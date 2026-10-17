Espanyol 0-1 Atletico Madrid: Atletico Madrid giành chiến thắng Atletico Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Espanyol tại RCDE Stadium lúc 19:00 ngày 17/10/2026, với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.

Espanyol 0 - 1 Atletico Madrid Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Espanyol tiếp đón Atletico Madrid.

12' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Espanyol 20% - 80% Atletico Madrid, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0).

22' Thẻ vàng Phút 22': Morten Hjulmand (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Argument).

24' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Espanyol 24% - 76% Atletico Madrid, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

36' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Espanyol 28% - 72% Atletico Madrid, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

43' Thẻ vàng Phút 43': Lee Kang-In (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Atletico Madrid): Julián Álvarez vào sân thay Ademola Lookman.

45' Thay người Phút 45' (Atletico Madrid): Alejandro Grimaldo vào sân thay Daniel Martinez Moreno.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Espanyol 30% - 70% Atletico Madrid, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 7; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.

55' Thay người Phút 55' (Atletico Madrid): Marcos Llorente vào sân thay Pablo Barrios Rivas.

62' Thay người Phút 62' (Atletico Madrid): Alejandro Baena Rodríguez vào sân thay Lee Kang-In.

62' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Espanyol 32% - 68% Atletico Madrid, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 8; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Espanyol): Unai Núñez vào sân thay Vanja Drkusic.

66' Thẻ vàng Phút 66': Cristian Romero (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (Atletico Madrid): Rodrigo Mendoza vào sân thay Cristian Romero.

68' Thẻ vàng Phút 68': Alejandro Baena Rodríguez (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).

73' Thay người Phút 73' (Espanyol): Álex Calatrava Torrado vào sân thay Eduardo Expósito Jaén.

73' Thay người Phút 73' (Espanyol): Gabriel Moscardo vào sân thay Francisco Javier Hernandez Coarasa.

74' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Espanyol 30% - 70% Atletico Madrid, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 3 - 10; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 0.

79' Thẻ vàng Phút 79': Rodrigo Mendoza (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thẻ vàng Phút 81': Roger Hinojo (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Espanyol): Javi Puado vào sân thay Bryan Zaragoza.

82' Thay người Phút 82' (Espanyol): Marcos Fernández vào sân thay Roberto Fernández Jaén.

86' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Espanyol 28% - 72% Atletico Madrid, dứt điểm 8 - 17 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 3 - 11; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 5 - 0.

87' Thẻ vàng Phút 87': Unai Núñez (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

89' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-1) Phút 89': Alejandro Baena Rodríguez (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Julián Álvarez). Tỷ số: 0 - 1.

KT Kết thúc: Espanyol 0-1 Atletico Madrid Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 20:55 17/10/2026

Đội hình chính thức Espanyol Sơ đồ 5-3-2 · HLV Manolo González Atletico Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone 1 Ángel Fortuño 23 O. El Hilali 16 V. Drkušić 5 C. Riedel 6 L. Cabrera 21 Roger Hinojo 8 Edu Expósito 10 Pol Lozano 15 Bryan Zaragoza 9 Roberto Fernández 28 Javier Hernandez 13 J. Oblak 18 Marc Pubill 21 C. Romero 17 D. Hancko 30 Dani MartÃ­nez 20 G. Simeone 8 Pablo Barrios 23 M. Hjulmand 7 Lee Kang-In 15 J. David 11 A. Lookman Dự bị Espanyol 26 Rafel Bauzà 22 Álex Calatrava 13 M. Dmitrović 24 T. Dolan 18 Marcos Fernández 4 Urko González 2 Gorosabel 3 Q. Hartman 11 Pere Milla Atletico Madrid 46 J. Castillo 27 J. Dominguez 10 Álex Baena 19 J. Álvarez 3 O. Vargas 24 Robin Le Normand 9 A. Sørloth 16 Arnau Ortiz 1 J. Musso Cập nhật đội hình lúc 18:32 17/10/2026

