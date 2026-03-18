Eze lập siêu phẩm, Arsenal đánh bại Leverkusen 2-0 để tiến vào tứ kết Champions League Eberechi Eze và Declan Rice cùng tỏa sáng giúp Arsenal vượt qua Leverkusen với tổng tỷ số 3-1, chính thức góp mặt tại tứ kết Champions League mùa bóng 2025/26.

Rạng sáng nay, Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League 2025/26 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bayer Leverkusen tại lượt về vòng 16 đội. Với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận, đoàn quân của Mikel Arteta đã thể hiện bản lĩnh vượt trội ngay tại thánh địa Emirates.

Khoảnh khắc thiên tài của Eberechi Eze

Dù thiếu vắng các trụ cột như Martin Odegaard hay Timber, Arsenal vẫn nhập cuộc đầy chủ động. Tuy nhiên, Leverkusen của HLV Kasper Hjulmand cũng cho thấy sự khó chịu khi nỗ lực kiểm soát bóng và dâng cao đội hình trong 10 phút đầu trận. Hàng thủ Arsenal, dưới sự chỉ huy của bộ đôi William Saliba và Gabriel Magalhaes, đã thi đấu cực kỳ kỷ luật để bảo vệ khung thành của David Raya.

Sức ép bắt đầu được Pháo thủ gia tăng từ phút 15, với tâm điểm là Bukayo Saka bên hành lang cánh phải. Kịch tính lên đến đỉnh điểm trong khoảng thời gian từ phút 27 đến 32, khi Arsenal tung ra liên tiếp 8 cú dứt điểm. Dù thủ môn Janis Blaswich đã có những pha cứu thua xuất thần trước Saka và Trossard, nhưng sự kiên trì của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 36.

Nhận bóng từ Leandro Trossard sát vòng cấm, Eberechi Eze thực hiện pha xoay người tinh tế trước khi tung cú dứt điểm sấm sét vào góc cao khung thành. Đáng chú ý, bàn thắng này có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ ở mức 0,02. Pha lập công này giúp Eze trở thành cầu thủ Arsenal thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở cả 4 đấu trường trong cùng một mùa giải, sau Theo Walcott (mùa 2012-13).

Sự thực dụng và bản lĩnh của Declan Rice

Bước sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ trước những nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ của Leverkusen. Đội khách sớm gặp bất lợi khi Exequiel Palacios nhận thẻ vàng ngay phút 46. Phút 63, từ một tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Declan Rice đã có mặt đúng lúc để tung cú dứt điểm tinh tế từ tuyến hai, nâng tỷ số lên 2-0.

Khi cách biệt đã an toàn, HLV Mikel Arteta thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự nhằm bảo toàn lực lượng. Những ngôi sao như Martinelli, Havertz và Norgaard được tung vào sân. Dù Kai Havertz đã một lần đưa bóng vào lưới ở phút 72, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng do lỗi chạm tay và đẩy người trước đó.

Thống kê chuyên môn và kết quả chung cuộc

Leverkusen dù đã tung Patrik Schick và Malik Tillman vào sân trong những phút cuối nhưng hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự được tổ chức khoa học của đội chủ nhà. Thắng lợi này không chỉ giúp Arsenal đi tiếp mà còn khẳng định sự hòa nhập tuyệt vời của tân binh Eze – người được ví như "nhân tố X" của Pháo thủ mùa này.

Thông số Arsenal Bayer Leverkusen Tỷ số 2 0 Người ghi bàn Eze (36'), Rice (63') - Tổng tỷ số 3 1

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0. Arsenal chính thức có mặt tại tứ kết Champions League, tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu dưới thời Mikel Arteta.