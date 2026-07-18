Eye Kanyalak Nukaew chính thức đại diện Thái Lan dự thi Miss Supranational 2026 Sau ồn ào bị tước vương miện, Eye Kanyalak Nukaew đã hòa giải với tổ chức Miss Supranational Thailand. Cô sẽ lên đường sang Ba Lan vào ngày 17/7 để bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất.

Sau nhiều ngày gây xôn xao cộng đồng yêu nhan sắc, ồn ào giữa Eye Kanyalak Nukaew và tổ chức Miss Supranational Thailand 2026 đã chính thức khép lại bằng một thỏa thuận hòa giải. Theo Thairath, người đẹp sinh năm 2000 đã được khôi phục danh hiệu và sẽ tiếp tục đại diện Thái Lan tham gia đấu trường Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 tại Ba Lan.

Màn hòa giải bất ngờ sau những tranh cãi gay gắt

Trước đó, sự việc Eye Kanyalak bất ngờ bị tước danh hiệu và mất quyền dự thi quốc tế đã tạo nên một làn sóng tranh luận lớn. Phía ban tổ chức từng đưa ra các cáo buộc về kỷ luật, trong khi người đẹp phản bác bằng những bằng chứng về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của đơn vị quản lý. Đáng chú ý, Jack Titus - Mister Supranational Thailand 2026 kiêm Giám đốc quốc gia của cuộc thi - cũng trực tiếp tham gia vào quá trình giải quyết mâu thuẫn này.

Eye Kanyalak Nukaew được thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 sau ồn ào bị tước danh hiệu. (Ảnh FBNV)

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy hai bên đã tìm được tiếng nói chung để hướng tới mục tiêu cao nhất tại đấu trường quốc tế. Eye Kanyalak và Jack Titus đã thống nhất gác lại những bất đồng để tập trung chuẩn bị cho hành trình tại Ba Lan. Trên trang cá nhân, người đẹp bày tỏ sự trân trọng trước cơ hội thứ hai và cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ với dải sash Thái Lan.

Năng lực chuyên môn và profile ấn tượng của đại diện Thái Lan

Eye Kanyalak Nukaew được đánh giá là một trong những ứng viên mạnh nhất mà Thái Lan từng gửi đến Miss Supranational. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1,78 m cùng kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực người mẫu. Về học vấn, người đẹp đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân sự tại Đại học Sripatum, cho thấy sự hoàn thiện về cả hình thể lẫn trí tuệ.

Trước khi đến với Miss Supranational Thailand, Eye Kanyalak từng giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022. Kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp tự tin là những điểm cộng lớn giúp cô được kỳ vọng sẽ tạo nên đột phá tại đấu trường quốc tế năm nay.

Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan và Nam vương Siêu quốc gia Thái Lan sẽ lên đường qua Ba Lan vào 17/7. (Ảnh FBNV)

Kỳ vọng duy trì vị thế cường quốc sắc đẹp

Thái Lan hiện là một trong những quốc gia có thành tích ấn tượng nhất tại Miss Supranational. Kể từ sau vương miện của Anntonia Porsild vào năm 2019, các đại diện tiếp theo của xứ sở Chùa Vàng liên tục lọt vào nhóm thí sinh xuất sắc nhất: Á hậu 1 năm 2022, Top 12 năm 2023 và Top 24 năm 2024.

Theo lịch trình dự kiến, Eye Kanyalak Nukaew cùng đại diện nam vương sẽ lên đường sang Ba Lan vào ngày 17/7. Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 13/7 và khép lại với đêm chung kết diễn ra vào ngày 31/7. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm sau biến cố, Eye Kanyalak được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng cho nhan sắc Thái Lan.