Everton 3-1 Coventry: Everton giành chiến thắng Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 13 điểm; họ tiếp Coventry (hạng 16) lúc 03:00 ngày 07/11/2026 trên sân Hill Dickinson Stadium.

Everton 3 - 1 Coventry Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Everton tiếp đón Coventry.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Everton 48% - 52% Coventry, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Everton 49% - 51% Coventry, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

40' Thế trận giằng co Cầm bóng: Everton 51% - 49% Coventry, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' BÀN THẮNG! Coventry (0-1) Phút 52': Yann Gboho (Coventry) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

53' Coventry ép sân Cầm bóng: Everton 40% - 60% Coventry, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 2.

56' BÀN THẮNG! Everton (1-1) Phút 56': Thierno Barry (Everton) lập công (kiến tạo: Vitaliy Mykolenko). Tỷ số: 1 - 1.

61' BÀN THẮNG! Everton (2-1) Phút 61': Thierno Barry (Everton) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

66' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Everton 49% - 51% Coventry, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 2.

73' Thay người Phút 73' (Everton): Jake O'Brien vào sân thay Merlin Röhl.

73' Thay người Phút 73' (Everton): Hayden Hackney vào sân thay Harrison Armstrong.

73' Thay người Phút 73' (Everton): Brennan Johnson vào sân thay Tyler Dibling.

73' Thay người Phút 73' (Coventry): Brandon Thomas-Asante vào sân thay Yann Gboho.

79' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Everton 49% - 51% Coventry, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 2.

81' BÀN THẮNG! Everton (3-1) Phút 81': Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) lập công (kiến tạo: Thierno Barry). Tỷ số: 3 - 1.

86' Thay người Phút 86' (Coventry): Matt Grimes vào sân thay Victor Torp.

86' Thay người Phút 86' (Coventry): Gustavo Hamer vào sân thay Jack Rudoni.

86' Thay người Phút 86' (Coventry): Loum Tchaouna vào sân thay Tatsuhiro Sakamoto.

87' Thay người Phút 87' (Coventry): Sidiki Cherif vào sân thay Taiwo Awoniyi.

88' Thẻ vàng Phút 88': Jarrad Branthwaite (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thẻ vàng Phút 88': Caleb Yirenkyi (Coventry) nhận thẻ vàng (Foul).

89' Thay người Phút 89' (Everton): Michael Keane vào sân thay Jarrad Branthwaite.

90' Thay người Phút 90' (Everton): Charly Alcaraz vào sân thay Tyrique George.

KT Kết thúc: Everton 3-1 Coventry Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 04:57 07/11/2026

Đội hình chính thức Everton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes Coventry Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Lampard 1 J. Pickford 34 M. Röhl 6 J. Tarkowski 4 Branthwaite 16 V. Mykolenko 45 H. Armstrong 37 J. Garner 20 T. Dibling 8 Dewsbury-Hall 19 Tyrique George 11 T. Barry 19 C. Rushworth 27 M. van Ewijk 12 S. Mfuni 2 E. Pinnock 3 J. Dasilva 8 Caleb Marfo Yirenkyi 29 V. Torp 7 T. Sakamoto 5 J. Rudoni 34 Y. Gboho 14 T. Awoniyi Dự bị Everton 58 B. Graham 22 B. Johnson 30 H. Hackney 24 C. Alcaraz 23 C. Nørgaard 15 O'Brien 5 M. Keane 2 Maitland-Niles 12 M. Travers Coventry 23 Thomas-Asante 49 S. Cherif 25 D. Bentley 20 Kesler-Hayden 22 Latibeaudiere 6 M. Grimes 17 L. Tchaouna 38 G. Hamer 9 E. Simms Cập nhật đội hình lúc 02:32 07/11/2026

Everton Thống kê Coventry 47% Kiểm soát bóng 53% 16 Dứt điểm 15 7 Trúng đích 4 2 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật T. Barry Everton 2 bàn · 1 kiến tạo Dewsbury-Hall Everton 1 bàn Y. Gboho Coventry 1 bàn V. Mykolenko Everton 1 kiến tạo · điểm 7.58

Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 13 điểm. Trận tiếp Coventry tại Hill Dickinson Stadium lúc 03:00 ngày 07/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu. Coventry đứng thứ 16 với 9 điểm, kém đối thủ 4 điểm và cũng cần một kết quả tích cực.

