Estrela 2-3 Benfica: Benfica giành chiến thắng Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ hạng 2 với 25 điểm. Trận gặp Estrela diễn ra lúc 03:30 ngày 09/11/2026 tại Estadio Jose Gomes.

Estrela 2 - 3 Benfica Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Estrela tiếp đón Benfica.

12' Benfica ép sân Cầm bóng: Estrela 39% - 61% Benfica, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 1.

24' Benfica ép sân Cầm bóng: Estrela 33% - 67% Benfica, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

26' BÀN THẮNG! Benfica (0-1) Phút 26': Gianluca Prestianni (Benfica) lập công (kiến tạo: Claudio Echeverri). Tỷ số: 0 - 1.

36' Benfica ép sân Cầm bóng: Estrela 37% - 63% Benfica, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Estrela (1-1) Phút 48': Lovro Zvonarek (Estrela) lập công (kiến tạo: Rafa Soares). Tỷ số: 1 - 1.

48' Benfica ép sân Cầm bóng: Estrela 35% - 65% Benfica, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 0.

50' Thẻ vàng Phút 50': Marco Alexandre Saraiva da Silva (Benfica) nhận thẻ vàng (Dissent).

51' Thẻ vàng Phút 51': Lovro Zvonarek (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

53' Thẻ vàng Phút 53': Pedro Miguel Marques da Costa Filipe (Estrela) nhận thẻ vàng (Dissent).

60' Benfica ép sân Cầm bóng: Estrela 36% - 64% Benfica, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 0.

65' Thay người Phút 65' (Benfica): Alessandro Circati vào sân thay Tomás Araújo.

65' Thay người Phút 65' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Claudio Echeverri.

66' Thay người Phút 66' (Estrela): Alisson Souza vào sân thay Ianis Stoica.

67' Thay người Phút 67' (Estrela): Joan Jordan vào sân thay Santiago Serra.

68' BÀN THẮNG! Benfica (1-2) Phút 68': Bernardo Schappo (Estrela) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 2.

72' Benfica ép sân Cầm bóng: Estrela 35% - 65% Benfica, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 0.

76' BÀN THẮNG! Estrela (2-2) Phút 76': Leandro Antonetti (Estrela) lập công (kiến tạo: Joan Jordan). Tỷ số: 2 - 2.

77' Thay người Phút 77' (Benfica): Andreas Schjelderup vào sân thay Rafa Silva.

84' Thay người Phút 84' (Benfica): Jhon Durán vào sân thay Alexander Bah.

84' Thay người Phút 84' (Benfica): Daniel Banjaqui vào sân thay Samuel Dahl.

84' Benfica ép sân Cầm bóng: Estrela 38% - 62% Benfica, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 1 - 0.

85' Thay người Phút 85' (Estrela): Tom Moustier vào sân thay Kevin Hoog Jansson.

85' Thay người Phút 85' (Estrela): Atanas Chernev vào sân thay Bernardo Schappo.

87' Thay người Phút 87' (Estrela): Jefferson Encada vào sân thay Leandro Antonetti.

89' Thẻ vàng Phút 89': Alisson Souza (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

90+4' BÀN THẮNG! Benfica (2-3) Phút 90+4': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công (kiến tạo: Andreas Schjelderup). Tỷ số: 2 - 3.

KT Kết thúc: Estrela 2-3 Benfica Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 05:27 09/11/2026

Đội hình chính thức Estrela Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva 24 Léo Linck 21 M. Scholze 5 S. Leković 30 Patrick Luan 55 Rafa Soares 78 Santiago Serra 6 Höög Jansson 99 A. Marcus 14 L. Zvonarek 10 I. Stoica 37 L. Antonetti 24 Samuel Soares 6 A. Bah 44 Tomás Araújo 2 C. Lenglet 26 S. Dahl 10 H. Sudakov 36 João Palhinha 27 Rafa 30 C. Echeverri 25 G. Prestianni 14 V. Pavlidis Dự bị Estrela 49 R. Muteba 72 H. Poniewas 19 Joan Jordán 51 Diogo Pinto 79 A. Chernev 80 Alisson 22 David Grilo 28 T. Moustier 8 Robinho Benfica 5 Barrenechea 88 Tiago Freitas 22 J. Durán 34 El Karouani 72 A. Cabral 58 Daniel Banjaqui 13 J. Kamiński 11 D. Lukebakio 21 Schjelderup Cập nhật đội hình lúc 03:02 09/11/2026

