Everton 3-1 Newcastle: Everton giành chiến thắng Trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Everton và Newcastle gặp nhau lúc 02:45 ngày 30/10/2026 tại Hill Dickinson Stadium ở vòng 1/8.

Everton 3 - 1 Newcastle Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Everton tiếp đón Newcastle.

12' Everton ép sân Cầm bóng: Everton 63% - 37% Newcastle, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

24' Newcastle ép sân Cầm bóng: Everton 57% - 43% Newcastle, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 1.

34' BÀN THẮNG! Everton (1-0) Phút 34': James Garner (Everton) lập công (kiến tạo: Hayden Hackney). Tỷ số: 1 - 0.

36' Everton ép sân Cầm bóng: Everton 66% - 34% Newcastle, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 2.

45' BÀN THẮNG! Everton (2-0) Phút 45': Hayden Hackney (Everton) lập công (kiến tạo: Thierno Barry). Tỷ số: 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Newcastle): Yoane Wissa vào sân thay William Osula.

45' Thay người Phút 45' (Newcastle): Anthony Elanga vào sân thay Harvey Barnes.

45' Thay người Phút 45' (Newcastle): Joelinton vào sân thay Jacob Ramsey.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Everton ép sân Cầm bóng: Everton 58% - 42% Newcastle, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 3 - 2.

60' Thẻ vàng Phút 60': Hayden Hackney (Everton) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Everton 48% - 52% Newcastle, dứt điểm 9 - 17 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 5 - 2.

65' Thay người Phút 65' (Everton): Harrison Armstrong vào sân thay Hayden Hackney.

67' Thay người Phút 67' (Newcastle): Bazoumana Touré vào sân thay Jacob Murphy.

69' BÀN THẮNG! Everton (3-0) Phút 69': Thierno Barry (Everton) lập công (kiến tạo: Kiernan Dewsbury-Hall). Tỷ số: 3 - 0.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Everton 46% - 54% Newcastle, dứt điểm 11 - 19 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 15 - 12, cứu thua 5 - 2.

74' Thẻ vàng Phút 74': Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (Everton): Brennan Johnson vào sân thay Tyler Dibling.

76' Thay người Phút 76' (Everton): Charly Alcaraz vào sân thay Tyrique George.

81' Thẻ vàng Phút 81': Fabian Schär (Newcastle) nhận thẻ vàng (Argument).

81' Thẻ vàng Phút 81': Vitaliy Mykolenko (Everton) nhận thẻ vàng (Argument).

81' Thay người Phút 81' (Newcastle): Sean Steur vào sân thay Nico González.

84' Newcastle ép sân Cầm bóng: Everton 43% - 57% Newcastle, dứt điểm 11 - 24 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 3 - 9; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 16 - 14, cứu thua 8 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Everton): Ainsley Maitland-Niles vào sân thay Vitaliy Mykolenko.

86' Thay người Phút 86' (Everton): Christian Nørgaard vào sân thay Kiernan Dewsbury-Hall.

88' BÀN THẮNG! Newcastle (3-1) Phút 88': Dan Burn (Newcastle) lập công (kiến tạo: Joe Willock). Tỷ số: 3 - 1.

89' Thẻ vàng Phút 89': James Tarkowski (Everton) nhận thẻ vàng (Argument).

89' Thẻ vàng Phút 89': Joelinton (Newcastle) nhận thẻ vàng (Argument).

89' Thẻ vàng Phút 89': Dan Burn (Newcastle) nhận thẻ vàng (Argument).

89' Thẻ vàng Phút 89': Jordan Pickford (Everton) nhận thẻ vàng (Argument).

KT Kết thúc: Everton 3-1 Newcastle Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 04:37 30/10/2026

Đội hình chính thức Everton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes Newcastle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Jaissle 1 J. Pickford 34 M. Röhl 6 J. Tarkowski 15 O'Brien 16 V. Mykolenko 30 H. Hackney 37 J. Garner 20 T. Dibling 8 Dewsbury-Hall 19 Tyrique George 11 T. Barry 21 L. Horníček 37 A. Dedić 5 F. Schär 33 D. Burn 3 L. Hall 6 Nico González 41 J. Ramsey 23 J. Murphy 28 J. Willock 11 H. Barnes 10 W. Osula Dự bị Everton 24 C. Alcaraz 45 H. Armstrong 58 B. Graham 22 B. Johnson 5 M. Keane 31 T. King 2 Maitland-Niles 23 C. Nørgaard 12 M. Travers Newcastle 12 M. Thiaw 17 B. Touré 9 Y. Wissa 14 Sean Steur 1 N. Pope 7 Joelinton 19 A. Elanga 4 S. Botman 8 A. Bamba Cập nhật đội hình lúc 02:17 30/10/2026

