Everton và sơ đồ 5 hậu vệ: Vũ khí của David Moyes để bóp nghẹt Arsenal tại Emirates David Moyes có thể sử dụng hệ thống phòng ngự 5 người để khai thác điểm yếu thể lực của Arsenal. Sự trở lại của Branthwaite là chìa khóa để Everton gây bất ngờ.

Cuộc chạm trán sắp tới giữa Everton và Arsenal tại Bắc London không chỉ mang ý nghĩa sống còn đối với cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh của đội chủ nhà, mà còn là một bài kiểm tra chiến thuật đầy thú vị đối với huấn luyện viên David Moyes. Dù Arsenal của Mikel Arteta đang băng băng trên con đường chinh phục ngôi vương, Everton vẫn mang trong mình những tham vọng riêng và hoàn toàn có đủ cơ sở để tạo nên một cơn địa chấn.

Bài toán thể lực và áp lực từ lịch thi đấu

Không thể phủ nhận sức mạnh đáng gờm của “Pháo thủ” ở thời điểm hiện tại. Bản thân David Moyes cũng đã dành những lời ca ngợi chân thành cho người đồng nghiệp Mikel Arteta vì những gì ông đã xây dựng tại Emirates. Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ và Arsenal không phải là một cỗ máy hoàn hảo.

Lợi thế lớn nhất mà Everton có thể tận dụng chính là nền tảng thể lực. Đại diện Bắc London vừa phải bung sức trong trận đấu căng thẳng tại Champions League hồi giữa tuần. Sự mệt mỏi tích tụ này chắc chắn sẽ buộc đội chủ nhà phải di chuyển với cường độ cao hơn để bù đắp, từ ấy dễ dàng để lộ ra những khoảng trống chí mạng ở tuyến dưới cho Everton tổ chức phản công.

Sơ đồ 5 hậu vệ: Lựa chọn mang tính sống còn

Về mặt chiến thuật, chìa khóa để “The Toffees” làm nên chuyện nằm ở việc mạnh dạn thay đổi hệ thống phòng ngự. Trong phần lớn mùa giải, David Moyes đã trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Tuy nhiên, khi đối mặt một đối thủ giỏi kiểm soát và tấn công đa dạng như Arsenal, việc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ là một quyết định chiến lược.

Tin vui cho nửa xanh vùng Merseyside là trung vệ trụ cột Jarrad Branthwaite đã hoàn toàn bình phục. Sự trở lại này giúp David Moyes sở hữu trong tay lực lượng phòng ngự tốt nhất để thiết lập khối đội hình lùi sâu. Lối chơi này sẽ bóp nghẹt không gian hoạt động của Arsenal, điều mà thầy trò Mikel Arteta đã không ít lần tỏ ra bế tắc ở mùa giải năm nay.

Gót chân Achilles của Mikel Arteta

Những con số thống kê và thực tiễn sân cỏ đang hoàn toàn ủng hộ toan tính này của David Moyes. Mùa giải này, Arsenal đã không thắng tới 12 trận trên mọi đấu trường và đánh rơi điểm số trong 33% số trận tại Ngoại hạng Anh. Quan trọng hơn, dữ liệu chỉ ra rằng Mikel Arteta thường xuyên gặp khó khăn khi chạm trán các đội bóng chơi với sơ đồ 5 hậu vệ.

Những đội bóng như Wolverhampton, Nottingham Forest hay Sunderland đều đã có được điểm số bằng cách đá lùi sâu. Thậm chí, Manchester United cũng gặt hái được những kết quả tích cực tại Emirates nhờ linh hoạt áp dụng hệ thống hàng thủ 5 người. Nếu tuân thủ chặt chẽ kỷ luật chiến thuật và tận dụng tốt điểm yếu thể lực của Pháo thủ, việc Everton rời sân đấu này với ít nhất một điểm là kịch bản hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.