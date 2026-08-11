Excelsior 0-1 GO Ahead Eagles: GO Ahead Eagles giành chiến thắng GO Ahead Eagles thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trước Excelsior tại Van Donge & De Roo Stadion lúc 03:00 ngày 08/11/2026 đầy thử thách.

Excelsior 0 - 1 GO Ahead Eagles Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Excelsior tiếp đón GO Ahead Eagles.

13' Excelsior ép sân Cầm bóng: Excelsior 62% - 38% GO Ahead Eagles, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Excelsior 53% - 47% GO Ahead Eagles, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Excelsior 46% - 54% GO Ahead Eagles, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Thế trận giằng co Cầm bóng: Excelsior 43% - 57% GO Ahead Eagles, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1.

60' Thay người Phút 60' (GO Ahead Eagles): Victor Kaj Edvardsen vào sân thay Thibo Baeten.

60' Thay người Phút 60' (GO Ahead Eagles): Erik Flataker Hovden vào sân thay Stefán Ingi Sigurdarson.

64' Excelsior ép sân Cầm bóng: Excelsior 46% - 54% GO Ahead Eagles, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Excelsior): David Garden vào sân thay Mario Domínguez Franco.

70' Thay người Phút 70' (Excelsior): Valentin Sulzbacher vào sân thay Noah Naujoks.

71' Thay người Phút 71' (Excelsior): Alireza Jahanbakhsh vào sân thay Aymen sliti.

72' BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (0-1) Phút 72': Søren Tengstedt (GO Ahead Eagles) lập công (kiến tạo: Mathis Suray). Tỷ số: 0 - 1.

76' Thay người Phút 76' (GO Ahead Eagles): Oskar Siira Sivertsen vào sân thay Søren Tengstedt.

78' Excelsior ép sân Cầm bóng: Excelsior 45% - 55% GO Ahead Eagles, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

79' Thay người Phút 79' (Excelsior): Simon Janssen vào sân thay Kasey Bos.

79' Thay người Phút 79' (Excelsior): Yaqub Finey vào sân thay Ágúst Orri Thorsteinsson.

81' Thẻ vàng Phút 81': Tomas Galvez (GO Ahead Eagles) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (GO Ahead Eagles): Gerrit Nauber vào sân thay Alfons Sampsted.

84' Thay người Phút 84' (GO Ahead Eagles): Tino Jukic vào sân thay Yassir Salah Rahmouni.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Alireza Jahanbakhsh (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Excelsior ép sân Cầm bóng: Excelsior 47% - 53% GO Ahead Eagles, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 6 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 1.

KT Kết thúc: Excelsior 0-1 GO Ahead Eagles Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 04:55 08/11/2026

Đội hình chính thức Excelsior Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. den Uil GO Ahead Eagles Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting 1 S. van Gassel 3 R. Meissen 4 C. Widell 14 J. Plug 12 K. Bos 10 N. Naujoks 20 L. Hartjes 8 I. Yegoian 7 A. Sliti 9 Mario Domínguez 30 Þorsteinsson 24 J. Cillessen 2 A. Sampsted 4 J. Kramer 26 J. Dirksen 27 Tomas Galvez 21 Meulensteen 34 Y. Rahmouni 23 T. Baeten 10 S. Tengstedt 17 M. Suray 9 Sigurðarson Dự bị Excelsior 24 Giulliano Cairo 19 D. Garden 11 Jahanbakhsh 15 S. Janssen 34 Quinten Kraaivanger 23 Y. Finey 21 Silva Timas 18 V. Sulzbacher 22 O. Turay GO Ahead Eagles 29 E. Flataker 1 K. Haug 16 V. Edvardsen 5 D. James 6 T. Jukić 8 E. Linthorst 18 R. Margaret 3 G. Nauber 11 O. Sivertsen Cập nhật đội hình lúc 02:32 08/11/2026

Excelsior Thống kê GO Ahead Eagles 48% Kiểm soát bóng 52% 14 Dứt điểm 5 2 Trúng đích 2 7 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật S. Tengstedt GO Ahead Eagles 1 bàn M. Suray GO Ahead Eagles 1 kiến tạo · điểm 6.58 J. Plug Excelsior Điểm 7.85 J. Kramer GO Ahead Eagles Điểm 7.55 J. Dirksen GO Ahead Eagles Điểm 7.54 G. Nauber GO Ahead Eagles Điểm 7.39

GO Ahead Eagles thi đấu chưa tốt khi xa nhà, nên chuyến làm khách trước Excelsior tại Van Donge & De Roo Stadion lúc 03:00 ngày 08/11/2026 là bài kiểm tra không dễ dàng. Dù xếp trên đối thủ trên bảng xếp hạng và có thành tích đối đầu vượt trội, đội khách vẫn phải chứng minh bản lĩnh trên sân đối phương.

