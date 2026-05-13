Erling Haaland và cái duyên ghi bàn trước Crystal Palace: Hy vọng của Man City Với 8 bàn thắng sau 5 lần chạm trán Crystal Palace, Erling Haaland trở thành điểm tựa lớn nhất giúp Manchester City duy trì hy vọng bám đuổi trong cuộc đua vô địch.

Khi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh bước vào giai đoạn quyết định, Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế hạt nhân không thể thay thế trong đội hình của HLV Pep Guardiola. Với hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc trước đối thủ Crystal Palace, tiền đạo người Na Uy được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để khai thông bế tắc cho Manchester City.

Hung thần của hàng phòng ngự Crystal Palace

Thống kê cho thấy Crystal Palace là một trong những nạn nhân ưa thích nhất của Erling Haaland kể từ khi anh gia nhập sân Etihad. Trong 5 lần đối đầu gần nhất tại đấu trường Ngoại hạng Anh, tiền đạo số 9 đã ghi tới 8 bàn thắng. Khả năng chọn vị trí nhạy bén và sức mạnh thể chất vượt trội khiến các hậu vệ của đội bóng London luôn rơi vào trạng thái báo động đỏ.

Ký ức ấn tượng nhất đối với người hâm mộ Manchester City chính là cú hat-trick đầu tiên của anh tại Anh vào tháng 8/2022. Chỉ trong vòng 21 phút hiệp hai, Haaland đã hủy diệt hàng thủ đối phương, giúp "The Citizens" lội ngược dòng đầy cảm xúc. Sự sắc bén trong dứt điểm của chân sút sinh năm 2000 biến anh thành cơn ác mộng thực sự cho bất kỳ hệ thống phòng ngự nào mà Crystal Palace thiết lập.

Vượt qua nốt trầm và khẳng định bản lĩnh

Dù sở hữu thành tích đối đầu ấn tượng, mối quan hệ giữa Haaland và Crystal Palace không chỉ có những niềm vui. Trận thua 0-1 tại chung kết FA Cup 2025 tại Wembley là một kỷ niệm buồn khi anh bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu đã được Haaland thể hiện đúng lúc. Thay vì sa sút, anh lấy đó làm động lực để bùng nổ mạnh mẽ hơn trong các lần tái đấu sau đó.

Cụ thể, trong chuyến hành quân đến Selhurst Park vào tháng 12/2025, tiền đạo người Na Uy đã lập cú đúp, giúp Manchester City giành chiến thắng áp đảo 3-0. Điều này cho thấy tâm lý vững vàng của Haaland trước những áp lực từ quá khứ và sự kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ.

Trọng trách trong bối cảnh nhân sự thiếu hụt

Bước vào trận đấu tới, vai trò của Haaland càng trở nên quan trọng khi Manchester City đang đối mặt với bài toán lực lượng do chấn thương của một vài trụ cột. Sau khi ghi bàn quan trọng giúp đội nhà vượt qua Brentford vào cuối tuần trước, tinh thần của tuyển thủ Na Uy đang lên rất cao.

Dù hy vọng vô địch của Man City được đánh giá là mong manh trước sự ổn định của Arsenal, nhưng sự hiện diện của Haaland trên hàng công vẫn là cơ sở để người hâm mộ tin vào một cuộc lật đổ. Trận đấu với Crystal Palace không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn là cơ hội để "nhà vua" Haaland khẳng định giá trị bản thân trong những thời khắc định mệnh của mùa giải.