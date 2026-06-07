Tin tức EVN chính thức hết lỗ lũy kế, đang gửi ngân hàng 132.000 tỷ đồng Sau chuỗi ngày chìm trong thua lỗ do chi phí đầu vào tăng cao, EVN đã lội ngược dòng thành công. Kết thúc năm 2025, tập đoàn báo lãi lớn và sở hữu quỹ tiền mặt dồi dào gửi tại các ngân hàng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần đạt 645.658 tỷ đồng, tăng hơn 65.000 tỷ đồng so với năm trước. Trừ giá vốn, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp 96.351 tỷ đồng, tăng tới 94% so với mức 49.588 tỷ đồng của năm 2024.

Sau khi trừ các khoản khác, EVN báo lãi sau thuế 51.881 tỷ đồng, cao gấp 5,3 lần so với năm 2024. Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ đạt hơn 50.500 tỷ đồng.

Kết quả này giúp EVN chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm và ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 5.533 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 783.000 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt trên 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn lượng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng lên tới 132.000 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm.

Ở diễn biến khác, EVN đang ghi nhận 83.464 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại nhiều dự án năng lượng trọng điểm quốc gia. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 có giá trị đầu tư dở dang lớn nhất với 29.333 tỷ đồng, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (6.748 tỷ đồng), Quảng Trạch - Dốc Sỏi (5.966 tỷ đồng), đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (hơn 5.000 tỷ đồng) và Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với 1.314 tỷ đồng...

Nhân viên điện lực làm việc (Ảnh: Thành Đông).

EVN được thành lập theo Quyết định số 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hiện là doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và điều độ hệ thống điện quốc gia. Tập đoàn hiện sở hữu 17 công ty con và 29 công ty liên kết.

Trước khi hết lỗ lũy kế như hiện nay, EVN từng lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng. Đầu năm nay, dư luận xôn xao với đề xuất đưa dần khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN vào giá điện.

Theo hồ sơ thẩm định dự án Luật Điện lực (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương cho rằng giá điện bán lẻ cần bám sát biến động chi phí đầu vào, đảm bảo doanh nghiệp có lãi. Việc này giúp doanh nghiệp ngành điện bảo toàn vốn, phát triển kinh doanh phù hợp từng giai đoạn thị trường.

Bộ Công Thương đề xuất các khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính hết trong một lần điều chỉnh giá sẽ được cộng dồn và phân bổ vào các kỳ điều chỉnh tiếp theo. Đồng thời, những chi phí phát sinh nhưng chưa được đưa vào giá điện trước thời điểm luật mới có hiệu lực cũng sẽ được phân bổ dần trong các lần điều chỉnh sau.

Thực tế, việc nhiều chi phí đầu vào chưa được phản ánh đầy đủ vào giá bán lẻ điện từng khiến EVN ghi nhận khoản lỗ lên tới 50.029 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2023. Từ năm 2024, doanh nghiệp mới bắt đầu quay trở lại quỹ đạo có lãi.