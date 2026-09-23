Exmouth 1-3 Thame United: Thame United giành chiến thắng Exmouth sở hữu lợi thế sân bãi cùng chuỗi trận bất bại gần đây khi tiếp đón Thame United vào lúc 01h45 ngày 24/09, tạo nên màn so tài đầy chặt chẽ và cân bằng.

Exmouth 1 - 3 Thame United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Exmouth tiếp đón Thame United.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Exmouth 1-3 Thame United Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:42 24/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Exmouth và Thame United diễn ra vào lúc 01h45 ngày 24/09 mang đến nhiều nét đáng chờ đợi về mặt tổ chức chiến thuật. Điểm tựa sân nhà đang là bệ phóng quan trọng giúp Exmouth duy trì sự tự tin, đặc biệt trong bối cảnh các đối thủ luôn gặp nhiều khó khăn khi phải hành quân đến đây.

Điểm tựa sân bãi của Exmouth

Exmouth bước vào trận đấu với sự hứng khởi nhờ màn trình diễn thuyết phục tại tổ ấm của mình. Việc tận dụng triệt để lợi thế quen sân giúp đội bóng thiết lập một thế trận chủ động, hạn chế tối đa các khoảng trống cho đối phương khai thác.

Ở 3 trận đấu gần nhất, Exmouth thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường khi giành được 1 trận thắng và 2 trận hòa. Khả năng duy trì mạch bất bại cho thấy hệ thống vận hành của đội bóng đang hoạt động tương đối nhịp nhàng, tạo ra tiền đề tâm lý vững chắc trước chuyến làm khách của Thame United.

Sự ổn định từ hai phía trước giờ bóng lăn

Bên kia chiến tuyến, Thame United cũng không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội khách cho thấy phong độ ổn định không kém với thành tích thắng 1 trận và hòa 1 trận trong 2 lần ra sân gần nhất.

Sự chắc chắn trong cách tiếp cận trận đấu của Thame United hứa hẹn tạo nên màn so tài giằng co ở khu vực giữa sân. Đội khách sẵn sàng chơi chậm rãi, chủ động bọc lót nhằm hóa giải sức ép từ những đợt tấn công của Exmouth.

Toan tính chiến thuật và cục diện so tài

Lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên đã khép lại với kết quả hòa, minh chứng cho sự cân bằng về mặt trình độ lẫn khả năng tổ chức thế trận. Cả hai đội đều hiểu rõ sự nguy hiểm của đối phương nên sự thận trọng sẽ tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Với ưu thế thi đấu tại tổ ấm cùng mạch bất bại vừa qua, Exmouth có nhiều cơ sở để áp đặt lối chơi và tìm kiếm sơ hở bên phía hàng thủ đối phương. Dẫu vậy, trước một Thame United thi đấu kỷ luật, khả năng tận dụng cơ hội ở những thời điểm quyết định sẽ là yếu tố then chốt định đoạt kết quả trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Exmouth · 0 thắng 1 hòa Thame United · 0 thắng Thame United 3 - 3 Exmouth Hòa

Exmouth 5 trận gần nhất H T H B H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới Thame United 5 trận gần nhất H T T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 5 Thủng lưới