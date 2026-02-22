Everton đối đầu Man Utd tại vòng 27 Ngoại hạng Anh: Quỷ đỏ quyết tâm đòi nợ tại Hill Dickinson Manchester United hành quân đến sân mới của Everton với mục tiêu nối dài chuỗi 9 trận bất bại và củng cố vị trí trong top 4 dưới triều đại Michael Carrick.

Cuộc đối đầu giữa Everton và Manchester United tại vòng 27 Ngoại hạng Anh mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên "Quỷ đỏ" hành quân đến sân vận động mới Hill Dickinson. Trong bối cảnh đội khách đang thăng hoa rực rỡ dưới triều đại của Michael Carrick, Everton của David Moyes lại phải đối mặt với bài toán phong độ trồi sụt ngay tại thánh địa của mình. Trận đấu diễn ra vào lúc 03h00 ngày 24/2 (giờ Việt Nam).

Phong độ trái ngược và bài toán tại thánh địa mới

Manchester United đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Kể từ khi Michael Carrick thay thế Ruben Amorim, đội bóng thành Manchester đã thắng 4 trên 5 trận gần nhất. Sự lỳ lợm của Quỷ đỏ thường xuyên được thể hiện qua những bàn thắng muộn mang tính quyết định của tiền đạo trẻ Benjamin Sesko.

Cuộc đối đầu giữa Everton và MU hứa hẹn những diễn biến hấp dẫn.

Ngược lại, Everton đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định khi chỉ giành được 3 chiến thắng trong 10 trận sân nhà gần nhất. Đoàn quân của HLV David Moyes đã để thua 5 trận trong chuỗi này, bao gồm những thất bại trước Arsenal, Brentford và Bournemouth. Vấn đề lớn nhất của "Toffees" nằm ở hàng thủ khi họ chưa giữ sạch lưới trận nào tại sân nhà kể từ đầu tháng 12 năm ngoái.

Tiếng nói lịch sử và khát khao phục hận

Dù Everton từng tạo nên bất ngờ khi đánh bại Man Utd 1-0 tại Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái, nhưng lịch sử vẫn nghiêng hẳn về phía đội khách. Man Utd là đội giành được nhiều chiến thắng trên sân của Everton nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh với 19 lần ca khúc khải hoàn. Tổng cộng, Quỷ đỏ đã có 42 chiến thắng trước đại diện vùng Merseyside, con số áp đảo so với bất kỳ đối thủ nào khác.

Về mặt lực lượng, Everton chịu tổn thất nghiêm trọng khi trung vệ Jake O’Brien bị treo giò và Jack Grealish vắng mặt do chấn thương mắt cá. Phía bên kia chiến tuyến, Michael Carrick thiếu vắng Mason Mount, Matthijs de Ligt và Patrick Dorgu, nhưng các trụ cột như Bruno Fernandes hay Bryan Mbeumo đều đang ở trạng thái thể lực sung mãn nhất.

Phân tích chiến thuật và nhân tố then chốt

Cả hai đội nhiều khả năng sẽ vận hành sơ đồ 4-2-3-1. Everton dưới thời David Moyes ưu tiên lối chơi trực diện, tận dụng tốc độ của Ndiaye và khả năng càn lướt của Thierno Barry. Tuy nhiên, khả năng chống phản công của họ đang ở mức báo động, đây chính là kẽ hở để Man Utd khai thác bằng những đường chuyền xuyên tuyến của Bruno Fernandes.

Mbeumo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp MU giành trọn 3 điểm.

Khu vực trung lộ sẽ là nơi quyết định cục diện trận đấu với cuộc đối đầu giữa Idrissa Gueye và Bruno Fernandes. Đội trưởng của Man Utd đang có phong độ cực cao khi in dấu giày vào 10 bàn thắng trong 9 lần làm khách gần nhất. Bên cạnh đó, Bryan Mbeumo với 10 pha lập công mùa này cũng là mối đe dọa thường trực cho hàng thủ vốn đang lỏng lẻo của chủ nhà.

Đội hình dự kiến

Everton (4-2-3-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry.

Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry. Man Utd (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

Dù có lợi thế sân nhà, Everton khó lòng ngăn cản một Man Utd đang hừng hực khí thế. Sự chênh lệch về chất lượng nhân sự và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định chính là chìa khóa để Quỷ đỏ ra về với 3 điểm trọn vẹn.