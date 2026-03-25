EU lùi thời hạn đề xuất luật hóa lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga Ủy ban châu Âu tạm hoãn kế hoạch trình đề xuất cấm dầu Nga vào ngày 15/4 do căng thẳng địa chính trị, dù vẫn giữ mục tiêu chấm dứt hoàn toàn vào cuối năm 2027.

Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định trì hoãn việc trình đề xuất pháp lý về việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga, thay vì thực hiện vào ngày 15/4 như kế hoạch cập nhật. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực lớn từ các biến động địa chính trị phức tạp tại Trung Đông.

Tác động từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu

Theo một quan chức EU, đề xuất này không bị hủy bỏ mà chỉ tạm thời dời lịch do những diễn biến mới nhất. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây ra những gián đoạn nghiêm trọng đối với nguồn cung dầu thế giới, buộc EU phải thận trọng hơn trong các bước đi pháp lý.

Đáng chú ý, lộ trình này nhằm mục tiêu luật hóa việc chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào dầu mỏ Nga chậm nhất vào cuối năm 2027. Trước đó, khối này đã thông qua kế hoạch tương tự đối với mặt hàng khí đốt trong cùng khung thời gian để đảm bảo an ninh năng lượng bền vững.

Thực trạng nhập khẩu dầu Nga tại châu Âu

Trên thực tế, tác động trực tiếp của lệnh cấm này lên nguồn cung hiện tại được đánh giá là không quá lớn. Kể từ năm 2022, EU đã chủ động cắt giảm mạnh tỷ trọng năng lượng từ Moscow. Các số liệu thị trường cho thấy:

Tỷ trọng dầu Nga trong tổng lượng nhập khẩu của EU chỉ còn khoảng 1% tính đến quý IV/2025.

Hiện tại, Hungary và Slovakia là hai quốc gia thành viên duy nhất vẫn duy trì nhập khẩu dầu từ Nga qua hệ thống đường ống.

Việc đưa lệnh cấm vào khuôn khổ pháp lý nhằm đảm bảo duy trì chính sách lâu dài, ngăn chặn khả năng tái nhập khẩu ngay cả khi các lệnh trừng phạt quốc tế có thể được xem xét dỡ bỏ trong tương lai.

Chiến lược năng lượng dài hạn của EU

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định việc quay lại sử dụng năng lượng Nga sẽ là một “chiến lược sai lầm”. Bà nhấn mạnh rằng sự phụ thuộc này khiến châu Âu dễ bị tổn thương và bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài hơn.

Nhìn chung, dù lệnh cấm chính thức bị trì hoãn về mặt thủ tục hành chính, xu hướng loại bỏ năng lượng Nga khỏi thị trường châu Âu vẫn là tiến trình không thể đảo ngược. Các chuyên gia dự báo EU sẽ tiếp tục thắt chặt các quy định sau khi tình hình địa chính trị tại Trung Đông ổn định trở lại.