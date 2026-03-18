EU lên kế hoạch khẩn cấp kiềm chế giá năng lượng sau biến động tại Trung Đông Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất tăng nguồn cung giấy phép carbon và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp khi giá khí đốt vọt tăng hơn 50%.

Ngày 16/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Liên minh Châu Âu (EU) sẽ triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động từ việc giá năng lượng tăng vọt. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lớn lên chi phí nhập khẩu nhiên liệu của khối.

EU đang nỗ lực kiềm chế chi phí năng lượng tăng cao.

Điều chỉnh thị trường carbon để hạ nhiệt giá điện

Trong thư gửi các lãnh đạo EU trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Brussels vào ngày 19/3, bà von der Leyen tập trung vào việc gia tăng nguồn cung giấy phép phát thải carbon. Cụ thể, Brussels dự kiến điều chỉnh cơ chế dự trữ ổn định thị trường (MSR) để tăng lượng giấy phép lưu thông, từ đó kiềm chế giá carbon trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, EU cũng xem xét cho phép các quốc gia thành viên tăng mức trợ cấp nhà nước cho những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hóa đơn điện tăng cao. Theo bà von der Leyen, hóa đơn nhập khẩu dầu và khí đốt của toàn khối đã tăng thêm khoảng 6 tỷ Euro kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2. Đáng lưu ý, giá khí đốt tại thị trường châu Âu đã ghi nhận mức tăng hơn 50% trong giai đoạn này.

Cân bằng giữa an ninh nguồn cung và mục tiêu khí hậu

Mặc dù giá nhiên liệu hóa thạch đang gây sức ép lên nền kinh tế, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định an ninh nguồn cung của EU hiện vẫn được đảm bảo. Hiện tại, khối này đã chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu, ưu tiên nguồn cung từ Mỹ, Na Uy và các đối tác không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự gián đoạn tại Trung Đông.

Về dài hạn, EU có thể giảm tốc độ thắt chặt nguồn cung giấy phép carbon với lộ trình giảm phát thải thực tế hơn sau năm 2030. Tuy nhiên, các đề xuất này đang đối mặt với sự chia rẽ nội bộ. Trong khi Ý ủng hộ việc tạm dừng thị trường carbon để giảm chi phí năng lượng, thì Thụy Điển và Hà Lan lại phản đối mạnh mẽ các bước đi có thể làm suy yếu công cụ chính sách khí hậu này.

Rủi ro từ các gói hỗ trợ tài chính quy mô lớn

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo việc gia tăng trợ cấp quốc gia có thể làm nới rộng khoảng cách giữa các nền kinh tế giàu và nghèo trong khối. Theo dữ liệu từ viện nghiên cứu Bruegel, trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, các chính phủ EU đã phải chi hơn 500 tỷ Euro để hỗ trợ thị trường, trong đó riêng Đức đóng góp tới 158 tỷ Euro.

Ông Wojciech Wrochna, quan chức năng lượng Ba Lan, nhấn mạnh rằng thị trường và các nhà đầu tư cần sự ổn định. Do đó, mọi thay đổi quy định đột ngột cần được xem xét thận trọng để tránh gây xáo trộn tâm lý dòng vốn vào khu vực.