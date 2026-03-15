Erling Haaland chốt thời điểm rời Man City, Man Utd nhận tin vui từ Ederson Tiền đạo Erling Haaland xác định thời điểm chia tay Etihad vào năm 2027, trong khi Atalanta bất ngờ giảm giá bán Ederson giúp Man Utd rộng cửa chiêu mộ tiền vệ này.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên sôi động với những diễn biến mới nhất liên quan đến tương lai của các ngôi sao hàng đầu. Đáng chú ý nhất là động thái từ Erling Haaland khi tiền đạo người Na Uy đã bắt đầu lên kế hoạch cho chương tiếp theo trong sự nghiệp, bên cạnh những bước đi quan trọng của Manchester United và Liverpool nhằm củng cố đội hình.

Erling Haaland chốt lộ trình rời Manchester City

Tiền đạo Erling Haaland được cho là đã gửi thông điệp quan trọng đến ban lãnh đạo Manchester City về tương lai của mình. Theo các nguồn tin thân cận, ngôi sao sinh năm 2000 dự kiến sẽ tiếp tục gắn bó với sân Etihad trong ngắn hạn nhưng đã nhắm đến việc chia tay câu lạc bộ vào mùa hè năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc Haaland sẽ không rời đi sau khi mùa giải hiện tại kết thúc, giúp người hâm mộ đội bóng thành Manchester có thể yên tâm ít nhất trong hai mùa bóng tới.

Đáng chú ý, Haaland cũng đưa ra quan điểm rõ ràng về bến đỗ tương lai. Nếu rời Man City, mục tiêu duy nhất của anh là Real Madrid. Động thái này được xem là dấu chấm hết cho những tham vọng của Barcelona trong việc lôi kéo chân sút vĩ đại này về sân Camp Nou, đồng thời mở ra kịch bản về một đội hình "Galacticos" thế hệ mới tại Bernabeu.

Man Utd và cơ hội chiêu mộ Ederson giá rẻ

Tại Manchester, phía nửa đỏ thành phố cũng nhận được tín hiệu tích cực trong nỗ lực nâng cấp tuyến giữa. Tiền vệ Ederson của Atalanta đã quay trở lại danh sách mục tiêu ưu tiên của Man Utd. Điểm mấu chốt nằm ở việc đội bóng Serie A đã chấp nhận hạ giá yêu cầu một cách đáng kể.

Cụ thể, mức phí chuyển nhượng của Ederson đã giảm khoảng 50%, xuống còn 30 triệu euro (tương đương 25,9 triệu bảng). Đây là con số nằm trong khả năng chi trả của "Quỷ đỏ", đặc biệt khi họ đang cần một phương án thay thế chất lượng hoặc bổ sung chiều sâu cho khu trung tuyến vốn đang gặp nhiều vấn đề về sự ổn định.

Biến động nhân sự tại Liverpool và Arsenal

Bên cạnh hai đội bóng thành Manchester, Liverpool cũng đang cân nhắc một thỏa thuận trao đổi táo bạo với Real Madrid. Đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng để Alexis Mac Allister chuyển đến Tây Ban Nha nếu nhận được sự phục vụ của Eduardo Camavinga theo chiều ngược lại. Đây được đánh giá là thương vụ "đổi ngang" có thể làm thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng tiền vệ của cả hai câu lạc bộ.

Trong khi đó, Arsenal đối mặt với nguy cơ mất đi những trụ cột ở hàng phòng ngự. Hậu vệ Ben White đang cân nhắc khả năng rời London để tìm kiếm thử thách mới tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) hoặc Saudi Pro League. Đồng thời, trung vệ Jakub Kiwior, người đang thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Porto, cũng đang nằm trong tầm ngắm của Juventus cho kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Diễn biến chuyển nhượng khác tại Ngoại hạng Anh

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý khác:

Chelsea: Đội bóng thành London đang tiến rất gần đến việc hoàn tất hợp đồng với tiền vệ trẻ Valentin Barco từ Strasbourg.

"Chích chòe" sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng câu lạc bộ để đưa Elliot Anderson trở lại từ Nottingham Forest nhằm thay thế cho Sandro Tonali hoặc Bruno Guimaraes.

Atletico Madrid: Đội bóng Tây Ban Nha đã đặt mức giá lên tới hơn 100 triệu euro (86,4 triệu bảng) cho tiền đạo Julian Alvarez trước sự quan tâm từ các đội bóng Ngoại hạng Anh và Paris Saint-Germain.

West Ham và Fulham: Hai đội bóng này đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ chạy cánh Dario Osorio từ Midtjylland.

Ở cấp độ quản lý, Real Madrid cũng đang lên kế hoạch cho một cuộc đại tu toàn diện. Giám đốc chuyển nhượng của đội bóng hoàng gia tin rằng họ cần bổ sung ít nhất một trung vệ, một hậu vệ cánh, một tiền đạo và hai tiền vệ mới để duy trì vị thế thống trị tại châu Âu.