Espanyol Thống kê Atletico Madrid 29% Kiểm soát bóng 71% 9 Dứt điểm 19 1 Trúng đích 6 4 Phạt góc 12 10 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 4 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Álex Baena Atletico Madrid 1 bàn J. Álvarez Atletico Madrid 1 kiến tạo · điểm 6.89 D. Hancko Atletico Madrid Điểm 7.81 Dani MartÃ­nez Atletico Madrid Điểm 7.62 Marc Pubill Atletico Madrid Điểm 7.49 Marcos Llorente Atletico Madrid Điểm 7.3

Atletico Madrid đang nắm trong tay cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến sân của Espanyol. Đội khách hiện đứng hạng 2 với 19 điểm và vừa thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 19:00 ngày 17/10/2026 tại RCDE Stadium.

Atletico Madrid giữ nhịp thắng đều đặn

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Atletico Madrid trước chuyến làm khách này. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân. Với 19 điểm, Atletico Madrid đang ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và có lý do để nhìn lên ngôi đầu.

Trong cuộc đua dài hơi, mỗi trận làm khách đều là phép thử về bản lĩnh. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Atletico Madrid duy trì sức ép lên đội dẫn đầu và giữ vững nhịp độ đang có.

Espanyol chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Espanyol có phong độ thiếu nhất quán. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau hai trận thua liên tiếp trước đó.

Espanyol hiện xếp hạng 12 với 8 điểm, cách Atletico Madrid 11 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà tại RCDE Stadium có thể giúp Espanyol thi đấu tự tin hơn.

Thế đối đầu cân bằng đáng chú ý

Dù chênh lệch về vị trí và phong độ khá rõ, lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Espanyol thắng 1 trận, Atletico Madrid thắng 1 trận và có tới 3 trận hòa.

Con số này cho thấy Espanyol không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Những cuộc đối đầu gần đây thường giằng co, và không đội nào tạo được khoảng cách rõ rệt so với đối phương.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thắng hiện tại, Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp trận đấu và tìm cách sớm mở thế trận. Việc giữ được sự chắc chắn, vốn giúp họ có chuỗi 5 trận thắng, sẽ là yếu tố quan trọng khi làm khách.

Espanyol, trong khi đó, cần sự kỷ luật để hạn chế khoảng trống và tận dụng lợi thế sân nhà. Kết quả hòa chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây là lời nhắc rằng một trận đấu chặt chẽ, ít sai sót hoàn toàn có thể tái diễn.

Nhận định

Nhìn chung, Atletico Madrid được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận thắng và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Espanyol có phong độ chập chững nhưng vẫn có thể gây khó khăn nhờ yếu tố sân nhà và thế đối đầu cân bằng gần đây.

Nếu giữ được sự ổn định, Atletico Madrid sẽ có thêm một bước tiến trong hành trình bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, Espanyol cần một kết quả tích cực để chấm dứt chuỗi trận thiếu thuyết phục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Espanyol · 1 thắng 3 hòa Atletico Madrid · 1 thắng Atletico Madrid 4 - 2 Espanyol AM Espanyol 2 - 1 Atletico Madrid ESP Espanyol 1 - 1 Atletico Madrid Hòa Atletico Madrid 0 - 0 Espanyol Hòa Espanyol 3 - 3 Atletico Madrid Hòa

Espanyol 5 trận gần nhất H B B T H 8 Trận 2-2-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới Atletico Madrid 5 trận gần nhất T T T T T 8 Trận 6-1-1 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 8 8 0 0 +27 24 T T T T T 2 Atletico Madrid 8 6 1 1 +10 19 T T T T B 3 Real Betis 8 6 1 1 +5 19 T H T T T … 11 Villarreal 8 2 2 4 0 8 B T T B B 12 Espanyol 8 2 2 4 0 8 H B B T H 13 Rayo Vallecano 7 2 2 3 -5 8 H T B T …

Tình hình lực lượng Espanyol ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ Jofre (Groin Injury) ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ Jofre (Groin Injury) Atletico Madrid ✚ J. Cardoso (Illness) ✚ Koke (Muscle Injury) ✚ J. Cardoso (Illness) ✚ Koke (Muscle Injury)