Hà Lan từng dồn toàn lực để tái ngộ học trò cũ Frenkie de Jong. Tuy nhiên, sự cứng rắn của ban lãnh đạo Barcelona đã khiến thương vụ đổ vỡ, buộc Manchester United phải chuyển hướng sang Casemiro với mức giá đắt đỏ cho một cầu thủ ngoài 30 tuổi.

Hệ lụy của việc thiếu đi mảnh ghép ưng ý ở tuyến giữa đã trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích của Quỷ đỏ, dẫn đến việc Ten Hag bị sa thải vào tháng 10 năm 2024. Sau một giai đoạn ngắn không thành công tại Bayer Leverkusen, việc ông trở lại Twente và đánh bại gã khổng lồ xứ Catalan trên bàn đàm phán được xem là một sự khẳng định năng lực quản trị xuất sắc.

Giữ chân "Ronald Araujo mới" đến năm 2029

Đối tượng mà Barcelona khao khát chính là Ruud Nijstad, trung vệ 18 tuổi đang nổi lên như một hiện tượng tại giải VĐQG Hà Lan. Bất chấp sự lôi kéo từ các thế lực lớn như PSV, Eintracht Frankfurt và đặc biệt là sự tiếp cận gắt gao từ Barcelona, Ten Hag đã thuyết phục thành công Nijstad ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2029.

Giữ chân Ruud Nijstad được xem là thành công lớn của Ten Hag.

Dữ liệu từ công ty phân tích SciSports cho thấy tiềm năng của Nijstad là vô cùng lớn. Dù mới chỉ thi đấu chuyên nghiệp trong 6 tháng qua, trung vệ thuận chân trái này đã bộc lộ những phẩm chất phòng ngự và khả năng phát động tấn công hiếm có. Các chỉ số chuyên môn thậm chí còn chỉ ra rằng Nijstad có thể đạt tới đẳng cấp vượt trội hơn cả ngôi sao Ronald Araujo của Barcelona trong tương lai gần.

Tầm nhìn chiến lược của Erik ten Hag

Chia sẻ về thương vụ này, Ten Hag nhấn mạnh việc Nijstad được các đội bóng hàng đầu châu Âu săn đón không phải là sự ngẫu nhiên. Ông khẳng định sự phát triển của các tài năng trẻ chính là biểu tượng cho bản sắc bền vững của Twente. Việc giữ chân thành công Nijstad không chỉ giúp đội bóng duy trì sức mạnh chuyên môn mà còn đảm bảo một vị thế tài chính vững chắc khi giá trị của cầu thủ này dự kiến sẽ tăng vọt.

Nhìn chung, quyết định lùi lại một bước để đảm nhận vai trò quản lý đã mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho Erik ten Hag. Việc chặn đứng tham vọng của Barcelona không chỉ là một màn "phục thù" ngọt ngào, mà còn cho thấy tầm nhìn sắc bén của ông trong việc nhận diện và bảo vệ những giá trị cốt lõi của đội bóng.