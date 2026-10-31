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Estac Troyes 2-0 Le Mans: Estac Troyes giành chiến thắng

Văn Thể31/10/2026 21:46

Estac Troyes và Le Mans cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Hai đội cách nhau 2 điểm, đá lúc 02h45 ngày 01/11/2026 tại Stade de l'Aube.

Estac Troyes2 - 0Le MansKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Estac Troyes tiếp đón Le Mans.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Estac Troyes 48% - 52% Le Mans; phạm lỗi 1 - 0.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Junior Diaz (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Estac Troyes 47% - 53% Le Mans; phạm lỗi 5 - 1.

  • 33'BÀN THẮNG! Estac Troyes (1-0)

    Phút 33': Mouhamed Diop (Estac Troyes) lập công (kiến tạo: Timothee Nkada). Tỷ số: 1 - 0.

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Estac Troyes 49% - 51% Le Mans, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 7 - 4.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Le Mans): Bilal Brahimi vào sân thay Habib Diallo.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Estac Troyes): Kandet Diawara vào sân thay Timothee Nkada.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Le Mans): Dame Gueye vào sân thay Antoine Rabillard.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Raul Torrente Navarro (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Paolo Gozzi Iweru (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 52'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Estac Troyes 43% - 57% Le Mans, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Le Mans): Jean Vercruysse vào sân thay Alexandre Lauray.

  • 64'Le Mans ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 40% - 60% Le Mans, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 1.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Estac Troyes): Ismaël Boura vào sân thay Paolo Gozzi Iweru.

  • 67'VAR

    Phút 67': Original decision changed — Kandet Diawara (Estac Troyes).

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Nicolas Kocik (Le Mans) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Ismaël Boura (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 71'BÀN THẮNG! Estac Troyes (2-0)

    Phút 71': Ismaël Boura (Estac Troyes) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Noa Boissé (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Le Mans): Yasser Larouci vào sân thay Lucas Calodat.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Le Mans): William Harhouz vào sân thay Louis Mafouta.

  • 76'Le Mans ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 40% - 60% Le Mans, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 4.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Estac Troyes): Jérémy Le Douaron vào sân thay Renaud Ripart.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Estac Troyes): Iron Gomis vào sân thay Mouhamed Diop.

  • 88'Le Mans ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 39% - 61% Le Mans, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 1 - 5.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Estac Troyes): Hugo Picard vào sân thay Merwan Ifnaoui.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Samuel Yohou (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Estac Troyes 2-0 Le Mans

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 04:41 01/11/2026

Đội hình chính thức
Estac Troyes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Dumont
Le Mans
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV P. Videira
40
H. Konaté
2
L. Maronnier
6
A. Monfray
4
M. Diaz
5
P. Gozzi
17
A. Mille
29
D. Karim
8
M. Diop
10
M. Ifnaoui
20
R. Ripart
23
T. Nkada
98
N. Kocik
15
N. Boissé
17
S. Yohou
16
Raúl Torrente
8
A. Lauray
18
L. Buadés
9
A. Rabillard
29
L. Bretelle
22
L. Calodat
14
L. Mafouta
13
H. Diallo
Dự bị
Estac Troyes
7 K. Diawara14 I. Boura33 P. Beach11 I. Gomis9 J. Le Douaron26 A. Phliponeau22 H. Picard36 I. Soukouna44 Y. Titi
Le Mans
26 R. Bamba7 B. Brahimi25 D. Guèye20 W. Harhouz1 E. Hatfout76 Y. Larouci23 D. Traoré10 J. Vercruysse5 H. Voyer
Cập nhật đội hình lúc 02:17 01/11/2026
Estac TroyesThống kêLe Mans
39%
Kiểm soát bóng
61%
14
Dứt điểm
3
8
Trúng đích
1
4
Phạt góc
2
15
Phạm lỗi
16
2
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
M. Diop
M. Diop
Estac Troyes
1 bàn
I. Boura
I. Boura
Estac Troyes
1 bàn
T. Nkada
T. Nkada
Estac Troyes
1 kiến tạo · điểm 7.11
A. Monfray
A. Monfray
Estac Troyes
Điểm 8
L. Maronnier
L. Maronnier
Estac Troyes
Điểm 7.45
N. Kocik
N. Kocik
Le Mans
Điểm 7.31

Estac Troyes và Le Mans bước vào trận đấu tại Stade de l'Aube lúc 02h45 ngày 01/11/2026 với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều đang đi qua quãng thời gian không như ý, nên một kết quả tích cực lúc này có giá trị lớn về mặt tinh thần lẫn điểm số.

