Evangelos Marinakis: Chân dung ông trùm tàn nhẫn nhưng đầy hào phóng của Nottingham Forest Từ lệnh cấm màu xanh lá đến những trát sa thải lúc nửa đêm, Evangelos Marinakis đang điều hành Nottingham Forest bằng sự cực đoan, tham vọng và phong cách của một đế chế vận tải biển.

Tháng 12/2022, tại một vùng ngoại ô yên tĩnh ở Hy Lạp, Evangelos Marinakis - chủ sở hữu của Nottingham Forest - đã tổ chức một bữa tối thân mật dành cho nhóm phóng viên Anh. Tuy nhiên, bữa tiệc đi kèm một quy định nghiêm ngặt: Tuyệt đối không ai được mặc trang phục màu xanh lá cây. Đây là màu truyền thống của Panathinaikos, kình địch không đội trời chung với Olympiacos - đội bóng khác mà vị tỷ phú này nắm giữ quyền lực tuyệt đối.

Marinakis là một nhân vật kỳ lạ của Ngoại hạng Anh.

Chi tiết nhỏ này không chỉ thể hiện sự mê tín sâu sắc mà còn phác họa rõ nét tính cách của một trong những nhân vật quyền lực và gây tranh cãi nhất tại Premier League. Dưới triều đại của Marinakis, Nottingham Forest không chỉ là một đội bóng, mà là một thực thể vận hành theo nhịp đập của một đế chế hàng hải: hối hả, khốc liệt và đầy biến động.

Sự tận hiến tuyệt đối và văn hóa 'gia đình' đặc biệt

Là con trai của một chính trị gia kiêm tỷ phú ngành vận tải biển, Marinakis áp đặt cường độ làm việc của ngành công nghiệp này vào bóng đá. Với thời gian làm việc lên tới 17 tiếng mỗi ngày, ông đòi hỏi sự tận hiến tương đương từ cấp dưới. Những cuộc gọi chỉ đạo lúc 3 giờ sáng đã trở thành một phần công việc bình thường của các nhân viên tại City Ground.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú này cũng thể hiện một khía cạnh hào phóng khác biệt. Khi Forest trụ hạng thành công mùa giải 2022/23, ông không chỉ thưởng tiền cho nhân viên mà còn tặng mỗi cầu thủ một bức tượng mang thông điệp "Không bao giờ bỏ cuộc". Đáng chú ý hơn, ông từng bao trọn chi phí cho chuyến tập huấn và các bữa tiệc xa hoa tại Dubai cho 60 thành viên đội bóng theo nguyện vọng của huấn luyện viên.

Sự can thiệp của Marinakis sâu rộng đến mức khó tin. Từ việc thiết kế áo đấu, nâng cấp cơ sở hạ tầng sân tập cho đến các thương vụ chuyển nhượng, ông luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Điển hình là việc ông trực tiếp bay sang Ý để chốt thương vụ Dan Ndoye trị giá 34 triệu bảng, hay gọi điện thẳng cho Behdad Eghbali của Chelsea để chiêu mộ Callum Hudson-Odoi.

Sự tàn nhẫn và những quyết định chớp nhoáng

Tuy nhiên, sự hào phóng của Marinakis luôn song hành với một tiêu chuẩn khắt khe: thành công hoặc ra đi. Sự tàn nhẫn này được minh chứng qua việc Nottingham Forest đã thay đổi tới 3 huấn luyện viên chỉ trong mùa giải năm nay. Nuno Espirito Santo, Sean Dyche và Ange Postecoglou đều không thể giữ ghế trước áp lực từ vị chủ tịch.

Marinakis luôn thẳng tay sa thải HLV.

Đặc biệt, Sean Dyche đã nhận trát sa thải ngay trong đêm sau khi Marinakis lắng nghe những phàn nàn từ nhóm cầu thủ trụ cột. Nếu đội bóng trình diễn kém cỏi, ông sẵn sàng rời khán đài giữa chừng và đưa ra quyết định sa thải chỉ 18 phút sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Quan trọng hơn, Marinakis không ngại đối đầu với giới chức bóng đá. Ông từng bị FA phạt kỷ lục 750.000 bảng vì những chỉ trích nhắm vào trọng tài trên mạng xã hội X, và nhận án cấm đến sân 5 trận sau hành vi nhổ nước bọt khi tổ trọng tài đi ngang qua.

Thách thức từ tham vọng bành trướng

Hiện tại, đế chế thể thao của Marinakis đã vươn tầm quốc tế với việc sở hữu Olympiacos (Hy Lạp), Nottingham Forest (Anh), Rio Ave (Bồ Đào Nha) và tham vọng đưa đội bóng rổ Olympiacos gia nhập NBA châu Âu vào năm 2027. Tuy nhiên, ưu tiên số một hiện nay là vực dậy Nottingham Forest.

Mặc dù đã chi ra 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với tham vọng cạnh tranh suất dự Europa League, Forest hiện đang phải đối mặt với cuộc đua trụ hạng đầy cam go. Áp lực nặng nề đang đè nặng lên vai Edu Gaspar - Giám đốc Bóng đá toàn cầu vừa được bổ nhiệm. Nhiều ý kiến chuyên gia nhận định bản hợp đồng quản lý này đang có dấu hiệu thất bại và Edu có thể sẽ là cái tên tiếp theo phải rời đi.

Nhìn chung, dù Nottingham Forest có trụ lại Premier League hay không, có một thực tế không thể phủ nhận: Dưới sự điều hành của Evangelos Marinakis, đội bóng này sẽ luôn là tâm điểm của sự chú ý với những kịch bản khó lường nhất.