EU đối mặt rủi ro thiếu hụt dự trữ khí đốt, giá nhiên liệu tăng 40% ACER cảnh báo các quốc gia EU có thể không đạt mục tiêu lấp đầy 90% kho dự trữ khí đốt trước mùa đông do gián đoạn cung ứng và cạnh tranh gay gắt từ châu Á.

Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với nguy cơ không hoàn thành mục tiêu lấp đầy 90% kho dự trữ khí đốt trước mùa đông năm nay. Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Hợp tác các nhà điều tiết năng lượng châu Âu (ACER), mức dự trữ thực tế có thể chỉ đạt khoảng 80% công suất trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu toàn cầu bị thắt chặt.

Thách thức từ chuỗi cung ứng toàn cầu

Để đạt được mục tiêu dự trữ, EU cần tăng sản lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thêm 13% so với năm 2025. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây là bài toán khó khi thị trường thế giới chịu tác động mạnh từ xung đột tại Trung Đông. Tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, nơi luân chuyển khoảng 20% lượng LNG toàn cầu, hiện đang gặp nhiều trở ngại vận hành.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng khí đốt của Qatar đã chịu thiệt hại nghiêm trọng và dự kiến mất nhiều năm để khôi phục hoàn toàn. Tình trạng này buộc các doanh nghiệp châu Âu phải cạnh tranh trực tiếp với khách hàng tại châu Á để giành nguồn LNG, đẩy giá khí đốt tại khu vực tăng khoảng 40%.

Áp lực lên kho dự trữ hiện tại

Số liệu từ Gas Infrastructure Europe cho thấy các kho dự trữ của EU hiện chỉ lấp đầy khoảng 31% công suất. Đây là mức thấp kỷ lục trong cùng thời điểm kể từ năm 2022. Nguyên nhân chính được xác định do mùa đông lạnh kéo dài và tâm lý do dự của các doanh nghiệp trước mức giá thị trường neo ở mức cao.

Thông thường, lượng khí đốt tồn kho chiếm khoảng 1/3 nhu cầu tiêu thụ của EU trong mùa đông. Việc thiếu hụt dự trữ không chỉ gây rủi ro về an ninh năng lượng mà còn khiến chi phí nhập khẩu trong tương lai tăng cao hơn do áp lực tích trữ dồn dập.

Giải pháp điều phối từ Liên minh châu Âu

Trước tình hình này, EU đã kêu gọi các chính phủ thành viên bắt đầu lộ trình bổ sung kho dự trữ sớm nhất có thể. Liên minh dự kiến sẽ triển khai cơ chế điều phối hoạt động mua khí tập trung nhằm ngăn chặn tình trạng mua gom đồng loạt, vốn là tác nhân gây ra các đợt biến động giá tiêu cực trên thị trường năng lượng.

Mặc dù phần lớn nguồn cung hiện tại của EU đến từ Na Uy và Mỹ, nhưng sự mất cân đối cung-cầu toàn cầu vẫn tạo ra hiệu ứng dây chuyền, buộc khu vực này phải có những kịch bản ứng phó linh hoạt hơn cho giai đoạn cao điểm cuối năm.