EU triển khai kế hoạch khẩn cấp kiềm chế giá năng lượng do xung đột tại Iran Chủ tịch Ủy ban châu Âu công bố các biện pháp tăng nguồn cung giấy phép phát thải carbon và hỗ trợ tài chính nhằm giảm áp lực chi phí năng lượng đang tăng vọt.

Liên minh Châu Âu (EU) đang triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động của việc giá năng lượng tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Iran. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định ưu tiên hàng đầu của khối là đảm bảo an ninh nguồn cung và hỗ trợ các ngành công nghiệp chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu hóa thạch.

Diễn biến giá năng lượng và tác động kinh tế

Kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2, giá khí đốt tại châu Âu đã ghi nhận mức tăng hơn 50%. Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu, hóa đơn nhập khẩu dầu và khí đốt của khối đã tăng thêm 6 tỷ euro trong thời gian qua. Mặc dù nguồn cung hiện tại từ Mỹ và Na Uy vẫn đảm bảo an ninh năng lượng, nhưng sự biến động giá toàn cầu đang gây sức ép nặng nề lên nền kinh tế khu vực.

Các giải pháp kỹ thuật kiềm chế chi phí

Trong kế hoạch gửi các lãnh đạo EU trước hội nghị thượng đỉnh tại Brussels vào ngày 19/3, bà von der Leyen tập trung vào việc điều chỉnh thị trường carbon thay vì áp dụng các biện pháp can thiệp mạnh như áp trần giá khí đốt. Cụ thể, EU dự kiến tăng nguồn cung giấy phép phát thải carbon trên thị trường thông qua việc điều chỉnh cơ chế dự trữ điều tiết (MSR) nhằm kiềm chế giá trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, Brussels sẽ cho phép các quốc gia thành viên tăng mức trợ cấp nhà nước cho doanh nghiệp khi giá carbon cao làm tăng hóa đơn tiền điện. EU cũng xem xét lộ trình giảm phát thải thực tế hơn sau năm 2030 để giảm bớt gánh nặng cho các ngành công nghiệp trong bối cảnh hiện tại.

Bất đồng quan điểm giữa các quốc gia thành viên

Các đề xuất của EU đang cố gắng cân bằng giữa nhiều luồng ý kiến trái chiều. Italy dẫn đầu nhóm các quốc gia muốn tạm dừng thị trường carbon để giảm chi phí năng lượng tức thì. Ngược lại, Thụy Điển và Hà Lan phản đối mạnh mẽ bất kỳ động thái nào làm suy yếu công cụ quản lý khí hậu này. Quan chức năng lượng Ba Lan Wojciech Wrochna nhấn mạnh rằng thị trường cần sự ổn định và không nên thay đổi quy định một cách đột ngột.

Bài học từ cuộc khủng hoảng năng lượng quá khứ

EU đang nỗ lực tránh lặp lại cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, thời điểm các chính phủ thành viên phải chi hơn 500 tỷ euro để hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp. Trong đó, riêng Đức đã đóng góp 158 tỷ euro theo dữ liệu từ viện nghiên cứu Bruegel. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc gia tăng hỗ trợ quốc gia có thể làm gia tăng chênh lệch kinh tế giữa các nước giàu và nghèo trong khối nếu không có sự phối hợp chặt chẽ.