Euro 2020 và ký ức nghẹt thở: Giây phút Christian Eriksen giành giật sự sống từ tay tử thần Nhìn lại sự cố ngừng tim chấn động của Christian Eriksen tại sân Parken, vai trò người hùng của Simon Kjaer và khoảnh khắc tình người chiến thắng mọi danh hiệu.

Chiều muộn ngày 12 tháng 6 năm 2021, sân vận động Parken tại Copenhagen trở thành tâm điểm của cả thế giới, nhưng không phải vì một bàn thắng đẹp hay một kỷ lục thể thao. Đó là thời khắc bóng đá phải nhường chỗ cho cuộc chiến sinh tử, khi trái tim của Christian Eriksen đột ngột ngừng đập ngay trên thảm cỏ Euro 2020.

Ký ức không thể lãng quên.

Lễ hội rực đỏ và bóng tối chực chờ tại Parken

Trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan bắt đầu trong bầu không khí lễ hội rực rỡ. Sau một năm ròng rã vì đại dịch COVID-19, sự hân hoan của hàng vạn cổ động viên nhuộm đỏ khán đài Parken. Trên sân, Đan Mạch ra quân với tư thế của một ứng cử viên, dẫn dắt bởi "nhạc trưởng" Christian Eriksen.

Bình yên trước cơn bão định mệnh.

Trong những phút đầu, Eriksen vẫn là linh hồn của "Những chú lính chì". Những bước chạy thanh thoát, những đường chuyền điều tiết nhịp độ của số 10 tạo nên một thế trận lấn lướt hoàn toàn trước đối thủ Phần Lan. Không ai có thể ngờ rằng, một bi kịch y tế sắp sửa diễn ra ngay trước mắt hàng tỷ người xem truyền hình.

Đan Mạch ép sân, Eriksen làm chủ thế trận.

Phút 42 định mệnh và lưỡi hái tử thần

Bước ngoặt kinh hoàng không đến từ một pha va chạm mạnh. Phút 42, từ một quả ném biên bên hành lang cánh trái, Eriksen lững thững chạy ra nhận bóng rồi đột ngột đổ gục. Anh ngã úp mặt xuống thảm cỏ một cách phi tự nhiên, đôi mắt vô hồn.

Phút giây sinh tử ám ảnh lịch sử Euro.

Trọng tài Anthony Taylor chỉ mất đúng 2 giây để nhận ra mức độ nghiêm trọng. Ông lập tức dừng trận đấu và vẫy tay gọi đội ngũ y tế. Khoảng lặng câm nín bao trùm Parken. Tiếng reo hò tắt lịm, thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn và những lời cầu nguyện vang lên từ khắp các khán đài.

Bức tường người và bản lĩnh của những người đàn ông

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, đội trưởng Simon Kjaer đã thể hiện bản lĩnh phi thường. Anh nhanh chóng kiểm tra đường thở, đảm bảo Eriksen không nuốt lưỡi và thực hiện những nhịp ép tim đầu tiên. Khi các bác sĩ dồn lực cấp cứu và sử dụng máy khử rung tim, Kjaer đã yêu cầu các đồng đội đứng thành một vòng tròn bao quanh Eriksen.

Vòng tay đồng đội bảo vệ Eriksen.

"Bức tường người" ấy trở thành biểu tượng vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá hiện đại. Những cầu thủ Đan Mạch đứng đó, khoác vai nhau, quay lưng lại để bảo vệ sự tôn nghiêm và riêng tư cho người anh em của mình. Những giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt các chiến binh, nhưng họ vẫn đứng vững như một lá chắn thép trước những ống kính máy quay.

Chiến thắng của tình nhân ái

Sau 15 phút sơ cứu nghẹt thở, Eriksen được đưa rời sân trên cáng. Thông tin anh đã tỉnh táo trở lại như một liều thuốc hồi sinh linh hồn cho hàng triệu người hâm mộ. Tại Parken, ranh giới giữa hai đội bóng hoàn toàn biến mất khi cổ động viên Phần Lan hô vang "Christian!" và phía Đan Mạch đáp lại "Eriksen!".

Khoảnh khắc nhân văn nhất lịch sử bóng đá.

Trận đấu sau đó được tiếp tục theo nguyện vọng của chính Eriksen. Dù Phần Lan giành chiến thắng 1-0, nhưng tỷ số đó gần như không còn quan trọng. Điều đọng lại sâu sắc nhất là thông điệp về sự sống và tình đoàn kết mà bóng đá đã mang lại.

Khi chiến thắng không còn là điều quan trọng.

Christian Eriksen sau đó đã trở lại mạnh mẽ, tiếp tục thi đấu đỉnh cao tại Premier League với một chiếc máy khử rung tim trong lồng ngực. Đêm Copenhagen năm ấy không chỉ là ký ức về một sự cố y tế, mà là thước phim bất tử về ánh sáng của nhân tính và sức mạnh của sự tử tế trên sân cỏ.