GO Ahead Eagles cần vượt qua thử thách xa nhà

Trong 5 trận gần nhất, GO Ahead Eagles thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội vừa nhận thất bại ở trận đấu mới nhất, trước đó là hai chiến thắng liên tiếp. Phong độ chưa ổn định ấy khiến chuyến làm khách lần này càng đáng chú ý.

Khi rời sân nhà, GO Ahead Eagles chưa tìm được sự vững vàng cần thiết. Vì vậy, dù đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, họ không thể xem trận đấu này là cơ hội dễ dàng.

Excelsior sa sút nhưng vẫn là đối thủ khó chịu trên sân nhà

Phong độ của Excelsior đang đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 và thua 4, trong đó có thất bại ở trận đấu mới nhất. Chiến thắng duy nhất đến ở trận thứ hai tính ngược từ hiện tại, rồi họ lại thua tiếp.

Tuy nhiên, Excelsior có lợi thế được thi đấu trên sân nhà trước một đối thủ đang thiếu sự ổn định. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để chấm dứt chuỗi kết quả không tốt, nên họ có thể bước vào trận với tinh thần quyết tâm cao.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, GO Ahead Eagles thắng 3, Excelsior thắng 1 và có 1 trận hòa. Lịch sử đối đầu cho thấy đội khách thường chiếm ưu thế trước đối thủ này.

Dù vậy, thế đối đầu thuận lợi chưa chắc mang lại lợi thế tâm lý lớn khi trận đấu diễn ra trên sân của Excelsior. Phong độ hiện tại của GO Ahead Eagles khi làm khách mới là yếu tố cần theo dõi.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

GO Ahead Eagles đang đứng thứ 10 với 14 điểm, trong khi Excelsior xếp thứ 15 với 11 điểm. Hai đội cách nhau 3 điểm và 5 bậc, một khoảng cách không quá lớn.

Kết quả trận này có thể khiến khoảng cách ấy thay đổi. Nếu Excelsior thắng, họ sẽ thu hẹp chênh lệch. Ngược lại, nếu GO Ahead Eagles giành điểm trên sân khách, họ sẽ củng cố vị trí của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu xoay quanh hai câu hỏi: GO Ahead Eagles có vượt qua được những hạn chế khi xa nhà hay không, và Excelsior có tận dụng được sân nhà để thoát khỏi chuỗi phong độ kém hay không. Đội khách có lợi thế về thứ hạng và thành tích đối đầu, còn đội chủ nhà có động lực rõ ràng để tạo bất ngờ.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đều đang thiếu ổn định. Sự tập trung, tinh thần và khả năng nắm bắt cơ hội sẽ quyết định ai là người có kết quả tốt hơn tại Van Donge & De Roo Stadion.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Excelsior · 1 thắng 1 hòa GO Ahead Eagles · 3 thắng Excelsior 0 - 1 GO Ahead Eagles GAE GO Ahead Eagles 2 - 0 Excelsior GAE GO Ahead Eagles 3 - 0 Excelsior GAE Excelsior 1 - 1 GO Ahead Eagles Hòa Excelsior 2 - 1 GO Ahead Eagles EXC

Excelsior 5 trận gần nhất B T B B B 11 Trận 3-2-6 T-H-B 16 Ghi (TB 1.5) 28 Thủng lưới GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất B T T B H 11 Trận 3-5-3 T-H-B 23 Ghi (TB 2.1) 27 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B … 9 Cambuur 11 4 3 4 +1 15 T T H T H 10 GO Ahead Eagles 11 3 5 3 -4 14 B T B H H 11 Sparta Rotterdam 11 3 3 5 -6 12 T B T H B … 14 NEC Nijmegen 11 2 5 4 -2 11 B H H H H 15 Excelsior 11 3 2 6 -12 11 B B B B H 16 Telstar 11 2 3 6 -7 9 T B B H B …