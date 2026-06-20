Expeditions: Rome giảm giá 80% trên Steam: Cơ hội trải nghiệm game nhập vai chiến thuật La Mã cổ đại Tựa game nhập vai chiến thuật Expeditions: Rome hiện đang được giảm sâu 80% trên Steam, mang đến trải nghiệm lịch sử chân thực trong bối cảnh những ngày cuối cùng của Cộng hòa La Mã.

Expeditions: Rome, tựa game nhập vai chiến thuật (RPG) được phát hành bởi THQ Nordic, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ khi áp dụng mức giảm giá lên tới 80% trên nền tảng Steam. Với bối cảnh lịch sử được đầu tư kỹ lưỡng và lối chơi có chiều sâu, trò chơi hiện sở hữu 87% đánh giá tích cực từ hơn 6.600 người dùng trên hệ thống.

Cốt truyện và bối cảnh lịch sử chân thực

Lấy bối cảnh vào những ngày cuối cùng của thời kỳ Cộng hòa La Mã, Expeditions: Rome đưa người chơi vào vai một Legatus trẻ tuổi. Sau khi gia đình gặp biến cố lớn, nhân vật chính buộc phải rời khỏi Rome và dấn thân vào các chiến dịch quân sự tại Gaul, Bắc Phi và Hy Lạp. Nhiệm vụ của người chơi không chỉ là giành chiến thắng trên chiến trường mà còn phải tìm ra sự thật đằng sau bi kịch của gia đình và góp phần định hình tương lai của cả một đế chế.

Hình ảnh một trại quân sự trong trò chơi Expeditions: Rome.

Điểm nhấn của trò chơi là sự xuất hiện của các nhân vật lịch sử lừng lẫy như Julius Caesar và Cicero. Điều này tạo nên một thế giới sống động, nơi các quyết định chính trị và quân sự có sức nặng thực sự đối với tiến trình câu chuyện.

Hệ thống chiến đấu và quản lý quân đoàn

Expeditions: Rome kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố nhập vai và chiến thuật theo lượt. Người chơi có quyền tùy biến nhân vật với nhiều kỹ năng khác nhau và chiêu mộ 5 người đồng hành để hỗ trợ trong các nhiệm vụ quan trọng.

Hệ thống chiến đấu yêu cầu tính toán chiến lược cao, nơi mỗi loại vũ khí và trang bị đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thành bại. Bên cạnh những trận đánh nhỏ lẻ, người chơi còn phải lãnh đạo cả một quân đoàn La Mã qua ba chiến dịch quân sự lớn. Việc nâng cấp trại lính, quản lý tài nguyên và phòng thủ lãnh thổ là những yếu tố then chốt để duy trì sức mạnh quân đội.

Một trận chiến trong Expeditions: Rome.

Đánh giá từ cộng đồng và hiệu năng kỹ thuật

Mặc dù nhận được cơn mưa lời khen về cốt truyện và xây dựng thế giới, Expeditions: Rome vẫn tồn tại một số hạn chế. Một số người chơi ghi nhận sự thiếu cân bằng trong các trận đấu và sự xuất hiện của một vài lỗi kỹ thuật (bug) có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể. Tuy nhiên, với đa số người dùng Steam, những ưu điểm về nội dung vẫn vượt trội hơn các khiếm khuyết nhỏ này.

Một cuộc đụng độ trong Expeditions: Rome.

Chi tiết đợt giảm giá trên Steam

Hiện tại, Expeditions: Rome đang được niêm yết với mức giá 8,99 USD (giảm 80% so với giá gốc 44,99 USD). Theo dữ liệu từ SteamDB, chương trình khuyến mãi này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/06/2026. Đây là mức giá hấp dẫn, dù trước đó trò chơi từng đạt mức giảm kỷ lục 90% (4,49 USD) vào đầu năm 2026.

Game thủ quan tâm đến thể loại chiến thuật và lịch sử có thể cân nhắc sở hữu tựa game này trước khi thời hạn giảm giá kết thúc để trải nghiệm hành trình chinh phạt đầy kịch tính của các quân đoàn La Mã cổ đại.