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Estac Troyes 0-2 Marseille: Marseille giành chiến thắng

Văn Thể11/10/2026 20:58

Chạm trán nhau tại Stade de l'Aube, Estac Troyes và Marseille đều nỗ lực giành điểm số quan trọng để cải thiện tình cảnh sau chuỗi trận khởi đầu đầy áp lực.

Estac Troyes0 - 2MarseilleKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Estac Troyes tiếp đón Marseille.

  • 13'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 23% - 77% Marseille, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Lucas Maronnier (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 26% - 74% Marseille, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

  • 37'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 28% - 72% Marseille, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 6.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Angel Gomes (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'BÀN THẮNG! Marseille (0-1)

    Phút 50': Amine Harit (Marseille) lập công (kiến tạo: Emerson Palmieri). Tỷ số: 0 - 1.

  • 50'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 33% - 67% Marseille, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 8.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Dermane Karim (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Estac Troyes): Renaud Ripart vào sân thay Iron Gomis.

  • 62'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 33% - 67% Marseille, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 9.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Marseille): Keyliane Abdallah vào sân thay Amine Harit.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Amine Gouiri.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Estac Troyes): Hugo Picard vào sân thay Kandet Diawara.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Marseille): Tochukwu Nnadi vào sân thay Nouhoum Kamissoko.

  • 74'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 34% - 66% Marseille, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 0 - 2.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Estac Troyes): Alexandre Philiponeau vào sân thay Jérémy Le Douaron.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Estac Troyes): Christ Batola vào sân thay Dermane Karim.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Estac Troyes): Timothee Nkada vào sân thay Mouhamed Diop.

  • 86'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 34% - 66% Marseille, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 0 - 3.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Marseille): Geoffrey Kondogbia vào sân thay Angel Gomes.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Marseille): Faris Moumbagna vào sân thay Igor Paixão.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Antoine Mille (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Patrick Beach (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+8'BÀN THẮNG! Marseille (0-2)

    Phút 90+8': Himad Abdelli (Marseille) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

  • KTKết thúc: Estac Troyes 0-2 Marseille

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 12/10/2026

Đội hình chính thức
Estac Troyes
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Dumont
Marseille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio
33
P. Beach
2
L. Maronnier
6
A. Monfray
4
M. Diaz
5
P. Gozzi
8
M. Diop
29
D. Karim
7
K. Diawara
17
A. Mille
11
I. Gomis
9
J. Le Douaron
12
J. de Lange
74
K. Bezahaf
4
C. Egan-Riley
21
N. Aguerd
33
Emerson
42
Nouhoum Kamissoko
8
H. Abdelli
77
A. Harit
7
A. Gomes
14
Igor Paixão
9
A. Gouiri
Dự bị
Estac Troyes
10 M. Ifnaoui31 Noah Donkor37 C. Batola40 H. Konaté23 T. Nkada26 A. Phliponeau22 H. Picard20 R. Ripart34 Lassana Simakha
Marseille
92 T. Vermot25 U. Garcia48 K. Abdallah19 G. Kondogbia18 B. Meité46 E. Mbondo11 N. Maupay6 T. Nnadi29 F. Moumbagna
Cập nhật đội hình lúc 01:18 12/10/2026
Estac TroyesThống kêMarseille
37%
Kiểm soát bóng
63%
15
Dứt điểm
5
3
Trúng đích
2
6
Phạt góc
3
14
Phạm lỗi
15
2
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
A. Harit
A. Harit
Marseille
1 bàn
H. Abdelli
H. Abdelli
Marseille
1 bàn
Emerson
Emerson
Marseille
1 kiến tạo · điểm 7.76
N. Aguerd
N. Aguerd
Marseille
Điểm 7.54
K. Bezahaf
K. Bezahaf
Marseille
Điểm 7.48
C. Egan-Riley
C. Egan-Riley
Marseille
Điểm 7.42

Cuộc so tài giữa Estac Troyes và Marseille diễn ra lúc 01:45 ngày 12/10/2026 trên sân vận động Stade de l'Aube mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội bóng. Khi cả hai câu lạc bộ đều đang chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng, từng điểm số tích lũy được ở giai đoạn này đều trực tiếp phục vụ cho mục tiêu trụ hạng.

Áp lực điểm số đè nặng lên nhóm cầm đèn đỏ

Estac Troyes bước vào trận đấu này với vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, sở hữu vỏn vẹn 4 điểm. Khoảng cách giữa họ và nhóm nguy hiểm là vô cùng mong manh. Trong khi đó, tình cảnh của Marseille thậm chí còn bấp bênh hơn khi đội bóng thành phố cảng đang dậm chân ở vị trí thứ 17 với chỉ 3 điểm vỏn vẹn.

Sự chênh lệch giữa hai đội chỉ là 1 điểm duy nhất. Kết quả của màn đối đầu trực tiếp tại Stade de l'Aube vì thế có thể tạo nên bước ngoặt đáng kể cho cuộc đua thoát khỏi nhóm cuối bảng, nơi bất kỳ sai lầm nào cũng phải trả giá đắt.

Phong độ thiếu ổn định của hai câu lạc bộ

Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Estac Troyes có dấu hiệu khởi sắc nhẹ hơn so với đối thủ. Đội chủ sân Stade de l'Aube giành được 1 trận hòa, 1 trận thắng và để thua 3 trận. Việc thu về điểm số ở hai vòng đấu gần nhất phần nào giúp họ lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận trắng tay trước đó.

Ngược lại, Marseille đang trải qua giai đoạn thi đấu rất chật vật. Trong 5 trận gần đây, họ chỉ giành được 1 chiến thắng và để thua tới 4 trận. Dù đã tìm lại được cảm giác thắng lợi ở trận đấu gần nhất, sự thiếu ổn định xuyên suốt thời gian qua vẫn là bài toán nan giải khiến Marseille chưa thể bứt lên trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội khách

Dù có phong độ phập phù thời gian gần đây, Marseille lại nắm giữ lợi thế tâm lý đáng kể mỗi khi chạm trán đối thủ. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên cho thấy sự vượt trội rõ rệt của đội khách: Marseille giành tới 4 chiến thắng, 1 trận kết thúc với tỷ số hòa, trong khi Estac Troyes chưa thể có được thắng lợi nào.

Lợi thế sân nhà Stade de l'Aube sẽ là điểm tựa lớn nhất để Estac Troyes hướng đến mục tiêu ngắt chuỗi đối đầu bất lợi. Tuy nhiên, trước một Marseille có thành tích áp đảo trong quá khứ và cũng đang khát khao tích lũy điểm số để thoát khỏi vị trí thứ 17, màn so tài sắp tới hứa hẹn diễn ra với sự toan tính và chặt chẽ rất cao từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Estac Troyes · 0 thắng1 hòaMarseille · 4 thắng
17/04/2023
Marseille
3 - 1
Estac Troyes
MAR
12/01/2023
Estac Troyes
0 - 2
Marseille
MAR
27/02/2022
Estac Troyes
1 - 1
Marseille
Hòa
29/11/2021
Marseille
1 - 0
Estac Troyes
MAR
15/04/2018
Estac Troyes
2 - 3
Marseille
MAR
Estac Troyes
5 trận gần nhất
HBBBT
5
Trận
1-1-3
T-H-B
4
Ghi (TB 0.8)
11
Thủng lưới
Marseille
5 trận gần nhất
BBBBB
5
Trận
1-0-4
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco6420+514HTHTT
2Lille6411+513TBTTH
3Lyon6321+711BTHTH
15Nice5122-35TBHBH
16Estac Troyes5113-74BBBTH
17Marseille5104-13BBBBT
18Le Havre6024-42BBHBH
Tình hình lực lượng
Estac Troyes
I. Boura (Hip Injury)
Y. Kone (Injury)
A. Ouzenadji (Injury)
Y. Titi (Leg Injury)
I. Boura (Hip Injury)
Y. Kone (Injury)
A. Ouzenadji (Injury)
Y. Titi (Leg Injury)
Marseille
D. Cornelius (Hip Injury)
P. Hojbjerg (Muscle Injury)
T. Weah (Red Card)
G. Kondogbia (Thigh Injury)
D. Cornelius (Hip Injury)
P. Hojbjerg (Muscle Injury)
T. Weah (Red Card)
G. Kondogbia (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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