Estrela Thống kê Benfica 38% Kiểm soát bóng 62% 7 Dứt điểm 15 2 Trúng đích 5 1 Phạt góc 10 15 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật V. Pavlidis Benfica 1 bàn G. Prestianni Benfica 1 bàn L. Antonetti Estrela 1 bàn L. Zvonarek Estrela 1 bàn Schjelderup Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.12 C. Echeverri Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.1

Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng nếu tiếp tục giữ mạch thắng trên sân của Estrela. Đội khách đang đứng thứ 2 với 25 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 12 với 10 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 09/11/2026 tại Estadio Jose Gomes.

Benfica giữ nhịp bám đuổi ở nhóm đầu

Với 25 điểm và vị trí thứ 2, Benfica đang nằm sát nhóm dẫn đầu. Mỗi trận thắng đều giúp đội giữ áp lực lên đối thủ phía trên, và chuyến làm khách này là một cơ hội như vậy.

Phong độ của đoàn quân khách rất thuyết phục. Benfica thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và tâm lý hưng phấn trước khi bước vào trận này.

Estrela đối mặt chuỗi kết quả kém

Estrela đang ở chiều ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận, trong đó họ thua 2 trận mới nhất. Kết quả này phù hợp với vị trí thứ 12 và khoảng cách 15 điểm so với Benfica trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà vẫn là yếu tố để Estrela cố gắng tìm lại sự tự tin. Họ cần một màn trình diễn kỷ luật và tập trung hơn để thay đổi mạch kết quả gần đây.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Benfica

Lịch sử gặp nhau càng làm tăng áp lực lên chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Benfica thắng cả 5, còn Estrela chưa có trận thắng hay hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý rõ rệt cho đội khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ và vị trí cho thấy Benfica nhiều khả năng nắm quyền kiểm soát thế trận. Việc đội khách duy trì sự ổn định, không để chủ nhà sớm tạo ra cơ hội, sẽ là chìa khóa để tiếp tục chuỗi thắng.

Ngược lại, Estrela cần bắt đầu trận đấu thật chắc chắn để tránh rơi vào thế bị động. Một bàn thắng sớm hoặc khoảnh khắc tập trung cao độ có thể giúp họ tạo ra bất ngờ trước đối thủ đang xếp trên nhiều bậc.

Nhận định

Mọi chỉ dấu về phong độ, thứ hạng và lịch sử đối đầu đều nghiêng về Benfica. Nếu đội khách giữ được sự ổn định như 5 trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể mang về thắng lợi, qua đó duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Estrela cần một trận đấu bản lĩnh để chấm dứt chuỗi kết quả thiếu tích cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Estrela · 0 thắng 0 hòa Benfica · 5 thắng Benfica 4 - 0 Estrela BEN Estrela 0 - 1 Benfica BEN Estrela 2 - 3 Benfica BEN Benfica 7 - 0 Estrela BEN Benfica 1 - 0 Estrela BEN

Estrela 5 trận gần nhất B B T B B 10 Trận 2-4-4 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 19 Thủng lưới Benfica 5 trận gần nhất T T T T T 10 Trận 8-1-1 T-H-B 27 Ghi (TB 2.7) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 10 8 1 1 +19 25 T T T B T 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H … 11 Alverca 11 3 3 5 -1 12 H B B T T 12 Estrela 10 2 4 4 -4 10 B B B B H 13 Vitória SC 10 2 3 5 0 9 H T B H B …