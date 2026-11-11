Facebook Plus giá 27.990 đồng/tháng tại Việt Nam: Thêm tiện ích Story nhưng vẫn còn quảng cáo Facebook Plus được giới thiệu tới một số người dùng Việt Nam, dùng thử 7 ngày, bổ sung tính năng Story và đổi biểu tượng ứng dụng nhưng không gỡ quảng cáo.

Facebook đang giới thiệu gói thuê bao Facebook Plus đến một số người dùng tại Việt Nam với giá 27.990 đồng mỗi tháng, kèm 7 ngày dùng thử miễn phí. Gói trả phí này bổ sung một số tiện ích cho Story và cho phép cá nhân hóa giao diện ứng dụng, nhưng không loại bỏ quảng cáo. Phần lớn trải nghiệm cốt lõi của mạng xã hội vẫn giữ nguyên.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin trên giao diện đăng ký, nếu dùng liên tục 12 tháng ở mức giá hiện tại, người dùng sẽ chi khoảng 336.000 đồng. Con số này chưa tính các chương trình ưu đãi hoặc thay đổi giá về sau.

Khác với các gói tập trung vào xác minh tài khoản hoặc loại bỏ quảng cáo, Facebook Plus chủ yếu mở rộng những tiện ích vốn không có trên bản miễn phí.

Story được nâng cấp những gì khi trả phí?

Thay đổi đáng chú ý nhất của Facebook Plus nằm ở Story. Ở bản miễn phí, người đăng thường chỉ biết những tài khoản đã xem nội dung của mình. Với gói trả phí, Facebook bổ sung dữ liệu về mức độ người xem quay lại theo dõi Story.

Xem thông tin lượt xem lại Story.

Tìm kiếm một tài khoản cụ thể trong danh sách người xem, thay vì phải cuộn qua nhiều tên.

Xem trước Story của người khác qua cửa sổ nhỏ. Theo bài giới thiệu, cách xem này không để lại dấu hiệu đã xem như khi mở Story thông thường.

Kéo dài thời gian hiển thị Story tối đa 48 giờ, gấp đôi giới hạn 24 giờ mặc định.

Xem thêm dữ liệu hiệu suất của những Story đã bị ẩn.

Các tính năng này hướng đến nhóm người dùng thường xuyên đăng Story, quan tâm đến lượt xem và muốn theo dõi chi tiết cách người khác tương tác với nội dung của mình.

Đổi biểu tượng ứng dụng, nhưng quảng cáo vẫn xuất hiện

Ngoài Story, người đăng ký Facebook Plus có thể thay đổi biểu tượng ứng dụng Facebook và Messenger trên màn hình điện thoại. Thay vì logo mặc định, người dùng chọn một số thiết kế khác do nền tảng cung cấp, tuy nhiên số lượng mẫu hiện còn hạn chế.

Theo thông tin Meta công bố hồi tháng 9, Facebook Plus cũng đang được bổ sung các tính năng như tùy chỉnh Messenger, xem dữ liệu chuyên sâu của Reels và dùng biểu cảm đặc biệt trên bài đăng ở bảng tin. Tuy vậy, danh sách quyền lợi không nhất thiết giống nhau giữa mọi tài khoản và khu vực. Người dùng tại Việt Nam nên kiểm tra các tính năng được hiển thị trong lời mời đăng ký của mình.

Điểm cần lưu ý là Facebook Plus không loại bỏ quảng cáo. Ngay cả khi trả phí hàng tháng, người dùng vẫn thấy nội dung được tài trợ. Đây là khác biệt so với YouTube Premium, nơi một quyền lợi quan trọng là trải nghiệm không có quảng cáo.

Phân biệt Facebook Plus với Meta Verified và Meta One

Facebook Plus không phải dịch vụ Meta Verified, vốn cung cấp quyền lợi liên quan đến xác minh tài khoản và các tính năng hỗ trợ đi kèm. Vì vậy, việc trả 27.990 đồng mỗi tháng không đồng nghĩa tài khoản được cấp dấu tích xanh hay hưởng các quyền lợi bảo vệ tài khoản của Meta Verified.

Bên cạnh Facebook Plus, Meta còn giới thiệu các dịch vụ trả phí bổ sung cho Instagram và WhatsApp tại Việt Nam. Hãng cũng có giải pháp Meta One, tập hợp các dịch vụ này và mở rộng giới hạn sử dụng một số tính năng AI. Các gói có phạm vi quyền lợi khác nhau, nên người dùng không nên nhầm Facebook Plus với gói bao gồm toàn bộ quyền lợi trên các nền tảng của Meta.

Nội dung Facebook Plus tại Việt Nam Giá 27.990 đồng/tháng Dùng thử 7 ngày miễn phí Chi phí 12 tháng Khoảng 336.000 đồng, chưa tính ưu đãi hoặc thay đổi giá Thời gian hiển thị Story Tối đa 48 giờ Loại bỏ quảng cáo Không Dấu tích xanh, quyền lợi Meta Verified Không

Có đáng trả gần 28.000 đồng mỗi tháng?

Với người thường xuyên dùng Story, Facebook Plus mang lại những tiện ích cụ thể như theo dõi lượt xem lại, tìm người xem, xem trước Story và kéo dài thời gian hiển thị nội dung.

Ngược lại, với người chủ yếu đọc bảng tin, trò chuyện hoặc xem video, các tính năng bổ sung này có thể chưa tạo khác biệt lớn so với bản miễn phí. Gói trả phí cũng không tự động mở quyền kiếm tiền cho tài khoản, vì các công cụ kiếm tiền dành cho nhà sáng tạo đủ điều kiện đã được Meta cung cấp theo cơ chế riêng.

Như vậy, giá trị của Facebook Plus phụ thuộc nhiều vào thói quen sử dụng của từng người. Trước khi đăng ký, người dùng nên kiểm tra danh sách quyền lợi thực tế trên tài khoản để xem các tiện ích có phù hợp với nhu cầu hay không.