Excelsior 0-9 Twente: Twente giành chiến thắng Excelsior tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng. Twente hơn chủ nhà 8 bậc và 9 điểm; hai đội gặp nhau lúc 20h30 ngày 01/11/2026.

Excelsior 0 - 9 Twente Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Excelsior tiếp đón Twente.

5' Thẻ đỏ Phút 5': Nesto groen (Excelsior) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

12' BÀN THẮNG! Twente (0-1) Phút 12': Wout Weghorst (Twente) lập công (kiến tạo: Sondre Holmlund Orjasaeter). Tỷ số: 0 - 1.

12' Twente ép sân Cầm bóng: Excelsior 16% - 84% Twente, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

17' Thẻ vàng Phút 17': Wout Weghorst (Twente) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Twente ép sân Cầm bóng: Excelsior 27% - 73% Twente, dứt điểm 0 - 8 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 3 - 0.

27' VAR Phút 27': Bàn thắng không được công nhận — Thomas Van den Belt (Twente).

32' BÀN THẮNG! Twente (0-2) Phút 32': Wout Weghorst (Twente) lập công (kiến tạo: Sondre Holmlund Orjasaeter). Tỷ số: 0 - 2.

33' BÀN THẮNG! Twente (0-3) Phút 33': Wout Weghorst (Twente) lập công (kiến tạo: Sondre Holmlund Orjasaeter). Tỷ số: 0 - 3.

36' Twente ép sân Cầm bóng: Excelsior 27% - 73% Twente, dứt điểm 0 - 10 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 0.

39' BÀN THẮNG! Twente (0-4) Phút 39': Thomas Van den Belt (Twente) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

43' Thẻ vàng Phút 43': Lennard Hartjes (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Excelsior): Mario Domínguez Franco vào sân thay Aymen sliti.

45' Thay người Phút 45' (Twente): Michal Rosiak vào sân thay Bart van Rooij.

45' Thay người Phút 45' (Twente): Jordy Bawuah vào sân thay Ruud Nijstad.

45' Thay người Phút 45' (Excelsior): Eric da Silva Moreira vào sân thay Daniel van Vianen.

45+1' BÀN THẮNG! Twente (0-5) Phút 45+1': Daan Rots (Twente) lập công (kiến tạo: Sondre Holmlund Orjasaeter). Tỷ số: 0 - 5.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Twente ép sân Cầm bóng: Excelsior 22% - 78% Twente, dứt điểm 0 - 14 (trúng đích 0 - 8), phạt góc 0 - 6; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 3 - 0.

49' BÀN THẮNG! Twente (0-6) Phút 49': Jordy Bawuah (Twente) lập công (kiến tạo: Sondre Holmlund Orjasaeter). Tỷ số: 0 - 6.

59' VAR Phút 59': Phạt đền được công nhận — Jordy Bawuah (Twente).

60' Twente ép sân Cầm bóng: Excelsior 21% - 79% Twente, dứt điểm 0 - 16 (trúng đích 0 - 9), phạt góc 0 - 7; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 0.

62' BÀN THẮNG! Twente (0-7) Phút 62': Wout Weghorst (Twente) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 7.

63' Thay người Phút 63' (Twente): Marko Pjaca vào sân thay Sondre Holmlund Orjasaeter.

63' Thay người Phút 63' (Excelsior): Simon Janssen vào sân thay Irakli Yegoian.

63' Thay người Phút 63' (Twente): Lucas Vennegoor of Hesselink vào sân thay Wout Weghorst.

71' BÀN THẮNG! Twente (0-8) Phút 71': Ramiz Zerrouki (Twente) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 8.

72' Thay người Phút 72' (Twente): Kristian Nokkvi Hlynsson vào sân thay Robin Propper.

72' Twente ép sân Cầm bóng: Excelsior 20% - 80% Twente, dứt điểm 0 - 20 (trúng đích 0 - 11), phạt góc 0 - 7; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 5 - 0.

82' BÀN THẮNG! Twente (0-9) Phút 82': Daan Rots (Twente) lập công (kiến tạo: Thomas Van den Belt). Tỷ số: 0 - 9.

83' Thay người Phút 83' (Excelsior): Valentin Sulzbacher vào sân thay Noah Naujoks.

84' Twente ép sân Cầm bóng: Excelsior 20% - 80% Twente, dứt điểm 0 - 26 (trúng đích 0 - 15), phạt góc 0 - 8; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 6 - 0.

KT Kết thúc: Excelsior 0-9 Twente Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 9.

Cập nhật lúc 22:25 01/11/2026

Đội hình chính thức Excelsior Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. den Uil Twente Sơ đồ 4-3-3 · HLV J. van den Brom 1 S. van Gassel 3 R. Meissen 4 C. Widell 14 J. Plug 12 K. Bos 6 D. van Vianen 10 N. Naujoks 20 L. Hartjes 7 A. Sliti 28 N. Groen 8 I. Yegoian 16 J. Drommel 28 B. van Rooij 3 R. Pröpper 4 R. Nijstad 29 A. Adelgaard 6 R. Zerrouki 10 Y. Taha 20 van den Belt 11 D. Rots 9 W. Weghorst 27 S. Ørjasæter Dự bị Excelsior 16 Celton Biai 11 Jahanbakhsh 23 Y. Finey 9 Mario Domínguez 24 Giulliano Cairo 15 S. Janssen 2 Eric Emanuel da Silva Moreira 21 Silva Timas 18 V. Sulzbacher Twente 25 Lucas Vennegoor of Hesselink 2 M. Rosiak 7 M. Pjaca 22 R. Pasveer 39 J. Meilink 24 K. Kurowski 14 K. Hlynsson 31 Yannick Gerritsen 18 Jordy Bawuah Cập nhật đội hình lúc 20:02 01/11/2026

Excelsior Thống kê Twente 20% Kiểm soát bóng 80% 0 Dứt điểm 28 0 Trúng đích 15 0 Phạt góc 8 7 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 4 6 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật W. Weghorst Twente 4 bàn D. Rots Twente 2 bàn S. Ørjasæter Twente 5 kiến tạo · điểm 9.02 van den Belt Twente 1 bàn · 1 kiến tạo Jordy Bawuah Twente 1 bàn R. Zerrouki Twente 1 bàn

Excelsior tiếp đón một đối thủ đang đứng cao hơn họ khá xa trên bảng xếp hạng. Twente hiện xếp hạng 4 với 20 điểm, trong khi đội chủ nhà đứng thứ 12 với 11 điểm. Khoảng cách 8 bậc và 9 điểm khiến trận đấu lúc 20h30 ngày 01/11/2026 trên sân Van Donge & De Roo Stadion trở thành phép thử đáng kể với Excelsior.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nói lên điều gì

Twente đang nằm trong nhóm đầu bảng với 20 điểm. Excelsior mới tích lũy được 11 điểm và ở nửa dưới của nhóm giữa bảng. Chênh lệch này phản ánh hai hành trình khác nhau từ đầu mùa: một bên đang giữ nhịp ổn định ở nhóm trên, bên còn lại vẫn phải tìm sự nhất quán.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với một đối thủ mạnh hơn mình trên giấy tờ. Nhưng để làm được điều đó, họ cần một màn trình diễn chắc chắn hơn nhiều so với những gì đã thể hiện gần đây.

Phong độ: Twente ổn định hơn rõ rệt

Excelsior vừa có một chiến thắng ở trận gần nhất. Tuy nhiên, trước đó họ để thua liền 3 trận và hòa 1 trận. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1, hòa 1 và thua 3, một chuỗi kết quả cho thấy họ còn thiếu sự bền bỉ.

Ngược lại, Twente có chuỗi trận tích cực hơn hẳn. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó họ thắng hai trận liên tiếp gần đây nhất. Đó là nền tảng tâm lý tốt để họ bước vào chuyến làm khách này.

Lịch sử đối đầu: Cán cân khá cân bằng

Dù chênh lệch về thứ hạng, thế đối đầu giữa hai đội không nghiêng hẳn về một phía. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Excelsior thắng 1, hòa 2 và Twente thắng 2. Con số này cho thấy chủ nhà từng gây khó khăn cho đối thủ và hoàn toàn có thể làm điều tương tự lần này.

Hai trận hòa trong chuỗi đối đầu gần đây cũng gợi ý rằng những cuộc chạm trán giữa hai đội thường không dễ ngã ngũ. Đó là điểm tựa tinh thần để Excelsior bước vào trận đấu với sự tự tin.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Excelsior, bài toán đầu tiên là giữ được sự chắc chắn trong cấu trúc phòng ngự. Chuỗi 3 trận thua liên tiếp trong 5 trận gần nhất cho thấy họ cần hạn chế sai sót trước một đối thủ có phong độ tốt. Việc tận dụng lợi thế sân nhà và duy trì đà từ chiến thắng ở trận gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng.

Twente có thể dựa vào sự ổn định đã được chứng minh qua các kết quả gần đây. Nếu giữ được nhịp độ và kỷ luật như những trận vừa qua, đội khách có đủ cơ sở để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cho thấy họ không thể chủ quan.

Nhận định

Xét về thứ hạng và phong độ, Twente được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách đứng trên chủ nhà 8 bậc, hơn 9 điểm và đang có chuỗi kết quả tốt hơn rõ rệt. Dù vậy, thành tích đối đầu khá cân bằng cùng lợi thế sân nhà giúp Excelsior còn nguyên cơ hội tạo bất ngờ.

Có thể thấy đây là trận đấu mà Excelsior cần sự tập trung cao độ và một màn trình diễn bền bỉ trong cả 90 phút. Nếu làm được, họ hoàn toàn có thể khiến đối thủ xếp trên phải chật vật.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Excelsior · 1 thắng 2 hòa Twente · 2 thắng Twente 0 - 0 Excelsior Hòa Excelsior 1 - 0 Twente EXC Excelsior 0 - 3 Twente TWE Twente 4 - 2 Excelsior TWE Excelsior 0 - 0 Twente Hòa

Excelsior 5 trận gần nhất T B B B H 10 Trận 3-2-5 T-H-B 16 Ghi (TB 1.6) 19 Thủng lưới Twente 5 trận gần nhất T T B T H 10 Trận 6-2-2 T-H-B 19 Ghi (TB 1.9) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B 4 Twente 10 6 2 2 +9 20 T B H T T 5 AZ Alkmaar 11 6 2 3 +7 20 B B H B T … 11 Utrecht 10 3 3 4 -10 12 H T T B T 12 Excelsior 10 3 2 5 -3 11 B B B H B 13 NEC Nijmegen 11 2 5 4 -2 11 B H H H H …

Tình hình lực lượng Excelsior Không có thông tin Twente ✚ M. Bruns (Inactive) ✚ S. Lemkin (Muscle Injury) ✚ F. Thorvaldsen (Inactive) ✚ D. Weidmann (Red Card) ✚ L. Unnerstall (Inactive) ✚ B. van Rooij (Injury) ✚ M. Bruns (Inactive) ✚ S. Lemkin (Muscle Injury)