Estrela 0-2 Academico Viseu: Academico Viseu giành chiến thắng Estrela bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Academico Viseu lúc 21:30 ngày 20/09/2026, quyết tâm bảo vệ thành tích bất bại và duy trì lợi thế đối đầu.

Estrela 0 - 2 Academico Viseu Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Estrela tiếp đón Academico Viseu.

10' BÀN THẮNG! Academico Viseu (0-1) Phút 10': André Clóvis (Academico Viseu) lập công (kiến tạo: Cihan Kahraman). Tỷ số: 0 - 1.

14' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 64% - 36% Academico Viseu, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 0 - 2.

24' BÀN THẮNG! Academico Viseu (0-2) Phút 24': André Clóvis (Academico Viseu) lập công (kiến tạo: Cihan Kahraman). Tỷ số: 0 - 2.

26' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 62% - 38% Academico Viseu, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': Eddy Doué (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 61% - 39% Academico Viseu, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Estrela): Joan Jordan vào sân thay Eddy Doué.

45' Thay người Phút 45' (Academico Viseu): Miguel Ángel Brau Blanquez vào sân thay Gustavo Costa.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Gustavo Costa (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Estrela 56% - 44% Academico Viseu, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

64' Thay người Phút 64' (Estrela): Beni Souza vào sân thay Lovro Zvonarek.

64' Thay người Phút 64' (Estrela): Kevin Hoog Jansson vào sân thay Santiago Serra.

64' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 55% - 45% Academico Viseu, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 1.

68' Thẻ vàng Phút 68': Joan Jordan (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Academico Viseu): Alvaro Zamora vào sân thay Lorougnon Gohi.

73' Thẻ vàng Phút 73': Luis Silva (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Handball).

73' Thẻ vàng Phút 73': Soufiane Messeguem (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (Estrela): René Mitongo vào sân thay Ianis Stoica.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Estrela 57% - 43% Academico Viseu, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 1.

79' Thay người Phút 79' (Academico Viseu): Mohamed Bouldini vào sân thay André Clóvis.

79' Thay người Phút 79' (Academico Viseu): Alejandro Mestanza vào sân thay Cihan Kahraman.

84' Thay người Phút 84' (Estrela): Robson Lucas Oliveira Botelho vào sân thay Bernardo Schappo.

86' Thay người Phút 86' (Academico Viseu): Nils Mortimer vào sân thay João Guilherme.

89' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 59% - 41% Academico Viseu, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 2.

KT Kết thúc: Estrela 0-2 Academico Viseu Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 23:24 20/09/2026

Đội hình chính thức Estrela Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa Academico Viseu Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro 24 Léo Linck 21 M. Scholze 5 S. Leković 4 Bernardo Schappo 55 Rafa Soares 14 L. Zvonarek 39 Eddy Doue 99 A. Marcus 78 Santiago Serra 10 I. Stoica 37 L. Antonetti 98 Ewerton 75 Robinho 41 A. Correia 2 N. Michelis 57 G. Costa 8 C. Kahraman 7 Luís Silva 47 L. Gohi 14 S. Messeguem 31 João Guilherme 33 André Clóvis Dự bị Estrela 17 Jefferson Encada 93 B. Souza 8 Robinho 51 Diogo Pinto 71 Pedro Vanga 49 R. Muteba 80 Alisson 22 David Grilo 6 Höög Jansson Academico Viseu 10 Á. Zamora 9 M. Bouldini 3 Miguel Brau 17 Valery 44 Rúben Pereira 5 Pedro Barcelos 22 Nils Mortimer 45 Alejandro Mestanza 1 Marcos Lavín Cập nhật đội hình lúc 21:03 20/09/2026

Estrela Thống kê Academico Viseu 59% Kiểm soát bóng 41% 16 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 4 5 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 11 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật André Clóvis Academico Viseu 2 bàn C. Kahraman Academico Viseu 2 kiến tạo · điểm 8.54 Rafa Soares Estrela Điểm 7.37 N. Michelis Academico Viseu Điểm 7.22

Estrela bước vào cuộc đọ sức với Academico Viseu lúc 21:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio Jose Gomes với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đang xếp ở vị trí thứ 6 với 10 điểm, đội chủ nhà chỉ hơn đối thủ 2 điểm, biến màn so tài này trở thành tâm điểm chú ý ở nửa trên bảng xếp hạng.

