Erling Haaland bùng nổ mạng xã hội tại World Cup 2026: Vượt mặt Ronaldo và Messi Nhờ màn trình diễn rực rỡ tại World Cup 2026, Erling Haaland thu hút thêm 32 triệu người theo dõi trên Instagram, vượt qua cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

World Cup 2026 không chỉ chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa trên sân cỏ mà còn bùng nổ cuộc đua về sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trong số các ngôi sao tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền đạo Erling Haaland đã vươn lên trở thành cái tên thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhất trên nền tảng Instagram, bỏ xa những tượng đài như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

Haaland tỏa sáng tại World Cup 2026 và thu hút lượng người theo dõi kỷ lục

Cú hích ngoạn mục từ cú đúp đánh bại tuyển Brazil

Nguồn năng lượng thi đấu bùng nổ trên sân cỏ chính là động cơ chính thúc đẩy sự tăng trưởng truyền thông đột biến của chân sút thuộc biên chế Manchester City. Trận đấu then chốt tại vòng 1/8 khi Na Uy quật ngã đội tuyển Brazil với tỷ số 2-1 đã biến Haaland thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu. Tiền đạo này ghi cả hai bàn thắng quyết định, trực tiếp đưa đội nhà đi tiếp.

Thống kê cho thấy Erling Haaland đã thu về thêm tới 32 triệu người theo dõi mới trên Instagram trong thời gian diễn ra giải đấu. Con số này tương đương mức tăng trưởng kỷ lục 78,8% so với thời điểm trước khi World Cup khởi tranh, nâng tổng số người hâm mộ trên tài khoản cá nhân của anh lên gần 73 triệu. Đáng chú ý, có khoảng 10% lượng người theo dõi mới của tiền đạo này đến từ chính quốc gia Brazil – đối thủ vừa bị anh đánh bại.

Hiện tượng Vozinha và sức hút của những câu chuyện cổ tích

Bên cạnh Haaland, bất ngờ lớn nhất trên mạng xã hội thuộc về thủ môn Vozinha của đội tuyển Cape Verde. Từ một tài khoản khiêm tốn với khoảng 50.000 người theo dõi, người gác đền này đã ghi nhận mức tăng kỷ lục 29,4 triệu người dõi theo mới để chiếm vị trí thứ hai trong danh sách.

Màn trình diễn xuất sắc cùng hành trình kỳ diệu của Cape Verde đã tạo nên hiệu ứng truyền thông lan tỏa rộng khắp. Đặc biệt, có tới 81% lượng người hâm mộ mới của Vozinha đến từ Brazil. Ngay sau giải đấu, thủ môn này cũng đã đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Colo Colo tại Chile.

Trật tự cũ và màn bứt phá của thế hệ trẻ

Mặc dù chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Haaland hay Vozinha, siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn khẳng định vị thế sức ảnh hưởng số một thế giới. CR7 xếp thứ ba về lượng người theo dõi mới tăng thêm với 11,5 triệu lượt, nâng tổng số tài khoản theo dõi anh lên mức kỷ lục hơn 677,5 triệu.

Hai vị trí còn lại trong tốp 5 thuộc về hai ngôi sao góp mặt trong trận chung kết: tài năng trẻ Lamine Yamal (tăng 11,2 triệu) và siêu sao Lionel Messi (tăng 8,5 triệu).

Cầu thủ Đội tuyển Lượng người theo dõi tăng thêm Erling Haaland Na Uy 32,0 triệu Vozinha Cape Verde 29,4 triệu Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha 11,5 triệu Lamine Yamal Tây Ban Nha 11,2 triệu Lionel Messi Argentina 8,5 triệu

Sự bứt phá của Erling Haaland và hiện tượng Vozinha cho thấy sức hút của World Cup không chỉ nằm ở danh tiếng sẵn có, mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi những khoảnh khắc bùng nổ xuất thần và các câu chuyện truyền cảm hứng trên sân cỏ.