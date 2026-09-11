Facebook Plus bắt đầu triển khai tại Việt Nam giá 27.990 đồng/tháng: khác gì Meta Verified? Meta bắt đầu triển khai gói Facebook Plus cho một số tài khoản tại Việt Nam, có 7 ngày dùng thử miễn phí và các tính năng Stories, tùy biến biểu tượng.

Meta đang bắt đầu triển khai tùy chọn đăng ký Facebook Plus cho một số tài khoản người dùng tại Việt Nam, với mức phí niêm yết 27.990 đồng mỗi tháng. Gói dịch vụ có kèm 7 ngày dùng thử miễn phí, trong khi các tính năng cơ bản của mạng xã hội vẫn được giữ nguyên mô hình sử dụng miễn phí cho toàn bộ người dùng.

Điểm đáng chú ý là Facebook Plus không phải một dịch vụ xác minh danh tính. Gói này chủ yếu bổ sung công cụ tùy biến cho Facebook và Messenger, đặc biệt ở tính năng Stories.

Trả 27.990 đồng mỗi tháng, người dùng nhận được gì?

Theo thông tin từ nguồn, Facebook Plus tập trung nâng cấp trải nghiệm Stories trên cả hai ứng dụng Facebook và Messenger. Người đăng ký có thể xem thông tin chi tiết hơn về lượt xem Story, tìm kiếm một tài khoản cụ thể trong danh sách người xem và sử dụng các biểu tượng cảm xúc đặc biệt.

FaceBook Plus có giá 28 ngàn đồng/tháng tại Việt Nam

Bên cạnh đó, dịch vụ còn hỗ trợ xem trước Story và kéo dài thời gian hiển thị nội dung vượt giới hạn 24 giờ truyền thống. Người dùng cũng có thể thay đổi biểu tượng ứng dụng Facebook trên màn hình điện thoại.

Nhìn chung, các bổ sung này hướng tới việc cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng mạng xã hội, thay vì mở thêm quyền năng mới đối với nội dung hay tài khoản.

Facebook Plus và Meta Verified: hai gói, hai mục đích

Người dùng cần lưu ý Facebook Plus không phải là dịch vụ Meta Verified. Meta Verified tập trung chủ yếu vào việc xác minh tài khoản, cấp huy hiệu xanh, bảo vệ danh tính và cung cấp kênh hỗ trợ kỹ thuật riêng.

Người dùng sẽ được dùng thử 1 tuần trước khi đăng ký gói FaceBook Plus

Do đó, việc đăng ký Facebook Plus sẽ không đi kèm huy hiệu xác minh tích xanh. Người dùng chỉ nhận các công cụ và tính năng tùy biến bổ sung mà Meta đã thiết lập sẵn trong gói.

Tiêu chí Facebook Plus Meta Verified Trọng tâm Tùy biến trải nghiệm, nổi bật ở Stories Xác minh tài khoản, bảo vệ danh tính Huy hiệu xanh Không có Có Hỗ trợ kỹ thuật riêng Không được nhắc đến trong nguồn Có kênh hỗ trợ riêng Một số tính năng tiêu biểu Xem chi tiết lượt xem Story, xem trước Story, kéo dài thời gian hiển thị quá 24 giờ, đổi biểu tượng ứng dụng Không được nhắc đến trong nguồn

Ai nên cân nhắc gói đăng ký này?

Với mức phí 27.990 đồng mỗi tháng, Facebook Plus nhắm tới nhóm người dùng thường xuyên đăng Story và muốn nắm rõ hơn ai đã xem nội dung của mình. Chương trình dùng thử 7 ngày cho phép trải nghiệm trước khi quyết định đăng ký.

Ngược lại, người dùng cần xác minh danh tính hoặc muốn có huy hiệu xanh sẽ không tìm thấy các quyền lợi đó ở gói này. Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết Meta mới triển khai cho một số tài khoản, nên không phải người dùng nào tại Việt Nam cũng thấy tùy chọn đăng ký ngay lúc này.