Everton giữ vị thế trong cuộc đua phía trên

Với 13 điểm, Everton đang ở nửa trên bảng xếp hạng và nằm trong tầm ngắm của nhóm dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, Everton thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, hai trận mới nhất đều là chiến thắng, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng đã lấy lại nhịp độ đúng thời điểm cần thiết.

Coventry đi tìm sự ổn định

Coventry xếp hạng 16 với 9 điểm, khoảng cách với Everton là 4 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 và thua 2. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó Coventry từng thua hai trận liên tiếp rồi mới có hai trận thắng ở quãng cũ hơn.

Chuỗi kết quả lên xuống ấy cho thấy Coventry có khả năng tạo bất ngờ nhưng chưa thực sự ổn định. Một chiến thắng trên sân của đối thủ nằm trong nhóm đầu sẽ là cú hích lớn cho đội khách.

Thế đối đầu: Coventry nhỉnh hơn ở lần gần nhất

Trong lần chạm trán gần nhất, Coventry là bên giành chiến thắng, còn Everton chưa có điểm nào. Dù vậy, đó chỉ là một trận đấu riêng lẻ và không đủ để kết luận về xu hướng chung. Với Everton, đây có thể là thêm một động lực để thi đấu tập trung hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Everton có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và đà thắng hai trận gần nhất. Tuy nhiên, những trận thua trước đó cho thấy đội bóng vẫn có lúc để lộ khoảng trống khi mất nhịp. Giữ được sự tập trung xuyên suốt sẽ là yếu tố quan trọng để họ khai thác lợi thế.

Ở chiều ngược lại, Coventry cần tận dụng tinh thần sau chiến thắng gần nhất và kết quả tích cực trong lần gặp trước. Đội khách chỉ cần một trận đấu chặt chẽ để cạnh tranh điểm số trên sân khách.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Everton nhỉnh hơn về mặt tinh thần cũng như lợi thế sân nhà. Dù vậy, Coventry vẫn có đủ lý do để tự tin sau chiến thắng gần nhất và kết quả ở lần chạm trán trước. Trận đấu hứa hẹn sẽ cân bằng hơn so với khoảng cách 4 điểm giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Everton · 0 thắng 0 hòa Coventry · 1 thắng Coventry 3 - 0 Everton COV

Everton 5 trận gần nhất T T B B H 9 Trận 3-4-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 9 Thủng lưới Coventry 5 trận gần nhất T B B T T 9 Trận 3-0-6 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 9 8 0 1 +9 24 T T T T B 2 Manchester City 9 7 0 2 +10 21 B B T T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 6 Brentford 9 3 5 1 +7 14 T H B H T 7 Everton 9 3 4 2 0 13 T B B H T 8 Bournemouth 9 3 3 3 +1 12 T T T B B … 15 Fulham 9 2 3 4 -2 9 H T T B H 16 Coventry 9 3 0 6 -7 9 T B B T T 17 Manchester United 9 1 4 4 -5 7 B B H H H …

Tình hình lực lượng Everton ✚ T. George (Injury) ✚ J. Grealish (Coach's decision) ✚ T. George (Injury) ✚ J. Grealish (Coach's decision) Coventry ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) ✚ J. Eccles (Ankle Injury) ✚ B. Thomas (Calf Injury) ✚ L. Woolfenden (Knee Injury) ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) ✚ J. Eccles (Ankle Injury)