Hai chuỗi phong độ chưa thuyết phục

Estac Troyes chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn chưa tìm được lời giải để biến những nỗ lực thành điểm số trọn vẹn.

Le Mans cũng không khá hơn nhiều. Đội khách thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, chiến thắng duy nhất nằm ở cuối chuỗi, còn 4 trận sau đó đều không mang về ba điểm.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Ở các lần gặp nhau gần đây, Estac Troyes giữ lợi thế khi thắng 2, hòa 1, trong khi Le Mans thắng 1. Con số này chưa đủ để tạo ra khoảng cách lớn, nhưng giúp đội chủ nhà có thêm niềm tin khi đứng trên sân nhà.

Tuy nhiên, lợi thế đối đầu thường khó phát huy nếu phong độ hiện tại không đi cùng. Với chuỗi trận chưa thắng, Estac Troyes cần chứng minh rằng thành tích tốt trước Le Mans vẫn còn giá trị.

Khoảng cách chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Le Mans đang đứng thứ 15 với 7 điểm, còn Estac Troyes xếp thứ 17 với 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm cuối bảng.

Nếu giành chiến thắng, Estac Troyes sẽ vượt lên trên đối thủ về điểm số. Ngược lại, một chiến thắng của Le Mans sẽ nới rộng khoảng cách giữa hai đội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai cùng thiếu mạch thắng, trận đấu nhiều khả năng sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng ở từng pha bóng. Đội nào giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ nắm lợi thế tâm lý.

Estac Troyes có yếu tố sân nhà và thành tích đối đầu khả quan để chủ động hơn. Le Mans lại mang theo động lực từ việc đã từng thắng trong 5 trận gần nhất, dù chiến thắng ấy đã lùi khá xa.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng cần giải tỏa áp lực. Estac Troyes có lợi thế sân nhà và thế đối đầu, còn Le Mans đứng cao hơn 2 bậc trên bảng xếp hạng. Với cục diện cân bằng như vậy, trận đấu hứa hẹn giằng co, và đội nào bình tĩnh hơn trong những thời điểm quyết định sẽ có cơ hội chạm tay vào niềm vui chiến thắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Estac Troyes · 2 thắng1 hòaLe Mans · 1 thắng
31/01/2026
Estac Troyes
0 - 2
Le Mans
LM
04/10/2025
Le Mans
2 - 2
Estac Troyes
Hòa
13/03/2020
Le Mans
-
Estac Troyes
Hòa
19/10/2019
Estac Troyes
2 - 1
Le Mans
ET
25/02/2012
Estac Troyes
2 - 1
Le Mans
ET
Estac Troyes
5 trận gần nhất
HBBHB
8
Trận
1-2-5
T-H-B
5
Ghi (TB 0.6)
16
Thủng lưới
Le Mans
5 trận gần nhất
HBBBT
8
Trận
1-4-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.4)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain9621+1120TTTTT
2Lille9531+618THHTB
3Rennes9513+116BTBTB
14Angers8224-68HBBTH
15Le Mans8143-57HBBTH
16Strasbourg8215-67BBBBH
17Estac Troyes8125-115HBBBB
18Le Havre9027-112BBBBB
Tình hình lực lượng
Estac Troyes
Y. Kone (Knee Injury)
A. Ouzenadji (Knee Injury)
Y. Kone (Knee Injury)
A. Ouzenadji (Knee Injury)
Le Mans
A. Bourabaa (Ankle Injury)
E. Colas (Injury)
D. Sidibe (Foot Injury)
A. Bourabaa (Ankle Injury)
E. Colas (Injury)
D. Sidibe (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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