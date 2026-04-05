Estevao Willian xô đổ kỷ lục của Bukayo Saka trong chiến thắng 7-0 của Chelsea Với một bàn thắng và một kiến tạo trước Port Vale tại FA Cup, thần đồng Estevao Willian chính thức vượt qua kỷ lục của Bukayo Saka để trở thành cầu thủ trẻ nhất của một CLB Ngoại hạng Anh đạt cột mốc này.

Vừa trở lại sau chấn thương gân kheo, Estevao Willian ngay lập tức khẳng định giá trị trong chiến thắng hủy diệt 7-0 của Chelsea trước Port Vale tại FA Cup. Không chỉ trực tiếp lập công, ngôi sao trẻ người Brazil còn phá vỡ kỷ lục tồn tại 5 năm của Bukayo Saka, minh chứng cho vị thế thần đồng số một tại Stamford Bridge hiện nay.

Màn trình diễn áp đảo của nhạc trưởng 18 tuổi

Trong hệ thống chiến thuật của HLV Liam Rosenior, Estevao không chỉ đóng vai trò một cầu thủ chạy cánh thuần túy mà còn là linh hồn trong mọi đợt lên bóng. Suốt 90 phút góp mặt trên sân, anh trở thành "người giải trí chính" với những pha xử lý đậm chất nghệ sĩ nhưng đầy hiệu quả.

Estevao lập kỷ lục tại FA Cup

Phút thứ 82, sau nỗ lực dứt điểm của Garnacho, tiền đạo sinh năm 2007 đã chọn vị trí thông minh để đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 6-0. Trước đó, chính anh là người thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để người đồng hương Andrey Santos bật cao đánh đầu ghi bàn, khép lại một ngày thi đấu chói sáng.

Xô đổ kỷ lục lịch sử của Bukayo Saka

Ở mốc 18 tuổi và 345 ngày, Estevao Willian trở thành cầu thủ trẻ nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu FA Cup cho một đại diện Ngoại hạng Anh. Thành tích này chính thức vượt qua cột mốc mà Bukayo Saka (Arsenal) từng thiết lập vào tháng 1/2020.

Việc liên tục được đặt cạnh những tên tuổi hàng đầu như Saka cho thấy tiềm năng khổng lồ của ngôi sao Brazil ngay trong mùa giải đầu tiên tại Anh. Kể từ khi gia nhập Chelsea, Estevao liên tục xô đổ các cột mốc: cầu thủ Brazil trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ Chelsea trẻ nhất nổ súng tại Champions League và giờ là kỷ lục tại FA Cup.

Phân tích thống kê: Hiệu quả tuyệt đối từ số 10 tương lai

Dữ liệu sau trận đấu minh chứng cho sự xuất sắc của Estevao với mức điểm cao nhất sân là 9.3. Biểu đồ nhiệt cho thấy sự năng nổ của anh với 59 lần chạm bóng, bao quát toàn bộ hành lang cánh và thường xuyên xâm nhập trung lộ gây hỗn loạn cho hàng thủ Port Vale.

Ngôi sao Brazil là ngọc quý của Chelsea

Đáng chú ý, Estevao có tới 10 lần chạm bóng ngay trong vòng cấm đối phương, một con số ấn tượng cho thấy bản năng nhạy bén của một sát thủ tương lai. Dù sở hữu lối chơi ngẫu hứng, anh vẫn duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác 84% (36/43 đường chuyền).

Nhãn quan chiến thuật sắc sảo

Điểm nhấn quan trọng hơn cả là khả năng điều tiết và nhãn quan chiến thuật của ngôi sao trẻ này. Estevao đạt tỷ lệ chuyền dài chính xác tuyệt đối 100% với 3/3 đường chuyền vượt tuyến đúng địa chỉ, đồng thời tạo ra 4 cơ hội hãm thành nguy hiểm cho đồng đội.

Chiến thắng 7-0 không chỉ củng cố niềm tin cho người hâm mộ The Blues về một danh hiệu vào cuối mùa, mà còn khẳng định Chelsea đang sở hữu một "viên kim cương" thực thụ. Với sự trưởng thành vượt bậc của Estevao, đội bóng thành London hoàn toàn có thể tự tin tiến xa tại các đấu trường cúp trong tương lai.