EU đối mặt rủi ro thiếu hụt dự trữ khí đốt, giá nhiên liệu tăng vọt 40% Cơ quan ACER cảnh báo Liên minh châu Âu có thể không đạt mục tiêu dự trữ 90% công suất khí đốt do nguồn cung LNG toàn cầu thắt chặt và xung đột địa chính trị.

Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với thách thức lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng khi khả năng lấp đầy 90% kho dự trữ khí đốt trước mùa đông bị đe dọa. Theo Cơ quan Hợp tác các nhà điều tiết năng lượng châu Âu (ACER), mức dự trữ thực tế có thể chỉ đạt khoảng 80% công suất.

Việc không đạt mục tiêu đề ra sẽ buộc khối này phải đối mặt với chi phí nhập khẩu đắt đỏ hơn và rủi ro gián đoạn nguồn cung thường trực. Để đạt được cột mốc 90%, EU cần gia tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thêm 13% so với năm 2025 – một nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang thắt chặt.

Nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt

Sự ổn định của thị trường khí đốt đang bị lung lay bởi các xung đột địa chính trị tại Trung Đông. Tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, nơi luân chuyển khoảng 20% lượng LNG toàn cầu, gần như bị đóng cửa. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng khí đốt của Qatar bị hư hại nghiêm trọng và dự kiến cần nhiều năm để khôi phục hoàn toàn.

Áp lực giá cả và cạnh tranh thị trường

Mặc dù Na Uy và Mỹ vẫn là những nhà cung cấp chính, EU đang phải bước vào cuộc đua khốc liệt với các khách hàng châu Á để tranh giành nguồn cung LNG. Sự cạnh tranh này đã đẩy giá khí đốt tại châu Âu tăng khoảng 40%. Theo dữ liệu từ Gas Infrastructure Europe, các kho dự trữ của EU hiện chỉ đầy khoảng 31% công suất, mức thấp kỷ lục tại thời điểm này kể từ năm 2022.

Chỉ số thị trường Mức hiện tại / Dự báo Mức dự trữ hiện tại 31% công suất Mục tiêu dự trữ 90% (Dự báo chỉ đạt 80%) Biến động giá khí đốt Tăng khoảng 40% Tỉ trọng vận tải qua Hormuz 20% LNG toàn cầu

Giải pháp điều phối từ EU

Thông thường, lượng khí đốt dự trữ chiếm khoảng 1/3 nhu cầu tiêu thụ của EU trong mùa đông. Trước tình hình hiện tại, EU đã kêu gọi các chính phủ thành viên bắt đầu bổ sung kho dự trữ sớm nhất có thể. Đồng thời, khối sẽ triển khai cơ chế điều phối mua chung nhằm tránh tình trạng các quốc gia tự đẩy giá lên cao trong các đợt mua sắm đồng loạt trên thị trường quốc tế.