Esteghlal FC 3-0 Al Sadd: Esteghlal FC giành chiến thắng Al Sadd đang thể hiện chuỗi phong độ ấn tượng và quyết tâm kéo dài mạch thắng khi làm khách trước Esteghlal FC tại thánh địa Azadi Stadium vào ngày 15/09.

Esteghlal FC 3 - 0 Al Sadd Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Esteghlal FC tiếp đón Al Sadd.

9' BÀN THẮNG! Esteghlal FC (1-0) Phút 9': J. Asani (Esteghlal FC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

33' Thẻ vàng Phút 33': H. Goudarzi (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Thẻ vàng Phút 38': A. Koushki (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Esteghlal FC (2-0) Phút 47': S. Saharkhizan (Esteghlal FC) lập công (kiến tạo: J. Asani). Tỷ số: 2 - 0.

54' Thay người Phút 54' (Esteghlal FC): E. Gholizadeh vào sân thay A. Koushki.

57' VAR Phút 57': Goal Disallowed - handball — Roberto Firmino (Al Sadd).

61' Thẻ vàng Phút 61': Paulo Otavio (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Thay người Phút 66' (Al Sadd): M. Manai vào sân thay H. Ali.

68' Thay người Phút 68' (Esteghlal FC): M. Eslami vào sân thay S. Saharkhizan.

69' Thẻ vàng Phút 69': S. Hardani (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

78' Thay người Phút 78' (Al Sadd): A. Soria vào sân thay Guilherme.

78' Thay người Phút 78' (Al Sadd): H. Al Haydos vào sân thay Y. Abdurisag.

79' Thẻ vàng Phút 79': Claudinho (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (Esteghlal FC): J. Masharipov vào sân thay A. Razzaghinia.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Al Sadd): Y. El Hannach vào sân thay Pedro Miguel.

90+5' BÀN THẮNG! Esteghlal FC (3-0) Phút 90+5': E. Gholizadeh (Esteghlal FC) lập công (kiến tạo: M. Eslami). Tỷ số: 3 - 0.

KT Kết thúc: Esteghlal FC 3-0 Al Sadd Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:12 15/09/2026

Cuộc so tài giữa Esteghlal FC và Al Sadd diễn ra vào lúc 01:15 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Azadi Stadium. Đội khách Al Sadd bước vào màn chạm trán này với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi trận thắng liên tiếp và đang hướng tới mục tiêu nối dài mạch phong độ ấn tượng. Trong khi đó, đội chủ nhà Esteghlal FC đứng trước bài toán khó khăn để tìm kiếm kết quả tích cực.

Vị thế hiện tại của hai đội

Trên bảng xếp hạng thời điểm hiện tại, Al Sadd đang đứng ở vị trí thứ 8 với 0 điểm. Phía bên kia chiến tuyến, Esteghlal FC tạm thời xếp ở vị trí thứ 11 và cũng chưa có điểm số nào. Dù khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai bên là rất sít sao ở giai đoạn mở màn, đà hưng phấn cùng phong độ thăng hoa đang tạo ra sự khác biệt đáng kể về mặt tâm lý cho các cầu thủ Al Sadd.

Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng khách. Trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al Sadd duy trì thành tích bất bại ấn tượng với 2 trận thắng và 2 trận hòa. Trái lại, Esteghlal FC chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi chỉ giành được 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua trước đối thủ này.

Sự vượt trội trong quá khứ đem lại điểm tựa tinh thần vững chắc cho Al Sadd. Mặc dù phải thi đấu xa nhà, bản lĩnh cùng sự lấn lướt ở những lần chạm trán trước đó sẽ giúp đại diện đến từ Qatar nhập cuộc một cách chủ động.

Cục diện và toan tính lối chơi

Lợi thế lớn nhất của Esteghlal FC ở trận đấu này chính là điểm tựa Azadi Stadium cùng sự cổ vũ từ khán giả nhà. Để ngăn chặn đà tiến của đối thủ, đại diện Iran cần tổ chức một lối chơi kỷ luật, ưu tiên sự chắc chắn nơi hậu phương và kiên nhẫn chờ đợi sơ hở.

Về phía Al Sadd, mục tiêu kéo dài mạch chiến thắng đòi hỏi họ phải duy trì sự sắc bén trong khâu tấn công cũng như kiểm soát tốt nhịp độ. Với phong độ ổn định và ưu thế tâm lý áp đảo sau chuỗi trận thăng hoa, đội khách nắm giữ nhiều cơ hội để tạo nên thế trận thuận lợi và tiếp tục mạch kết quả khả quan.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Esteghlal FC · 0 thắng 2 hòa Al Sadd · 2 thắng Al Sadd 2 - 0 Esteghlal FC AS Al Sadd 2 - 2 Esteghlal FC Hòa Esteghlal FC 1 - 3 Al Sadd AS Esteghlal FC 0 - 0 Al Sadd Hòa

Esteghlal FC 5 trận gần nhất T H H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Al Sadd 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ahli Jeddah 0 0 0 0 0 0 2 Al-Nassr 0 0 0 0 0 0 3 Al-Hilal Saudi FC 0 0 0 0 0 0 … 7 Al-Wasl FC 0 0 0 0 0 0 8 Al Sadd 0 0 0 0 0 0 9 Al-Gharafa 0 0 0 0 0 0 10 Al Shamal 0 0 0 0 0 0 11 Esteghlal FC 0 0 0 0 0 0 12 Tractor Sazi 0 0 0 0 0 0 …