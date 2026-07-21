Espanyol 4-0 PAU: Espanyol giành chiến thắng Espanyol đối đầu PAU lúc 00h30 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu được chờ đợi với những diễn biến đáng chú ý trên sân.

Espanyol 4 - 0 PAU Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Espanyol tiếp đón PAU.

3' BÀN THẮNG! Espanyol (1-0) Phút 3': R. Bauza (Espanyol) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

43' BÀN THẮNG! Espanyol (2-0) Phút 43': K. Garcia (Espanyol) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

73' BÀN THẮNG! Espanyol (3-0) Phút 73': L. Cabrera (Espanyol) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

80' BÀN THẮNG! Espanyol (4-0) Phút 80': M. Fernandez Sanchez (Espanyol) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

KT Kết thúc: Espanyol 4-0 PAU Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 02:23 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Espanyol sẽ đối đầu PAU trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 22/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán giữa Espanyol và PAU, thu hút sự quan tâm bởi hai đội sẽ có dịp kiểm chứng sự chuẩn bị trong một trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, sơ đồ chiến thuật hoặc thành tích đối đầu của hai đội.

Nhận định trước trận

Do chưa có thêm dữ liệu về nhân sự và màn trình diễn gần nhất, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật, khả năng kiểm soát bóng hay cách tiếp cận trận đấu của Espanyol và PAU.

Vì vậy, trọng tâm trước giờ bóng lăn sẽ là cách hai đội tổ chức lối chơi và phản ứng với những thay đổi trong trận. Kết quả cụ thể không được nhận định trước, nhưng cuộc đối đầu vẫn là cơ hội để Espanyol và PAU thể hiện sự chuẩn bị của mình tại Giao hữu CLB.