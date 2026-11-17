Facebook Plus 27.990 đồng/tháng: thống kê lượt xem lại Story không tiết lộ danh tính người xem Gói Facebook Plus cho biết Story được xem lại bao nhiêu lần và cho phép tìm người xem, nhưng không chỉ ra chính xác tài khoản nào đã xem lại nội dung của bạn.

Facebook Plus, gói thuê bao giá 27.990 đồng/tháng, cho phép người đăng Story biết nội dung được xem lại bao nhiêu lần. Tuy nhiên, tính năng này không cho biết tài khoản nào đã xem lại. Thông tin cho rằng người dùng có thể phát hiện chính xác ai thường xuyên xem lại Story của mình hiện chưa có cơ sở.

Gói thuê bao này đang được bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi xuất hiện thông tin về khả năng nhận diện người thường xuyên xem lại Story. Tính năng thống kê lượt xem lại nhận được nhiều chú ý vì liên quan trực tiếp đến thói quen tương tác và quyền riêng tư cá nhân.

Facebook thông thường và Facebook Plus khác nhau ở đâu?

Trên phiên bản Facebook thông thường, người đăng Story có thể kiểm tra danh sách các tài khoản đã xem nội dung. Tuy nhiên, nền tảng không cung cấp thông tin về số lần một tài khoản cụ thể truy cập Story.

Với Facebook Plus, người dùng được bổ sung dữ liệu về số lượt xem lại. Theo trải nghiệm của một người đăng ký, tính năng này chỉ hiển thị tổng số lần Story được xem lại, không tiết lộ danh tính người thực hiện.

Con số lượt xem lại cho biết điều gì, và không cho biết điều gì?

Chẳng hạn, nếu một Story ghi nhận 10 lượt xem lại, chủ tài khoản chỉ biết nội dung đã được phát lại 10 lần. Họ không thể xác định toàn bộ lượt xem đến từ một người hay nhiều người khác nhau.

Theo The Verge, Facebook Plus cung cấp hai tiện ích riêng biệt là thống kê lượt xem lại và tìm kiếm trong danh sách người xem Story. Hai chức năng này không đồng nghĩa với việc người dùng có thể theo dõi số lần xem của từng tài khoản.

Tiền lệ từ Instagram Plus

Sự nhầm lẫn tương tự từng xuất hiện khi Meta triển khai Instagram Plus, gói thuê bao cung cấp thêm nhiều tính năng liên quan đến Story. Tháng 9, đại diện Meta xác nhận với Fox Business rằng công cụ thống kê lượt xem lại trên Instagram Plus chỉ hiển thị tổng số lần nội dung được phát lại, không cung cấp danh tính người xem.

Tuy nhiên, xác nhận dành cho Instagram Plus không đồng nghĩa với việc Meta đã công bố đầy đủ cơ chế hoạt động của tất cả tính năng trên Facebook Plus.

Những tiện ích khác trong gói thuê bao

Ngoài thống kê lượt xem lại, Facebook Plus có công cụ tìm kiếm người xem Story. Thay vì cuộn qua hàng trăm tài khoản trong danh sách, người dùng có thể tìm nhanh để kiểm tra một người cụ thể có từng xem nội dung hay không.

Một tiện ích khác là xem trước Story mà không xuất hiện trong danh sách người xem. Người đăng ký có thể tiếp cận nội dung mà không để lại dấu vết hiển thị với chủ tài khoản.

Tính năng Công dụng Giới hạn Thống kê lượt xem lại Cho biết tổng số lần Story được phát lại Không tiết lộ danh tính người xem lại Tìm kiếm người xem Kiểm tra nhanh một tài khoản cụ thể có xem Story hay không Không cho biết số lần xem của từng tài khoản Xem trước Story Xem nội dung mà không xuất hiện trong danh sách người xem Dành cho người đăng ký gói

Vì sao lượt xem lại chưa phải thước đo sự quan tâm?

Số lượt xem lại không phải căn cứ để kết luận một người đang đặc biệt quan tâm hay theo dõi tài khoản khác. Việc xem lại có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như muốn đọc kỹ nội dung, xem lại hình ảnh hoặc đơn giản là vô tình mở Story thêm lần nữa.

Nhìn chung, Facebook Plus bổ sung nhiều dữ liệu tương tác mà phiên bản miễn phí không có. Dù vậy, tính năng được quan tâm nhất vẫn có giới hạn: người dùng biết Story được xem lại bao nhiêu lần, nhưng không thể xác định chính xác ai đã xem lại.