EU giảm nhập khẩu dầu cọ xuống 1,9 triệu tấn, Indonesia vẫn dẫn đầu nguồn cung Trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 3/2026, lượng nhập khẩu dầu cọ của EU giảm xuống còn 1,9 triệu tấn do ảnh hưởng từ các quy định mới về nhiên liệu sinh học.

Theo số liệu mới nhất từ Ủy ban châu Âu, trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến 3/3/2026, EU đã nhập khẩu tổng cộng 1,9 triệu tấn dầu cọ. Con số này giảm nhẹ so với mức gần 2 triệu tấn cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với mức 2,4 triệu tấn của giai đoạn từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024.

Diễn biến tại các thị trường cung ứng chính

Mặc dù lượng xuất khẩu sang EU sụt giảm 8% so với cùng kỳ, Indonesia vẫn duy trì vị trí nhà cung cấp dầu cọ hàng đầu với 597.000 tấn. Ngược lại, Malaysia – nhà cung cấp lớn thứ hai – ghi nhận mức tăng 4%, đạt 484.000 tấn.

Biến động tại các thị trường cung ứng khác bao gồm:

Guatemala: Tăng 5%, đạt 282.000 tấn.

Papua New Guinea: Giảm 17%.

Honduras: Giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Áp lực nguồn cung và dự báo sản lượng năm 2026

Tại Indonesia, Hiệp hội Dầu cọ (GAPKI) cho biết sản lượng dầu cọ thô năm 2025 đạt 51,66 triệu tấn, tăng 7,3%. Tuy nhiên, tồn kho cuối năm 2025 đã giảm 25% so với tháng trước đó, chỉ còn 2,07 triệu tấn. Các nhà sản xuất dự kiến mức tăng trưởng sản lượng trong năm 2026 sẽ ở mức khiêm tốn từ 1-2% do thách thức về thời tiết khô hạn và các quy định pháp lý.

Đáng chú ý, kế hoạch thực hiện chương trình nhiên liệu sinh học bắt buộc B50 của Indonesia vào cuối năm nay có thể thắt chặt nguồn cung xuất khẩu và làm tăng thuế. Trong khi đó, tại Malaysia, tồn kho dầu cọ tháng 2/2026 đã giảm 3,9% xuống mức 2,7 triệu tấn – mức thấp nhất trong 4 tháng, do sản lượng dầu thô giảm mạnh 18,6%.

Nguyên nhân khiến nhu cầu tại EU sụt giảm

Xu hướng giảm nhập khẩu dầu cọ vào EU những năm gần đây bắt nguồn từ lộ trình loại trừ nhiên liệu sinh học từ dầu cọ khỏi chương trình tín dụng carbon vào năm 2030. Liên minh UFOP của Đức nhận định, một số quốc gia thành viên đã thực hiện miễn trừ bù trừ nhiên liệu sinh học sớm hơn dự kiến, củng cố xu hướng thắt chặt tiêu thụ trong khối.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cảnh báo về rủi ro từ việc nhập khẩu nước thải chế biến dầu cọ (POME) – một nguyên liệu đầu vào khác trong quá trình chế biến, có thể ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường trong thời gian tới.