Estrela 0-2 Casa Pia: Casa Pia giành chiến thắng Các cuộc đối đầu gần đây giữa Estrela và Casa Pia thường có nhiều bàn thắng. Hai đội gặp nhau lúc 21h30 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio Jose Gomes.

Estrela 0 - 2 Casa Pia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Estrela tiếp đón Casa Pia.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Estrela 54% - 46% Casa Pia, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 64% - 36% Casa Pia, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

31' BÀN THẮNG! Casa Pia (0-1) Phút 31': João Rego (Casa Pia) lập công (kiến tạo: Mohamed Salah El Boukammiri). Tỷ số: 0 - 1.

39' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 61% - 39% Casa Pia, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 67% - 33% Casa Pia, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 4.

60' Thay người Phút 60' (Casa Pia): Henrique Araújo vào sân thay Cassiano.

60' Thay người Phút 60' (Casa Pia): Jérémy Livolant vào sân thay Mohamed Salah El Boukammiri.

61' Thay người Phút 61' (Estrela): Beni Souza vào sân thay Ianis Stoica.

61' Thay người Phút 61' (Estrela): Lucas Mincarelli Davin vào sân thay Rafa Soares.

63' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 67% - 33% Casa Pia, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 1; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 4.

68' Thẻ vàng Phút 68': Patrick Sequeira (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (Estrela): Jefferson Encada vào sân thay Max Scholze.

72' Thay người Phút 72' (Estrela): Tom Moustier vào sân thay Lovro Zvonarek.

77' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 63% - 37% Casa Pia, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 2; phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 2 - 4.

78' Thay người Phút 78' (Casa Pia): Márcio Gabriel Ferreira Pereira vào sân thay João Rego.

78' Thay người Phút 78' (Casa Pia): Selvi Clua vào sân thay Sebastián Pérez.

83' Thay người Phút 83' (Estrela): Alisson Souza vào sân thay Eddy Doué.

83' Thay người Phút 83' (Casa Pia): Kevin Prieto vào sân thay Benjamin Pauwels.

89' Estrela ép sân Cầm bóng: Estrela 62% - 38% Casa Pia, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 7 - 5; phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 2 - 6.

90+2' BÀN THẮNG! Casa Pia (0-2) Phút 90+2': Lawrence Ofori (Casa Pia) lập công (kiến tạo: Henrique Araújo). Tỷ số: 0 - 2.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Jefferson Encada (Estrela) nhận thẻ vàng (Argument).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Pedro Rosas (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Estrela 0-2 Casa Pia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 23:29 24/10/2026

Đội hình chính thức Estrela Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa Casa Pia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Coelho 24 Léo Linck 21 M. Scholze 30 Patrick Luan 5 S. Leković 55 Rafa Soares 78 Santiago Serra 39 Eddy Doue 99 A. Marcus 14 L. Zvonarek 10 I. Stoica 37 L. Antonetti 1 P. Sequeira 18 Geraldes 3 Kaly 43 David Sousa 75 Pedro Rosas 80 L. Ofori 24 S. Pérez 11 El Boukammiri 70 João Pedro Seno Luís Rêgo 77 B. Pauwels 90 Cassiano Dự bị Estrela 4 Bernardo Schappo 80 Alisson 79 A. Chernev 17 Jefferson Encada 22 David Grilo 6 Höög Jansson 19 Joan Jordán 3 Mincarelli Davin 28 T. Moustier Casa Pia 19 K. Prieto 17 E. Maurin 95 Ivan Mandić 29 J. Livolant 27 Kaique Rocha 98 JP 20 A. Jatta 4 João Goulart 8 Gabi Pereira Cập nhật đội hình lúc 21:02 24/10/2026

Estrela Thống kê Casa Pia 63% Kiểm soát bóng 37% 18 Dứt điểm 10 6 Trúng đích 4 7 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 13 2 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật L. Ofori Casa Pia 1 bàn João Pedro Seno Luís Rêgo Casa Pia 1 bàn El Boukammiri Casa Pia 1 kiến tạo · điểm 7.4 Henrique Araújo Casa Pia 1 kiến tạo · điểm 6.54 P. Sequeira Casa Pia Điểm 7.97 Geraldes Casa Pia Điểm 7.25

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Estrela và Casa Pia thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 21h30 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio Jose Gomes được kỳ vọng tiếp tục là một màn đôi công. Hai đội đang ở những vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây của cả hai đều thiếu ổn định.

