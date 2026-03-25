EU hoãn luật hóa lệnh cấm dầu Nga đến cuối năm 2027 do biến động địa chính trị Ủy ban châu Âu tạm dừng trình đề xuất cấm dầu Nga dự kiến vào ngày 15/4 do căng thẳng địa chính trị toàn cầu, nhưng vẫn giữ mục tiêu chấm dứt phụ thuộc vào năm 2027.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định lùi thời điểm trình đề xuất pháp lý về việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga, vốn theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào ngày 15/4. Theo chương trình lập pháp cập nhật của Liên minh châu Âu (EU), sự trì hoãn này xuất phát từ những diễn biến địa chính trị phức tạp hiện nay, đặc biệt là các xung đột tại Trung Đông đang gây rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Mục tiêu luật hóa lộ trình chấm dứt năng lượng Nga

Mặc dù trì hoãn về mặt thời gian trình đề xuất, quan chức EU khẳng định kế hoạch này không bị hủy bỏ. Mục tiêu cốt lõi của EU là đưa vào luật việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu dầu từ Nga chậm nhất vào cuối năm 2027. Trước đó, khối này đã thông qua lộ trình tương tự đối với khí đốt nhằm đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài và tránh các tác động từ bên ngoài.

Thực trạng phụ thuộc dầu Nga tại thị trường châu Âu

Đáng chú ý, tác động trực tiếp của lệnh cấm này đối với thị trường hiện tại được đánh giá là không quá lớn. Kể từ sau xung đột Ukraine năm 2022, EU đã chủ động giảm mạnh sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Moscow. Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tỷ trọng dầu Nga trong tổng lượng nhập khẩu của EU dự kiến chỉ còn khoảng 1% vào quý IV/2025.

Bên cạnh đó, việc luật hóa lệnh cấm được xem là bước đi cần thiết để duy trì chính sách năng lượng bền vững, ngay cả trong kịch bản các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể được dỡ bỏ trong tương lai. Hiện nay, trong số các quốc gia thành viên EU, chỉ còn Hungary và Slovakia là hai quốc gia vẫn duy trì hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga qua đường ống.

Chiến lược năng lượng của Liên minh châu Âu

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng việc quay lại sử dụng năng lượng từ Nga là một chiến lược sai lầm. Bà khẳng định châu Âu cần kiên định với lộ trình tự chủ năng lượng để tránh những rủi ro và tổn thương trước các biến động địa chính trị. Việc xây dựng khung pháp lý chặt chẽ sẽ là nền tảng để EU hoàn thành mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027.