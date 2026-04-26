EU triển khai chiến lược giảm thuế điện và tăng dự trữ khí đốt để ổn định thị trường Ủy ban châu Âu (EC) công bố kế hoạch cắt giảm thuế điện xuống mức 0% cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và đẩy mạnh dự trữ khí đốt nhằm đối phó rủi ro năng lượng.

Ngày 22/4, Ủy ban châu Âu (EU) chính thức công bố chiến lược mới nhằm giảm thiểu tác động từ các cú sốc năng lượng. Kế hoạch tập trung vào việc cắt giảm thuế điện và bổ sung dự trữ khí đốt trong mùa hè, thay vì áp dụng các biện pháp can thiệp mạnh như áp giá trần hoặc đánh thuế lợi nhuận đột biến như giai đoạn năm 2022.

Điều chỉnh chính sách thuế và dự trữ chiến lược

EU dự kiến sửa đổi các quy định hiện hành để đảm bảo mức thuế điện luôn thấp hơn thuế khí đốt. Đáng chú ý, các chính phủ thành viên sẽ được tạo điều kiện để giảm thuế điện xuống mức 0% đối với các hộ gia đình và ngành công nghiệp dễ bị tổn thương trước biến động giá.

Về vấn đề dự trữ, EU sẽ phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên để lấp đầy các kho chứa khí đốt trong những tháng tới. Mục tiêu của động thái này là tránh tình trạng các doanh nghiệp đồng loạt mua vào gây tăng giá đột biến, đồng thời nghiên cứu quy định bắt buộc duy trì dự trữ nhiên liệu máy bay để phòng ngừa rủi ro thiếu hụt cục bộ.

Thách thức từ biến động địa chính trị Trung Đông

Theo báo cáo từ EU, sự gián đoạn cơ sở hạ tầng tại Trung Đông do xung đột liên quan đến Iran là nguyên nhân chính khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao. Ông Dan Jorgensen, Ủy viên Năng lượng EU, nhận định thị trường có thể phải đối mặt với các tác động tiêu cực kéo dài trong vài năm tới, ngay cả khi xung đột kết thúc sớm.

Dữ liệu thị trường cho thấy giá khí đốt tại châu Âu đã tăng khoảng 33% kể từ ngày 28/2 do ảnh hưởng từ căng thẳng tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải nhiên liệu trọng yếu. Tuy nhiên, mức giá hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm lập đỉnh năm 2022. Châu Âu hiện chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nhờ nguồn cung ổn định từ Mỹ và Na Uy.

Lộ trình chuyển đổi năng lượng sạch dài hạn

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu khí, EU đang đẩy nhanh tiến trình phát triển năng lượng tái tạo và điện hạt nhân nội khối. Chiến lược này giúp châu Âu tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc cung ứng từ bên ngoài.

Theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu Ember, tỷ trọng điện năng từ nguồn tái tạo và hạt nhân của EU dự kiến đạt 71% vào năm 2025, tăng mạnh so với mức 60% của năm 2022. Sự gia tăng này đóng vai trò then chốt trong việc kìm hãm đà tăng giá điện dù thị trường khí đốt có biến động.

Dự kiến, EU sẽ công bố đề xuất pháp lý chi tiết về việc sửa đổi quy định thuế vào tháng 5/2025. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng lộ trình này cần sự đồng thuận tuyệt đối của tất cả quốc gia thành viên, vốn là một thách thức lớn trong bối cảnh lợi ích kinh tế giữa các nước có sự khác biệt.