Thế đối đầu nghiêng về Casa Pia

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Estrela thắng 2 trận, Casa Pia thắng 3 trận và không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội hiếm khi nhạt nhòa, thường có bên thắng và bên thua rõ ràng.

Xu hướng nhiều bàn thắng càng khiến cuộc gặp này đáng chú ý. Dù Casa Pia nhỉnh hơn về số trận thắng, khoảng cách giữa hai đội trong thế đối đầu không quá lớn, nên Estrela hoàn toàn có cơ sở để tự tin khi đón tiếp đối thủ trên sân nhà.

Phong độ: cả hai đều chập chờn

Estrela thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, nhưng trước đó đã trải qua chuỗi hai trận thua liên tiếp rồi mới có một trận hòa. Phong độ lên xuống thất thường là nét nổi bật của họ.

Casa Pia cũng có thành tích tương tự: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách thắng ở trận gần nhất, trước đó xen kẽ giữa thua và thắng, rồi mới đến trận hòa. Lối đá khó đoán khiến họ khó giữ được mạch kết quả ổn định.

Khi cả hai đội cùng có thành tích 2 thắng, 1 hòa, 2 thua và đều vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, tinh thần thi đấu của hai bên được kỳ vọng khá hưng phấn. Đây là yếu tố có thể góp phần tạo nên một trận đấu cởi mở.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Estrela đang xếp hạng 10 với 10 điểm, trong khi Casa Pia đứng hạng 17 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm, phản ánh sự chênh lệch về vị thế ở giai đoạn hiện tại.

Với Estrela, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố vị trí ở nhóm giữa bảng. Với Casa Pia, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách và cải thiện số điểm còn khiêm tốn của mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nhìn từ phong độ và lịch sử đối đầu, trận đấu nhiều khả năng được định đoạt bởi khả năng chuyển trạng thái nhanh và sự tập trung của hàng phòng ngự ở cả hai phía. Những đội có phong độ chập chờn thường dễ mắc sai lầm cá nhân, và đó là điều có thể mở ra nhiều khoảng trống trong trận đấu.

Estrela có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn, trong khi Casa Pia lại có thành tích đối đầu gần đây tốt hơn. Sự đan xen giữa hai yếu tố này khiến cán cân khó nghiêng hẳn về một bên.

Nhận định

Estrela nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, còn Casa Pia có thế đối đầu thuận lợi hơn. Với phong độ thiếu ổn định của cả hai và xu hướng nhiều bàn thắng trong các lần gặp gần đây, một trận đấu cởi mở, giàu cảm xúc là kịch bản đáng chờ đợi tại Estadio Jose Gomes.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Estrela · 2 thắng 0 hòa Casa Pia · 3 thắng Estrela 1 - 2 Casa Pia CP Estrela 4 - 0 Casa Pia EST Casa Pia 3 - 5 Estrela EST Casa Pia 1 - 0 Estrela CP Estrela 0 - 1 Casa Pia CP

Estrela 5 trận gần nhất T B B H T 8 Trận 2-4-2 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 15 Thủng lưới Casa Pia 5 trận gần nhất T B T B H 8 Trận 1-1-6 T-H-B 3 Ghi (TB 0.4) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 8 8 0 0 +16 24 T T T T T 2 Benfica 8 6 1 1 +17 19 T B T T T 3 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T … 9 SC Braga 8 3 2 3 -1 11 B B H T B 10 Estrela 8 2 4 2 -1 10 B B H T H 11 Vitória SC 9 2 2 5 0 8 T B H B H … 16 Nacional 8 1 1 6 -9 4 B B B B B 17 Casa Pia 8 1 1 6 -14 4 B T B H B 18 Estoril 8 0 2 6 -8 2 B B B H B