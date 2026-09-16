Everton 1-0 Wolves: Everton giành chiến thắng Cuộc đọ sức loại trực tiếp tại vòng 1/16 hứa hẹn kịch tính khi Everton đối đầu Wolves trên sân Hill Dickinson Stadium với mục tiêu giành quyền đi tiếp.

Everton 1 - 0 Wolves Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Everton tiếp đón Wolves.

10' Thẻ vàng Phút 10': Jackson Tchatchoua (Wolves) nhận thẻ vàng (Foul).

11' Thẻ vàng Phút 11': Jack Grealish (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

15' Thế trận giằng co Cầm bóng: Everton 48% - 52% Wolves, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2.

27' Everton ép sân Cầm bóng: Everton 60% - 40% Wolves, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 4.

38' Thay người Phút 38' (Wolves): Adam Armstrong vào sân thay Raúl Jiménez.

39' Everton ép sân Cầm bóng: Everton 58% - 42% Wolves, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Wolves): Yacouba Nasser Djiga vào sân thay Ladislav Krejčí.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Everton ép sân Cầm bóng: Everton 60% - 40% Wolves, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 3.

58' Thay người Phút 58' (Everton): Brennan Johnson vào sân thay Thierno Barry.

63' Thay người Phút 63' (Wolves): Jean-Ricner Bellegarde vào sân thay Jordan James.

64' Everton ép sân Cầm bóng: Everton 61% - 39% Wolves, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 3.

74' Thay người Phút 74' (Wolves): Kieran Trippier vào sân thay Jackson Tchatchoua.

74' Thay người Phút 74' (Wolves): Bertrand Traoré vào sân thay Tawanda Chirewa.

76' Everton ép sân Cầm bóng: Everton 62% - 38% Wolves, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 5.

77' Thay người Phút 77' (Everton): Tyrique George vào sân thay Jack Grealish.

77' Thay người Phút 77' (Everton): Charly Alcaraz vào sân thay Hayden Hackney.

80' BÀN THẮNG! Everton (1-0) Phút 80': Charly Alcaraz (Everton) lập công (kiến tạo: Tyler Dibling). Tỷ số: 1 - 0.

88' Everton ép sân Cầm bóng: Everton 61% - 39% Wolves, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 2 - 5.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Thomas Doyle (Wolves) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Everton 1-0 Wolves Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:40 17/09/2026

Đội hình chính thức Everton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes Wolves Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV César Peixoto 1 J. Pickford 2 Maitland-Niles 15 O'Brien 5 M. Keane 16 V. Mykolenko 30 H. Hackney 37 J. Garner 20 T. Dibling 8 Dewsbury-Hall 10 J. Grealish 11 T. Barry 13 João Virgínia 38 J. Tchatchoua 24 Toti Gomes 37 L. Krejčí 33 G. Konan 12 B. Traoré 8 J. James 20 T. Doyle 14 S. Neave 23 T. Chirewa 9 R. Jiménez Dự bị Everton 24 C. Alcaraz 4 Branthwaite 19 Tyrique George 58 B. Graham 22 B. Johnson 31 T. King 6 J. Tarkowski 12 M. Travers 76 Malik Olayiwola Wolves 3 Hugo Bueno 34 N. Djiga 36 M. Mane 5 M. Munetsi 26 J. Ruddy 11 B. Traoré 2 K. Trippier 27 J. Bellegarde 10 A. Armstrong Cập nhật đội hình lúc 01:19 17/09/2026

Everton Thống kê Wolves 62% Kiểm soát bóng 38% 16 Dứt điểm 6 6 Trúng đích 2 6 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật C. Alcaraz Everton 1 bàn T. Dibling Everton 1 kiến tạo · điểm 7.7 M. Keane Everton Điểm 7.52 O'Brien Everton Điểm 7.49 Dewsbury-Hall Everton Điểm 7.4 Maitland-Niles Everton Điểm 7.27

Màn so tài giữa Everton và Wolves diễn ra vào lúc 01:45 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Hill Dickinson Stadium mang tính chất sống còn. Bước vào vòng 1/16 theo thể thức loại trực tiếp, cục diện trận đấu được phân định rõ ràng: chiến thắng mang lại tấm vé đi tiếp, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức dừng bước.

Bối cảnh sinh tử tại vòng đấu knock-out

Khác với thể thức vòng bảng, các trận đấu loại trực tiếp không có chỗ cho những sai lầm chiến thuật. Cả Everton lẫn Wolves đều bước vào sân với nhiệm vụ bắt buộc phải hạ gục đối thủ nếu muốn tiếp tục hành trình. Tính chất căng thẳng này buộc ban huấn luyện hai bên phải tính toán kỹ lưỡng từng phương án tiếp cận trận đấu.

Tương quan phong độ trước giờ chạm trán

Đội chủ nhà Everton bước vào cuộc đọ sức quan trọng này với tâm lý hưng phấn sau khi giành trọn chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Điểm tựa tinh thần cùng lợi thế thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Hill Dickinson Stadium sẽ là động lực lớn cho các cầu thủ.

Bên kia chiến tuyến, Wolves cũng thể hiện phong độ hết sức thuyết phục. Với mạch 2 trận toàn thắng liên tiếp vừa qua, đội khách cho thấy sự ổn định cao về lối chơi và sẵn sàng thách thức tham vọng của đội chủ nhà.

Cán cân đối đầu nghiêng nhẹ về đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây ghi nhận ưu thế có phần nhỉnh hơn dành cho Everton. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Everton giành được 2 chiến thắng, chia điểm 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước Wolves.

Dẫu vậy, khoảng cách giữa đôi bên luôn rất sít sao. Những con số từ các cuộc đối đầu đã qua phản ánh mức độ quyết liệt và tính cạnh tranh cao mỗi khi hai đội so tài.

Toan tính quyết định tấm vé đi tiếp

Trước tính chất một mất một còn của vòng 1/16, thế trận dự kiến sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ và kỷ luật. Khả năng tận dụng triệt để sơ hở của đối thủ cùng sự tập trung tối đa nơi hàng thủ sẽ là yếu tố then chốt giúp định đoạt đội bóng giành quyền bước tiếp vào vòng trong.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Everton · 2 thắng 2 hòa Wolves · 1 thắng Everton 1 - 1 Wolves Hòa Wolves 2 - 0 Everton WOL Wolves 2 - 3 Everton EVE Wolves 1 - 1 Everton Hòa Everton 4 - 0 Wolves EVE

Everton 5 trận gần nhất H H H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới Wolves 5 trận gần nhất T H B T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới