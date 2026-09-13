Excelsior 1-2 Utrecht: Utrecht giành chiến thắng Excelsior đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp hạng 6 với 10 điểm, trong khi Utrecht lận đận ở vị trí 16 với vỏn vẹn 2 điểm sau chuỗi trận thất vọng.

Excelsior 1 - 2 Utrecht Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Excelsior tiếp đón Utrecht.

12' Utrecht ép sân Cầm bóng: Excelsior 42% - 58% Utrecht, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Excelsior 46% - 54% Utrecht, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 2.

36' BÀN THẮNG! Utrecht (0-1) Phút 36': Artem Stepanov (Utrecht) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Excelsior 51% - 49% Utrecht, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Excelsior 55% - 45% Utrecht, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 2.

61' Thế trận giằng co Cầm bóng: Excelsior 56% - 44% Utrecht, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 3 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Utrecht): Marius Broholm vào sân thay Ángel Alarcón.

62' Thay người Phút 62' (Utrecht): Yoann Cathline vào sân thay Artem Stepanov.

62' Thay người Phút 62' (Utrecht): S. van Duijn vào sân thay Adrian Blake.

70' Thay người Phút 70' (Excelsior): Mario Domínguez Franco vào sân thay David Garden.

70' Thay người Phút 70' (Excelsior): Simon Janssen vào sân thay Kasey Bos.

70' Thay người Phút 70' (Excelsior): Valentin Sulzbacher vào sân thay Eric da Silva Moreira.

71' Thẻ vàng Phút 71': Valentin Sulzbacher (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Excelsior 53% - 47% Utrecht, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 3 - 2.

77' BÀN THẮNG! Excelsior (1-1) Phút 77': Aymen sliti (Excelsior) lập công (kiến tạo: Ágúst Orri Thorsteinsson). Tỷ số: 1 - 1.

80' Thay người Phút 80' (Excelsior): Alireza Jahanbakhsh vào sân thay Ágúst Orri Thorsteinsson.

81' Thay người Phút 81' (Utrecht): Joris van Overeem vào sân thay Niklas Vesterlund.

85' Thay người Phút 85' (Excelsior): Giulliano Cairo vào sân thay Lennard Hartjes.

85' Thẻ vàng Phút 85': Mario Domínguez Franco (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Excelsior 55% - 45% Utrecht, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 4 - 3.

90+2' BÀN THẮNG! Utrecht (1-2) Phút 90+2': Dani De Wit (Utrecht) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Utrecht): Jakov Medic vào sân thay Arthur Zagre.

KT Kết thúc: Excelsior 1-2 Utrecht Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 19:12 13/09/2026

Đội hình chính thức Excelsior Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. den Uil Utrecht Sơ đồ 3-4-3 · HLV A. Correia 1 S. van Gassel 2 Eric Emanuel da Silva Moreira 4 C. Widell 14 J. Plug 12 K. Bos 8 I. Yegoian 3 R. Meissen 20 L. Hartjes 7 A. Sliti 19 D. Garden 30 Þorsteinsson 1 V. Barkas 2 S. Horemans 3 M. Didden 5 N. Panagiotou 23 N. Vesterlund 20 D. de Wit 34 van den Berg 92 A. Zagré 11 Ángel Alarcón 9 Artem Stepanov 15 A. Blake Dự bị Excelsior 24 Giulliano Cairo 16 Celton Biai 9 Mario Domínguez 23 Y. Finey 28 N. Groen 11 Jahanbakhsh 15 S. Janssen 21 Silva Timas 18 V. Sulzbacher Utrecht 39 N. Amrabat 10 Y. Cathline 33 K. Gadellaa 32 Kloosterboer 18 J. Medić 6 G. Offerhaus 21 Ogidi Nwankwo 22 S. Padt 17 S. van Duijn Cập nhật đội hình lúc 16:50 13/09/2026

Excelsior Thống kê Utrecht 56% Kiểm soát bóng 44% 10 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 6 5 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật D. de Wit Utrecht 1 bàn Artem Stepanov Utrecht 1 bàn A. Sliti Excelsior 1 bàn Þorsteinsson Excelsior 1 kiến tạo · điểm 6.9

Excelsior đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Utrecht trên sân vận động Stadion Woudestein vào lúc 17:15 ngày 13/09/2026. Với vị trí thứ 6 hiện tại, đội chủ nhà đang đứng trước thời cơ thuận lợi để củng cố chỗ đứng ở nhóm trên trước đối thủ đang chìm sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Excelsior duy trì sự ổn định ở nhóm dẫn đầu

Đội chủ sân Stadion Woudestein đang trải qua giai đoạn thi đấu tích cực khi thu về 10 điểm và có được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Sự ổn định trong lối chơi giúp Excelsior duy trì khoảng cách sít sao với các đội bóng trong nhóm dự cúp châu lục.

Xét trong 5 trận đấu gần nhất, Excelsior giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, ở vòng đấu vừa qua, họ đã kịp thời lấy lại cảm giác chiến thắng sau cú vấp trước đó. Phong độ ổn định cùng điểm tựa sân nhà Stadion Woudestein hứa hẹn tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trong việc triển khai thế trận kiểm soát.

Utrecht chịu áp lực nặng nề ở nhóm cuối bảng

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Utrecht đang trải qua những ngày tháng ảm đạm. Đội bóng này hiện đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm trong tay, phản ánh những lỗ hổng lớn trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Trong 5 trận gần nhất, Utrecht chưa thể hưởng niềm vui trọn vẹn khi nhận tới 3 thất bại và chỉ có 2 trận hòa. Đáng lo ngại hơn, họ vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp ở những lần ra sân gần nhất. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến tinh thần thi đấu của các vị khách bị đè nặng trước chuyến làm khách đầy thử thách.

Cán cân đối đầu và dự báo diễn biến chiến thuật

Dù đang lép vế về phong độ ở thời điểm hiện tại, Utrecht lại sở hữu thông số đối đầu có phần nhỉnh hơn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Utrecht đã giành 2 chiến thắng, hai bên hòa nhau 2 trận và Excelsior thắng 1 trận. Yếu tố này cho thấy đội khách vẫn có những cơ sở nhất định để tự tin khi so tài cùng Excelsior.

Về mặt thế trận, Excelsior nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm gây áp lực từ sớm, tận dụng sự hưng phấn từ khán giả nhà để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, Utrecht nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi thận trọng, tập trung phòng ngự số đông bên phần sân nhà nhằm ngắt mạch kết quả bất lợi.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với phong độ vượt trội cùng lợi thế được chơi trên sân nhà Stadion Woudestein, Excelsior đang nắm giữ nhiều ưu thế để làm chủ cuộc so tài. Trong bối cảnh Utrecht chưa tìm ra phương án vượt qua sự chuệch choạc, đội chủ nhà có cơ sở rất lớn để tiếp tục giữ lại trọn vẹn điểm số nhằm phục vụ tham vọng cạnh tranh vé dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Excelsior · 1 thắng 2 hòa Utrecht · 2 thắng Excelsior 5 - 0 Utrecht EXC Utrecht 4 - 1 Excelsior UTR Excelsior 1 - 1 Utrecht Hòa Utrecht 2 - 2 Excelsior Hòa Utrecht 1 - 0 Excelsior UTR

Excelsior 5 trận gần nhất H T T B T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.4) 5 Thủng lưới Utrecht 5 trận gần nhất H B H B B 5 Trận 0-2-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 2 PSV Eindhoven 5 4 1 0 +12 13 T T T T H 3 Twente 6 4 1 1 +7 13 T T H T T … 5 Ajax 5 3 1 1 +8 10 T B T H T 6 Excelsior 5 3 1 1 +7 10 H T T B T 7 Fortuna Sittard 6 3 1 2 -2 10 B T T B T … 15 Cambuur 6 1 1 4 -9 4 T H B B B 16 Utrecht 5 0 2 3 -9 2 H B H B B 17 Willem II 5 0 2 3 -9 2 H B H B B …

Tình hình lực lượng Excelsior ✚ N. Naujoks (Inactive) ✚ N. Naujoks (Inactive) Utrecht ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury) ✚ N. Ohio (Knee Injury) ✚ K. Paredes (Inactive) ✚ N. Vesterlund (Injury) ✚ J. van Overeem (Inactive) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury)