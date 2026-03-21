Estevao Willian làm khổ hàng thủ Chelsea: Bài toán nan giải cho Liam Rosenior Những hình ảnh Estevao Willian vượt mặt các đàn anh trên sân tập đã phơi bày cuộc khủng hoảng phòng ngự trầm trọng của Chelsea trước chuyến làm khách đầy bão táp tới sân Everton.

Chelsea đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng phòng ngự tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Sau thất bại nặng nề với tổng tỷ số 2-8 trước Paris Saint-Germain tại vòng 16 đội Champions League, những lỗ hổng trong hệ thống của "The Blues" một lần nữa bị phơi bày trần trụi ngay tại trung tâm huấn luyện Cobham.

Thống kê báo động và nỗi ác mộng từ tài năng trẻ

Các con số thống kê đang chống lại thầy trò HLV Liam Rosenior. Đội bóng Tây London chỉ giữ sạch lưới duy nhất 1 lần trong 14 trận gần nhất và phải nhận tới 24 bàn thua. Sự lo ngại dâng cao khi một đoạn video tập luyện mới đây cho thấy Estevao Willian, tài năng 18 tuổi người Brazil, liên tục khiến các trung vệ kinh nghiệm như Tosin Adarabioyo và Mamadou Sarr trở thành "quân xanh" đúng nghĩa.

Với tốc độ bùng nổ và kỹ năng xử lý bóng điêu luyện, Estevao dễ dàng vượt qua cả hai đàn anh. Hình ảnh Tosin Adarabioyo loạng choạng cố gắng theo kèm hay Mamadou Sarr đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới sau pha đổi hướng đột ngột của Estevao đã phơi bày sự thiếu sắc bén và chậm chạp đáng báo động của hàng thủ Chelsea thời điểm hiện tại.

Khủng hoảng nhân sự và lỗ hổng thủ lĩnh

Vấn đề của Liam Rosenior không chỉ nằm ở phong độ mà còn ở lực lượng. Cơn bão chấn thương đang tàn phá đội hình Chelsea nặng nề khi Levi Colwill vẫn chưa hẹn ngày trở lại do đứt dây chằng chéo trước, còn Trevoh Chalobah cũng vừa dính chấn thương cổ chân. Sự vắng mặt của những cái tên dày dạn kinh nghiệm khiến hàng thủ Chelsea rơi vào tình trạng "không người lái", thiếu đi sự điềm tĩnh và khả năng tổ chức trước áp lực lớn.

Thử thách cực đại tại Goodison Park

Hướng tới trận đấu với Everton trên sân Goodison Park, Rosenior đứng trước một bài toán nhân sự đầy nan giải. Ông dự kiến sẽ phải đưa Wesley Fofana trở lại đội hình xuất phát sau khi trung vệ này được nghỉ ngơi vào giữa tuần. Tuy nhiên, việc tìm người đá cặp với Fofana vẫn là một câu hỏi khó.

Jorrel Hato có thể được cân nhắc cho vị trí trung vệ lệch trái để đảm bảo sự cân bằng trong triển khai bóng, nhưng khả năng không chiến trước những tiền đạo giàu sức mạnh như Beto hay Thierno Barry của Everton sẽ là thử thách cực đại. Nếu tiếp tục sử dụng những gương mặt thiếu ổn định như Benoit Badiashile, Chelsea rất có thể sẽ phải trả giá đắt trước lối chơi trực diện của đội chủ nhà.

Áp lực bủa vây chiếc ghế của Rosenior

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Liam Rosenior hơn bao giờ hết. Trên các diễn đàn của người hâm mộ, những tiếng nói đòi sa thải ông đang xuất hiện ngày một dày đặc. Một bộ phận cổ động viên thậm chí đã kêu gọi đưa Jose Mourinho trở lại hoặc mời chiến lược gia hiện tại của Paris Saint-Germain về dẫn dắt.

Đối với Rosenior, trận gặp Everton không chỉ là cuộc chiến vì 3 điểm, mà còn là cơ hội cuối cùng để ông chứng minh khả năng kiểm soát tình hình. Nếu không thể cải thiện khả năng phòng ngự và tìm ra một cặp trung vệ ăn ý, tương lai của ông tại Stamford Bridge có lẽ chỉ còn được tính bằng ngày.