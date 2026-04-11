Eugenie Bouchard đối đầu huyền thoại Andre Agassi tại giải Pickleball Slam 4 ở Hollywood Cựu Á quân Wimbledon Eugenie Bouchard sẽ cùng tay vợt số 1 thế giới Anna Leigh Waters so tài với hai tượng đài Andre Agassi và James Blake tại sự kiện Pickleball đặc biệt trên sóng ESPN.

Sự kiện Pickleball Slam 4 diễn ra vào ngày 15/4 tại Hollywood đang trở thành tâm điểm chú ý của giới thể thao Mỹ khi quy tụ dàn sao quần vợt lừng lẫy và các tay vợt hàng đầu của bộ môn Pickleball. Giải đấu năm nay gây chú ý với thể thức thi đấu đặc biệt, cho phép các tay vợt nữ trực tiếp so tài cùng các đồng nghiệp nam trong những trận đấu kịch tính được phát sóng trực tiếp trên kênh ESPN.

Dàn hào thủ quy tụ tại Hollywood

Danh sách các vận động viên tham dự Pickleball Slam 4 bao gồm những cái tên có sức ảnh hưởng lớn. Eugenie Bouchard, tay vợt từng giữ vị trí Á quân Wimbledon, là gương mặt thu hút truyền thông mạnh mẽ nhờ tài năng và nhan sắc nổi bật. Đồng hành cùng cô là Anna Leigh Waters, người đang giữ vị trí số 1 thế giới và được mệnh danh là "nữ hoàng Pickleball".

Phía đối diện là hai huyền thoại của làng banh nỉ thế giới: Andre Agassi - chủ nhân của 8 danh hiệu Grand Slam và James Blake - cựu tay vợt từng xếp hạng 4 thế giới đơn nam. Sự hiện diện của các ngôi sao tennis chuyên nghiệp cho thấy bước tiến mạnh mẽ của Pickleball trong việc thu hút các vận động viên đỉnh cao từ các môn thể thao khác.

Bốn tay vợt sẽ tham dự giải Pickleball Slam 4 diễn ra tại Hollywood.

Chi tiết lịch thi đấu và màn đối đầu liên giới tính

Theo công bố chính thức, giải đấu sẽ bao gồm ba màn so tài chính thức. Mở đầu là trận đơn giữa Anna Leigh Waters và James Blake. Tiếp theo, Eugenie Bouchard sẽ có màn đối đầu trực tiếp với huyền thoại Andre Agassi. Tâm điểm của sự kiện là trận đánh đôi giữa cặp bài trùng Bouchard - Waters đối đầu với bộ đôi Agassi - Blake.

Việc sắp xếp các tay vợt nữ thi đấu trực tiếp với các tay vợt nam được đánh giá là một thử nghiệm táo bạo của ban tổ chức nhằm tăng tính hấp dẫn và chứng minh sự phát triển vượt bậc về trình độ kỹ thuật của các vận động viên nữ trong bộ môn này.

Áp lực từ những tượng đài và cơ hội phát triển bộ môn

Trước thềm giải đấu, Eugenie Bouchard không giấu được sự lo lắng khi phải đứng chung sân với những tượng đài lớn. Ở tuổi 32, cô đánh giá đây là cơ hội lớn để quảng bá Pickleball tới lượng khán giả đông đảo của truyền hình chính thống.

“Việc đối đầu với những huyền thoại, đặc biệt là Andre Agassi, tạo ra áp lực cực lớn. Tôi phải tập luyện rất chăm chỉ để đảm bảo không bộc lộ điểm yếu nào trước một đối thủ có kinh nghiệm dày dạn như vậy. Tuy nhiên, tôi rất hào hứng khi thấy Pickleball ngày càng nhận được sự quan tâm của các kênh truyền hình lớn như ESPN,” Bouchard chia sẻ.

Sự kiện Pickleball Slam 4 không chỉ đơn thuần là một giải đấu biểu diễn mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch của nhiều ngôi sao tennis chuyên nghiệp sang Pickleball, tạo ra một hệ sinh thái thể thao mới đầy tiềm năng tại khu vực Bắc Mỹ.