Estac Troyes 1-3 Lens: Lens giành chiến thắng
Lens đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 11 với 7 điểm, và sẽ hành quân tới sân của Estac Troyes lúc 01:45 ngày 18/10/2026 tại Stade de l'Aube.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Estac Troyes tiếp đón Lens.
- 13'BÀN THẮNG! Lens (0-1)
Phút 13': Adrien Monfray (Estac Troyes) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Lens ép sân
Cầm bóng: Estac Troyes 30% - 70% Lens, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2.
- 25'Lens ép sân
Cầm bóng: Estac Troyes 27% - 73% Lens, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 3.
- 26'BÀN THẮNG! Estac Troyes (1-1)
Phút 26': Timothee Nkada (Estac Troyes) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 37'Lens ép sân
Cầm bóng: Estac Troyes 35% - 65% Lens, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 45+2'BÀN THẮNG! Lens (1-2)
Phút 45+2': Odsonne Édouard (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Thauvin). Tỷ số: 1 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Lens ép sân
Cầm bóng: Estac Troyes 35% - 65% Lens, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 3.
- 55'BÀN THẮNG! Lens (1-3)
Phút 55': Ruben Aguilar (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Thauvin). Tỷ số: 1 - 3.
- 60'Thay người
Phút 60' (Lens): Samson Baidoo vào sân thay Jean-Clair Todibo.
- 60'Thay người
Phút 60' (Estac Troyes): Kandet Diawara vào sân thay Timothee Nkada.
- 62'Lens ép sân
Cầm bóng: Estac Troyes 37% - 63% Lens, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 4.
- 64'Thay người
Phút 64' (Estac Troyes): Noah Donkor vào sân thay Paolo Gozzi Iweru.
- 67'Thay người
Phút 67' (Lens): Mezian Soares Mesloub vào sân thay Florian Thauvin.
- 67'Thay người
Phút 67' (Lens): Franjo Ivanovic vào sân thay Odsonne Édouard.
- 67'Thay người
Phút 67' (Lens): Amadou Haidara vào sân thay Yassine Titraoui.
- 72'Thay người
Phút 72' (Lens): Saud Abdulhamid vào sân thay Ruben Aguilar.
- 74'Lens ép sân
Cầm bóng: Estac Troyes 38% - 62% Lens, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 4.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Junior Diaz (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Renaud Ripart (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': Samson Baidoo (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).
- 79'Thay người
Phút 79' (Estac Troyes): Jérémy Le Douaron vào sân thay Mouhamed Diop.
- 79'Thay người
Phút 79' (Estac Troyes): Iron Gomis vào sân thay Lucas Maronnier.
- 82'Thẻ vàng
Phút 82': Amadou Haidara (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'Lens ép sân
Cầm bóng: Estac Troyes 39% - 61% Lens, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 1 - 4.
- KTKết thúc: Estac Troyes 1-3 Lens
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.
Cập nhật lúc 03:43 18/10/2026
Lens đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 11 với 7 điểm. Chuyến làm khách trên sân Stade de l'Aube của Estac Troyes lúc 01:45 ngày 18/10/2026 là dịp để đội bóng này củng cố vị thế. Chủ nhà đang xếp hạng 17 với 4 điểm và chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất.
Lens bám đuổi nhóm dự cúp châu lục bằng phong độ biến động
Trong 5 trận gần nhất, Lens thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, hai chiến thắng nằm ở giai đoạn giữa chuỗi trận, trước khi đội bóng này hòa một trận ở thời điểm xa nhất. Trận gần đây nhất của họ lại kết thúc bằng thất bại.
Dù vậy, vị trí thứ 11 với 7 điểm vẫn giúp Lens duy trì khoảng cách an toàn so với đối thủ sắp gặp. Với một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, việc tránh để chuỗi kết quả thiếu ổn định kéo dài là yêu cầu cần thiết ở chuyến làm khách này.
Estac Troyes cần sớm tìm lại cảm giác chiến thắng
Phong độ của Estac Troyes là điểm yếu rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Họ chỉ hòa ở trận xếp thứ hai tính từ trận gần nhất, còn lại đều là thất bại.
Với 4 điểm và đứng thứ 17, Estac Troyes cách Lens 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Chuỗi kết quả tiêu cực khiến đội bóng này chịu áp lực lớn khi tiếp đón một đối thủ đang ở nửa trên của bảng.
Thế đối đầu nghiêng hẳn về Lens
Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Estac Troyes chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 4 trận. Lens thắng 4 lần, một thành tích cho thấy họ chiếm ưu thế rõ rệt trong cặp đấu này.
Lợi thế tâm lý vì thế nghiêng về đội khách. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và sân nhà có thể giúp Estac Troyes thi đấu quyết liệt hơn khi cần có điểm.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Lens, mấu chốt nằm ở sự ổn định. Đội bóng này từng có hai trận thắng liên tiếp trong chuỗi gần đây nhưng không giữ được mạch đó, nên cần tránh sai sót ngay từ đầu trận để kiểm soát thế trận trước một đối thủ đang thiếu tự tin.
Với Estac Troyes, thử thách là phá vỡ chuỗi trận không thắng. Họ cần một khởi đầu tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng yếu tố sân nhà để gây khó cho đội khách ngay từ những phút đầu.
Nhận định
Xét về phong độ, thứ hạng và lịch sử đối đầu gần đây, Lens được đánh giá cao hơn trong cuộc gặp này. Đội khách có vị trí tốt hơn, nhiều điểm hơn và thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Dù vậy, họ vẫn cần thận trọng trước một Estac Troyes đang rất cần điểm số và có lợi thế thi đấu trên sân nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)