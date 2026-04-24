EU bắt buộc điện thoại phải tháo rời pin từ năm 2027: Thách thức cho các hãng công nghệ Liên minh Châu Âu yêu cầu smartphone phải có pin dễ dàng tháo rời bằng công cụ thông dụng từ năm 2027, buộc các hãng như Apple và Samsung tái định nghĩa thiết kế phần cứng.

Liên minh Châu Âu (EU) vừa chính thức ban hành Quy định về Pin (Battery Regulation), đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp thiết kế thiết bị di động. Kể từ ngày 18/02/2027, mọi điện thoại thông minh và thiết bị điện tử cầm tay lưu hành tại thị trường này bắt buộc phải sở hữu thiết kế cho phép người dùng cuối tự tháo rời và thay thế pin một cách dễ dàng.

Quy định về Pin của EU: Dấu chấm hết cho kỷ nguyên thiết kế khép kín

Theo quy định mới, việc thay thế pin phải được thực hiện bằng các công cụ thông dụng như tua vít, tuyệt đối không được sử dụng nhiệt hoặc dung môi hóa học để tách lớp keo dính. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất có trách nhiệm cung cấp linh kiện thay thế và hướng dẫn sửa chữa chi tiết trong thời gian ít nhất là 7 năm. Động thái này nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm thiểu lượng rác thải điện tử toàn cầu.

Bài toán kỹ thuật giữa độ mỏng và khả năng kháng nước

Trong hơn một thập kỷ qua, các hãng công nghệ luôn ưu tiên thiết kế nguyên khối sử dụng keo dính chuyên dụng để tối ưu độ mỏng và đạt chuẩn kháng nước IP68. Việc quay lại cơ chế nắp lưng tháo rời đặt ra những thách thức kỹ thuật phức tạp:

Pin tháo rời đòi hỏi lớp vỏ bảo vệ cứng cáp hơn, làm thu hẹp không gian dành cho các linh kiện khác bên trong máy. Khả năng kháng nước: Việc duy trì tiêu chuẩn chống bụi và nước bằng các khớp nối vật lý hoặc ốc vít thay vì keo dính sẽ làm tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Chiến lược ứng phó của Apple, Samsung và các thương hiệu Trung Quốc

Trước áp lực pháp lý từ EU, mỗi thương hiệu đang tìm kiếm những lối đi riêng để thích nghi mà không làm mất đi tính thẩm mỹ của sản phẩm:

Thương hiệu Giải pháp dự kiến Apple Thử nghiệm loại keo dính mới có thể tự bong ra khi tiếp xúc với dòng điện yếu, giúp tháo pin nhanh mà không cần tác động nhiệt. Samsung Có thể áp dụng cơ chế nắp lưng có gioăng cao su chống nước từ dòng Galaxy XCover lên các dòng flagship cao cấp. Oppo / Xiaomi Tập trung nâng cao độ bền pin (giữ 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc) để tìm kiếm các quyền miễn trừ từ EU.

Tác động lâu dài đến người dùng và thị trường di động

Nhìn chung, thị trường thiết bị di động năm 2027 sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của các thiết kế dạng mô-đun. Người dùng sẽ trở nên chủ động hơn trong việc bảo trì thiết bị, giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa đáng kể. Tuy nhiên, đánh đổi lại có thể là sự gia tăng nhẹ về độ dày của thiết bị hoặc mức giá khởi điểm cao hơn do chi phí nghiên cứu và phát triển các cơ chế tháo lắp mới.

Sự thay đổi này không chỉ là một yêu cầu pháp lý tại Châu Âu mà nhiều khả năng sẽ trở thành tiêu chuẩn chung cho thị trường toàn cầu, khi các hãng sản xuất khó lòng duy trì hai dây chuyền thiết kế riêng biệt cho các khu vực khác nhau.