Eze và Gyokeres cùng lập cú đúp, Arsenal đè bẹp Tottenham 4-1 trong trận derby Chiến thắng 4-1 trước kình địch Tottenham giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm. Eberechi Eze và Viktor Gyokeres rực sáng trong khi Gà trống đối mặt nguy cơ trụ hạng.

Arsenal vừa khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng áp đảo 4-1 ngay trên sân của Tottenham. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò Mikel Arteta nới rộng khoảng cách với Manchester City lên 5 điểm mà còn đẩy đại kình địch Bắc London lún sâu vào cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Màn trình diễn điểm 10 của Eberechi Eze

Eberechi Eze thực sự đã biến trận derby thành sân khấu của riêng mình. Trong lần thứ hai đá chính tại giải đấu trong năm 2026, cầu thủ 27 tuổi đã thể hiện phong độ hủy diệt với điểm số 8.9 cao nhất trận theo hệ thống thống kê của Fotmob. Eze ghi hai bàn thắng quan trọng, nâng tổng số pha lập công vào lưới Tottenham mùa này lên con số 5 chỉ sau hai lượt trận.

Eze rất có duyên ghi bàn vào lưới Tottenham.

Các chỉ số chuyên môn của Eze phản ánh sự áp đảo hoàn toàn: thực hiện 5 cú dứt điểm, tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm, thắng 100% các pha tranh chấp bóng bổng và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.68. Bàn mở tỷ số ở phút 32 là minh chứng cho sự quyết đoán của tiền vệ này với cú dứt điểm chân phải hiểm hóc sau nỗ lực quấy phá của Bukayo Saka.

Sự bùng nổ của Viktor Gyokeres và bản lĩnh của Arsenal

Dù Declan Rice mắc sai lầm hiếm hoi dẫn đến bàn gỡ hòa của Randal Kolo Muani cho Spurs, Arsenal vẫn duy trì được sự điềm tĩnh cần thiết. Bước sang hiệp hai, Viktor Gyokeres bắt đầu lên tiếng. Tiền đạo này tái lập thế dẫn bàn bằng một cú sút xa trái phá từ mép vòng cấm, trước khi Eze nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 61 để dập tắt hy vọng lội ngược dòng của chủ nhà.

Gyokeres cũng xứng đáng được ngợi khen.

Đến phút bù giờ thứ 4, Gyokeres hoàn tất cú đúp cá nhân sau một pha bứt tốc mạnh mẽ và dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Guglielmo Vicario. HLV Mikel Arteta đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho tiền đạo này, khẳng định đây là màn trình diễn toàn diện nhất của Gyokeres kể từ khi cập bến Emirates.

Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng trụ hạng

Ngược lại với niềm vui của Pháo thủ, Tottenham đang đối mặt với thực tại nghiệt ngã. Đội bóng của tân HLV Igor Tudor vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trong năm dương lịch 2026 và đã trải qua 3 thất bại liên tiếp. Hiện tại, Gà trống chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 4 điểm.

Thất bại này càng trở nên cay đắng hơn khi Tottenham từng nỗ lực chiêu mộ chính Eze vào mùa hè năm ngoái nhưng không thành công. Giờ đây, nguy cơ phải xuống chơi tại giải hạng dưới lần đầu tiên kể từ thập niên 70 đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết đối với đội bóng Bắc London.