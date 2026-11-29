Everton 1-1 Liverpool: Hai đội chia điểm
Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 9 với 16 điểm, kém Liverpool ở hạng 4 đúng 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 19:00 ngày 29/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Everton tiếp đón Liverpool.
- 5'BÀN THẮNG! Liverpool (0-1)
Phút 5': Dominik Szoboszlai (Liverpool) lập công (kiến tạo: Florian Wirtz). Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Everton 34% - 66% Liverpool, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 25'BÀN THẮNG! Everton (1-1)
Phút 25': Jeremie Frimpong (Liverpool) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.
- 25'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Everton 31% - 69% Liverpool, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 37'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Everton 42% - 58% Liverpool, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Everton 36% - 64% Liverpool, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 1.
- 59'Thay người
Phút 59' (Liverpool): Treymaurice Nyoni vào sân thay Rio Ngumoha.
- 62'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Everton 39% - 61% Liverpool, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Jack Grealish (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'Thay người
Phút 73' (Everton): Harrison Armstrong vào sân thay Hayden Hackney.
- 74'Thay người
Phút 74' (Everton): Tyrique George vào sân thay Tyler Dibling.
- 74'Thay người
Phút 74' (Liverpool): Víctor Muñoz vào sân thay Jeremie Frimpong.
- 74'Thay người
Phút 74' (Liverpool): Ronald Araujo vào sân thay Bradley Barcola.
- 74'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Everton 39% - 61% Liverpool, dứt điểm 11 - 15 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 2 - 2.
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': Vitaliy Mykolenko (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Everton 37% - 63% Liverpool, dứt điểm 12 - 20 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 5 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 2 - 2.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Treymaurice Nyoni (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).
- 89'Thay người
Phút 89' (Everton): Charly Alcaraz vào sân thay Kiernan Dewsbury-Hall.
- 89'Thay người
Phút 89' (Everton): Brennan Johnson vào sân thay Jack Grealish.
- 89'Thay người
Phút 89' (Liverpool): Lewis Koumas vào sân thay Florian Wirtz.
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (Everton): Merlin Röhl vào sân thay Thierno Barry.
- KTKết thúc: Everton 1-1 Liverpool
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 20:53 29/11/2026
Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với một đối thủ nằm trong tốp 4. Họ đứng thứ 9 với 16 điểm, còn Liverpool xếp thứ 4 với 21 điểm. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 19:00 ngày 29/11/2026 tại Hill Dickinson Stadium.
Khoảng cách 5 điểm làm trận đấu thêm sức nặng
Chênh lệch giữa hai đội hiện là 5 điểm, tương đương hơn một chiến thắng. Với Everton, đây là cơ hội tiếp cận nhóm đầu bảng ngay trong cuộc gặp trực tiếp. Với Liverpool, đây là dịp củng cố vị trí trong tốp 4.
Hạng 4 với 21 điểm cho thấy Liverpool đang duy trì được mặt bằng điểm số ổn định. Everton ở hạng 9 với 16 điểm vẫn nằm trong tầm ngắm của nhóm trên nếu có kết quả tốt.
Phong độ: cả hai cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất
Trong 5 trận gần nhất, Everton thắng 3 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý là họ vừa thua ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Đội bóng vì thế cần phản ứng nhanh để không đánh mất đà hưng phấn.
Liverpool cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng diễn biến theo chiều hướng khác. Họ thắng cả 3 trận gần đây nhất, sau khi để thua 2 trận trước đó. Như vậy Liverpool bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực hơn về mặt kết quả gần nhất.
Thế đối đầu nghiêng về Liverpool
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool thắng 3 lần, Everton thắng 1 lần và hai đội hòa 1 lần. Xu hướng này cho thấy Liverpool đang chiếm ưu thế trong các cuộc chạm trán gần đây.
Tuy nhiên, một trận thắng và một trận hòa trong 5 lần gặp cho thấy Everton không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Họ từng làm khó Liverpool và có thể tiếp tục làm điều đó nếu giữ được sự tập trung.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Everton, thử thách lớn nhất là giữ sự ổn định sau trận thua gần nhất. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó cho thấy họ có khả năng tạo ra mạch kết quả tốt, và cuộc gặp này là phép thử cho tinh thần ấy.
Với Liverpool, nhiệm vụ là duy trì mạch thắng 3 trận gần nhất để bảo vệ vị trí trong tốp 4. Đội đang xếp trên và có lợi thế đối đầu, nhưng phải đối mặt với một chủ nhà đang ở sát nhóm cạnh tranh.
Nhận định
Nhìn chung, Liverpool nhỉnh hơn về thứ hạng, điểm số và thành tích đối đầu. Dù vậy, phong độ 5 trận gần nhất của hai đội tương đồng, nên đây vẫn là trận đấu khó lường. Everton có động lực lớn để rút ngắn khoảng cách 5 điểm, trong khi Liverpool muốn tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm đầu bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)