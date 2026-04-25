EU công bố chiến lược giảm thuế điện và bổ sung dự trữ khí đốt mùa hè Ủy ban châu Âu (EU) vừa triển khai kế hoạch cắt giảm thuế điện và tăng cường dự trữ khí đốt nhằm ứng phó cú sốc năng lượng. Động thái này diễn ra khi giá khí đốt khu vực đã tăng 33,33% do căng thẳng tại Trung Đông.

Ngày 22/4, Ủy ban châu Âu (EU) chính thức công bố chiến lược mới nhằm bảo vệ nền kinh tế và người tiêu dùng trước các biến động năng lượng toàn cầu. Trọng tâm của kế hoạch bao gồm việc điều chỉnh cơ cấu thuế và đẩy mạnh tích lũy dự trữ khí đốt trong giai đoạn mùa hè để chuẩn bị cho các kịch bản nguồn cung thắt chặt.

Ưu tiên giảm thuế và hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương

Theo kế hoạch, EU sẽ sửa đổi quy định nhằm đảm bảo mức thuế đánh lên điện năng thấp hơn so với khí đốt. Đáng chú ý, các chính phủ thành viên sẽ được tạo điều kiện để giảm thuế điện xuống mức 0% đối với các ngành công nghiệp và hộ gia đình dễ bị tổn thương. Đề xuất pháp lý cụ thể về việc sửa đổi quy định thuế dự kiến sẽ được công bố vào tháng 5/2025.

Xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên hạ tầng năng lượng của châu Âu

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen nhận định rằng những thiệt hại đối với hạ tầng khí đốt tại Trung Đông do xung đột có thể khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao hơn dự kiến trong vài năm tới. Ngay cả trong kịch bản tốt nhất, thị trường năng lượng vẫn phải đối mặt với những tác động tiêu cực kéo dài, thúc đẩy EU đẩy nhanh tiến trình giảm phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu.

Biến động thị trường và an ninh nguồn cung

Dữ liệu thị trường cho thấy giá khí đốt tại châu Âu đã tăng khoảng một phần ba kể từ khi căng thẳng địa chính trị leo thang vào ngày 28/2. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh kỷ lục vào năm 2022. Nhờ nguồn cung thay thế ổn định từ Mỹ và Na Uy, châu Âu hiện chưa phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng.

Để tránh tình trạng giá tăng đột biến khi các doanh nghiệp đồng loạt mua vào, EU sẽ phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên trong việc bổ sung kho dự trữ khí đốt. Bên cạnh đó, khối này đang nghiên cứu các biện pháp tối đa hóa công suất tại các nhà máy lọc dầu nội khối và xem xét quy định bắt buộc duy trì dự trữ nhiên liệu máy bay nhằm phòng ngừa rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.

Tăng tỷ trọng năng lượng sạch để giảm thiểu rủi ro

Về chiến lược dài hạn, EU đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng tái tạo và điện hạt nhân sản xuất trong nước. Theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu Ember, khoảng 71% sản lượng điện của EU trong năm 2025 dự kiến đến từ năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, tăng mạnh so với mức 60% ghi nhận vào năm 2022.

Mặc dù EU chưa loại trừ khả năng áp dụng các biện pháp can thiệp mạnh hơn như đánh thuế lợi nhuận đột biến đối với các công ty năng lượng trên toàn khối, nhưng ông Dan Jorgensen khẳng định hiện tại chưa cần thiết. Các chính phủ châu Âu đã và đang dành hàng tỷ euro từ ngân sách quốc gia để hỗ trợ người tiêu dùng trước áp lực chi phí năng lượng gia tăng.