Estrela duy trì sự ổn định và mạch bất bại

Phong độ của Estrela trong thời gian gần đây đem lại sự yên tâm lớn cho người hâm mộ. Trải qua 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này hoàn toàn bất bại khi giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Lối chơi kỷ luật cùng tính tổ chức cao giúp Estrela tích lũy điểm số đều đặn để giữ vững vị trí thứ 6 với 10 điểm.

Điểm tựa từ sân nhà Estadio Jose Gomes sẽ là cú hích tinh thần quan trọng. Khi được chơi trên mặt cỏ quen thuộc, Estrela luôn biết cách kiểm soát nhịp độ, phong tỏa các mối đe dọa từ sớm và kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở nơi đối phương để định đoạt cục diện.

Academico Viseu và bài toán phong độ thất thường

Ở chiều ngược lại, Academico Viseu đang đứng ở vị trí thứ 9 với 8 điểm. Đội khách cho thấy sự thiếu ổn định trong lối chơi qua từng vòng đấu. Cụ thể, trong 5 lần ra sân gần nhất, Academico Viseu chỉ có được 2 chiến thắng, trong khi phải nhận 1 trận hòa và 2 thất bại.

Dù cách biệt giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 2 điểm, sự phập phù ở các thời điểm then chốt đang cản trở Academico Viseu vươn lên. Chuyến hành quân đến sân của một đối thủ có phong độ ổn định sẽ là thử thách đòi hỏi sự tập trung tối đa của toàn bộ đội hình.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh yếu tố sân bãi và phong độ hiện tại, thành tích đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Estrela áp đảo hoàn toàn khi giành tới 3 chiến thắng và 1 trận hòa, chưa để Academico Viseu đánh bại bất kỳ lần nào.

Thành tích bất bại này mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho Estrela trước giờ bóng lăn. Ngược lại, Academico Viseu sẽ phải nỗ lực vượt qua rào cản tâm lý từ quá khứ nếu muốn tìm kiếm một kết quả tích cực.

Xu hướng thế trận trên sân Estadio Jose Gomes

Xét một cách tổng thể, Estrela đang nắm giữ nhiều lợi thế rõ rệt để định đoạt diễn biến của trận đấu. Việc sở hữu mạch 5 trận bất bại cùng chuỗi đối đầu vượt trội sẽ thúc đẩy đội chủ nhà chủ động thiết lập thế trận chặt chẽ và an toàn.

Về phía Academico Viseu, sự thận trọng là ưu tiên hàng đầu trong chuyến làm khách lần này. Một lối chơi phòng ngự chủ động nhằm hạn chế khoảng trống có thể là phương án tối ưu để họ hy vọng giành điểm trước một Estrela đang duy trì được sự tự tin và ổn định cao.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Estrela · 3 thắng 1 hòa Academico Viseu · 0 thắng Academico Viseu 1 - 1 Estrela Hòa Estrela 2 - 1 Academico Viseu EST Academico Viseu 0 - 4 Estrela EST Estrela 4 - 0 Academico Viseu EST

Estrela 5 trận gần nhất H T H T H 6 Trận 2-4-0 T-H-B 14 Ghi (TB 2.3) 12 Thủng lưới Academico Viseu 5 trận gần nhất T T B H B 6 Trận 2-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 7 4 3 0 +9 15 H H T T T … 5 Arouca 7 3 2 2 +3 11 H B H T B 6 Estrela 6 2 4 0 +2 10 H T H T H 7 SC Braga 5 3 1 1 +2 10 T B T T H 8 GIL Vicente 6 2 2 2 0 8 H B B H T 9 Academico Viseu 6 2 2 2 -2 8 T T B H B 10 Alverca 7 2 2 3 -2 8 T T B H B …