Everton Thống kê Newcastle 44% Kiểm soát bóng 56% 11 Dứt điểm 29 5 Trúng đích 10 4 Phạt góc 10 18 Phạm lỗi 15 0 Việt vị 1 9 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật T. Barry Everton 1 bàn · 1 kiến tạo H. Hackney Everton 1 bàn · 1 kiến tạo J. Garner Everton 1 bàn D. Burn Newcastle 1 bàn J. Willock Newcastle 1 kiến tạo · điểm 7.7 Dewsbury-Hall Everton 1 kiến tạo · điểm 7.23

Everton và Newcastle bước vào trận đấu loại trực tiếp mà đội thắng đi tiếp, còn đội thua dừng bước. Cả hai sẽ không có cơ hội sửa sai ở lượt về hay một bảng đấu để cứu vãn. Trận vòng 1/8 diễn ra lúc 02:45 ngày 30/10/2026 trên sân Hill Dickinson Stadium.

Một trận đấu, hai kết cục

Ở vòng 1/8, mỗi sai lầm đều phải trả giá ngay. Không còn bảng đấu để tích lũy điểm, nên cả Everton lẫn Newcastle buộc phải chơi với sự tập trung tối đa từ phút đầu tiên đến hồi còi mãn cuộc.

Áp lực này thường làm các đội thận trọng hơn ở giai đoạn đầu trận. Đội nào kiểm soát được cảm xúc và chọn đúng thời điểm tăng tốc sẽ có lợi thế lớn.

Phong độ: Everton vào trận với hai thất bại gần nhất

Trong 5 trận gần đây, Everton thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, hai trận thua là hai trận mới nhất, trong khi hai chiến thắng nằm ở đoạn cũ hơn của chuỗi này. Như vậy, Everton đang có đà đi xuống so với những gì họ thể hiện trước đó.

Giữa chuỗi phong độ ấy có một trận hòa, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thắng lợi sang giai đoạn sa sút. Với Everton, trận đấu này là dịp để chấm dứt mạch kết quả không tốt đúng vào thời điểm quan trọng nhất.

Newcastle: phong độ thất thường nhưng vừa có chiến thắng

Newcastle thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Kết quả mới nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là hai trận thua liên tiếp, rồi đến một trận thắng và một trận thua ở đoạn cũ hơn.

Bức tranh này cho thấy Newcastle thiếu sự ổn định, thắng và thua đan xen nhau. Tuy nhiên, việc kết thúc chuỗi gần đây bằng một chiến thắng có thể giúp đội khách bước vào trận với tâm lý tích cực hơn đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Everton

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Everton thắng 3, hòa 1 và thua 1. Newcastle chỉ thắng một lần, nên lịch sử đối đầu gần đây nghiêng khá rõ về phía Everton.

Dù vậy, thành tích đối đầu không đảm bảo kết quả trong một trận loại trực tiếp. Phong độ hiện tại của hai đội khác nhau, và áp lực của cuộc đấu một mất một còn có thể làm đảo lộn mọi dữ liệu quá khứ.

Điểm then chốt của trận đấu

Có ba yếu tố có thể quyết định cục diện trận đấu:

Tâm lý: Everton cần vượt qua hai thất bại liên tiếp, còn Newcastle muốn tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất.

Everton cần vượt qua hai thất bại liên tiếp, còn Newcastle muốn tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất. Sự ổn định: Newcastle thắng thua đan xen trong 5 trận gần đây, nên họ cần giữ được sự chắc chắn xuyên suốt trận.

Newcastle thắng thua đan xen trong 5 trận gần đây, nên họ cần giữ được sự chắc chắn xuyên suốt trận. Ưu thế đối đầu: Everton thắng 3 trong 5 lần gặp gần nhất. Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể nếu họ biết cách khai thác.

Nhận định

Hai đội mang đến hai bức tranh trái ngược: Everton có thành tích đối đầu tốt hơn nhưng phong độ đang đi xuống, còn Newcastle thiếu ổn định nhưng vừa có chiến thắng. Cán cân vì thế khá cân bằng.

Trong một trận đấu mà thắng đi tiếp, thua dừng bước, đội kiểm soát tốt sự căng thẳng và tận dụng hiệu quả cơ hội hiếm hoi sẽ là bên giành quyền đi tiếp. Mọi dữ kiện cho thấy đây sẽ là cuộc đối đầu cân não, nơi những chi tiết nhỏ có thể quyết định tất cả.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Everton · 3 thắng 1 hòa Newcastle · 1 thắng Newcastle 1 - 3 Everton EVE Newcastle 2 - 3 Everton EVE Everton 1 - 4 Newcastle NEW Newcastle 0 - 1 Everton EVE Everton 0 - 0 Newcastle Hòa

Everton 5 trận gần nhất B B H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới Newcastle 5 trận gần nhất T B B T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới